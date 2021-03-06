中國禁止台灣鳳梨進口，為何反美豬的立委不敢抗議中共打壓？

文：黃澎孝

中共選在台灣鳳梨採收前夕，突然禁止台灣鳳梨進口，再次「成功操作」出台灣人「反中」「仇中」的一片怒火。

很奇怪的是國民黨一大票的政客，竟然沒有一個敢站在台灣人的立場，跳出來指責中共，對於辛苦的台灣農民做得太缺德、太陰損了⋯⋯卻反而把矛頭指向自己人，幫中共擴大恐嚇台灣人民，什麼「不接受九二共識」啦、什麼「對中共惠台沒有善意回應」啦、什麼「鳳梨只是第一步，還有蓮霧、釋迦⋯⋯」啦。

在這個時候，美國在台協會的臉書悄悄貼出了一篇，就像學生文青般的手筆，沒有半點政治味的溫馨貼文。題目是：《你今天鳳梨了嗎？》AIT處長酈英傑還親自以台灣鳳梨為擺設，拍下了一系列力挺「台灣旺來」的生動照片，實在令人「足咁心ㄟ」。

事實上，就在「台灣旺來」這個事件上，美國與中國形成強烈對比。誰在溫馨挺台？誰在惡意霸凌？誰是朋友？誰是敵人？還需要靠什麼人來「操作」嗎？

奇怪的是，國民黨卻只在意中共的感覺。例如：中共認為「武漢肺炎」語帶歧視，國民黨就一再要民進黨改口。但是對我們最咁心的朋友 — 美國，國民黨卻以「萊豬」污名化「美豬」，鼓動民眾排斥美國豬農的辛苦產品。這是我們回報美國友誼的應有態度嗎？

更何況當年若不是美國出手相救，被共產黨一路追殺，逃到台灣的國民黨，早就被解放軍趕淨殺絕光光了。然而我們相信，絕大多數的台灣人都不會忘記：當年在台灣突然暴增了數以百萬計的大陸難民時，幸虧有「美援」才讓我們免於饑荒，才讓台灣能夠一步步站起來。幸虧有「美軍」才讓我們免於侵略，才讓台灣能夠「旺來」發展。

甚至於連我們的護國神山台積電，都是因為有美國的技術和信任，才能讓台灣發展成晶片王國。真的我們要好好珍惜，美國長期以來無可替代的堅實友誼和安全保障。千萬不要受到一些別有用心，認賊作父的政客操弄，而傷害到美台之間70幾年的珍貴友誼，甚至於影響到台灣持續旺來的寶貴機會。

全球死於武漢肺炎的人已高達255萬，國民黨卻要台灣莫用「武漢肺炎」此一對中國「歧視」之辭。另一方面，全球無人死於食用美國豬肉，國民黨卻大張旗鼓撻伐所謂「美國毒豬」，發起歧視美國豬農的「反萊豬公投」。

中共無預警停止台灣鳳梨進口，全台群情激憤，抗議中共打壓⋯⋯國民黨那ㄧ大票激烈反美豬的立委，突然變的很奇怪。他們面對中共打壓台灣鳳梨果農，不但沒有半個人敢於像反美豬那樣大聲嗆聲中共，還掉轉槍口，面對自己政府開槍。

相形之下，被國民黨罵「毒豬」「萊豬」抹黑歧視的美國在台協會，卻悄悄貼出了挺台灣旺來的許多張照片，展現出：美國連續70幾年來一直都在力挺台灣的溫馨事實。

事實上，早在50年代美國不但在軍事上協防台灣，還為了提昇台灣的農業技術與經濟發展，美國出錢、出人、出技術在台灣成立了「農復會」和「經合會」，不遺餘力的幫助我們，才讓我們台灣有這幾十年的旺來發展。

我們台灣人絕不能像那些忘恩負義的藍營政客，我們台灣人講究「吃菓子拜樹頭」懂得珍惜情義，感恩圖報。因此我要大聲呼籲，厚意感恩的台灣人大家要站出來，大家要大聲說出來：

感謝美國情義相挺，停止歧視美國豬農的「萊豬公投」。

不要讓藍營政客的政治操作，害我們變成傷害美台友誼的忘恩負義之人。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於（一）（二）

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