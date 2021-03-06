當港台藝人面對中共霸權默不作聲，緬甸明星藝人卻願意表態抗議發動政變的軍政府

文： 曾薏璇（主業為法律相關工作者，關心亞洲各國主流到非主流的音樂，目前深陷東南亞音樂，以書寫音樂為人生副業，最近《南方鄰居家的音樂》 甫開張。）

緬甸自軍政府2月1日政變以來，民眾示威抗議持續不斷，警方維安部隊的鎮壓也越來越血腥，更發生多起警察對人民真槍實彈射擊的事件，光2月28日單日就有至少18人因抗爭而死亡。

在全國人民都站出來反對軍政府的同時，藝人也漸漸放下利益做出政治表態，包括高人氣的Rapper兼演員「 Sai Sai Kham Leng 」，此消息一出現在香港、台灣等地的媒體上，許多港台民眾的反應多半是羨慕、欽佩緬甸的明星藝人有勇氣站出來反抗手握強權的軍政府，與港台藝人面對中共霸權時默不作聲的樣子相去甚遠。

（ Sai Sai Kham Leng 官方臉書粉絲專頁的貼文）

Sai Sai Kham Leng在緬甸國內知名度很高，甚至被《富士比》選為2020年亞太地區數位影響力最高的前100位明星，同時上榜的台灣明星有五月天、蔡依林等，Sai Sai Kham Leng是緬甸上榜的2位明星之一。喜歡韓國團體2NE1的粉絲或許也對他有所認識，他最新發行的歌曲正是去年（2020）12月與前2NE1成員朴春合作的《Red Light》，同時並推出英語Rap版和緬語Rap版。

（Sai Sai Kham Leng與朴春合作的《Red Light》《Red Light》）

Sai Sai Kham Leng於1999年出道，並於2003年左右逐漸為緬甸人所熟知，近年也開始與國外藝人合作，在他演出的泰國緬甸合拍電影《 從曼谷到曼德勒 》中也參與了OST《No Hero》的演唱，而這部電影也幫他獲得有泰國奧斯卡獎之稱的泰國「金天鵝獎」最佳男主角的提名。

（《No Hero》）

（《 從曼谷到曼德勒 》官方粉絲專頁 ）

Character Poster - โมนาย “Moe Nai” หรือ โมนาย (รับบทโดย Sai Sai Kham Leng) โมนาย เป็นชายหนุ่มรุ่นใหม่ ภายนอกดูร่าเริง... 由 ถึงคน..ไม่คิดถึง 發佈於 2016年10月4日 星期二

其實Sai Sai Kham Leng並非是在第一時間就對政變有所表態，還因此受到緬甸民眾的強烈批評，原先有高達910萬名追蹤者的臉書帳號，在2月1日軍方政變時，由於沒有發出相關貼文，單日追蹤人數立刻掉超過2萬人，爾後他才換上紅色頭貼，來顯示對翁山蘇姬的支持，並於幾天後貼出上街抗議的照片，然而在緬甸情勢越演越烈狀況下，作為國內社群網站上最有號召力的人物，緬甸民眾顯然期待他能更投入抗爭，只要幾天沒有分享抗議的現場照，就會收到民眾嘲弄他在家休息的留言。

或許緬甸民眾對他的期待也和他的家庭背景有關。首先，他出身於緬甸少數民族「撣族」的貴族家庭，「撣族」和泰國主要民族「傣族」屬同一民族。他的曾祖父 Sao San Tun 為撣邦蠻碰（Mongpawng）地區的世襲統治者，也是1947年《彬龍協議》的簽約人之一。《彬龍協議》是由緬甸獨立英雄、翁山蘇姬父親「翁山將軍」所主持，是與當時的殖民地英國政府、及幾個主要少數族群所簽訂，該協議確立了緬族、撣族、克欽族和欽族脫離英國統治的目標，且各個少數民族享有自治權，著實為緬甸未來的獨立奠定基礎。感嘆的是，Sao San Tun同年便與翁山將軍及其他7名高級官員進行內閣會議時被暗殺，當時距緬甸正式獨立只差一年，而日後為紀念被殺的9名烈士，每年的7月19日也被定為緬甸的國定紀念日「烈士節」

在上週末軍政府血腥鎮壓後，Sai Sai Kham Leng於3月1日發表對抗爭死傷者表示哀悼的貼文，底下有近7萬則留言，大多數留言都對他這幾天沒有上街表示不滿，也有人譴責他太晚發文，並揚言以後不會再支持他，但也有留言說：「Sai Sai Kham Leng是Sao San Tun（他與翁山將軍一同被暗殺的曾祖父）的後代，我相信他會和我們站在一起。」

對於具有號召力的名人，民眾自然期待他們能善用影響力多加發聲，但也有名人在做出政治表態後被軍警無故抓捕，如積極投入抗爭、被視為緬甸男神的Paing Takhon，就在3月2日起與家人失聯2天，據傳軍方已對他發出逮補票，失聯前他曾在Instagram限時動態貼出以下訊息：「如果我被抓了，請大家代替我的位置為這個國家做出你能做的努力」，好在Paing Takhon於3月4日起已再度於臉書貼文，特別請求聯合國就緬甸局勢採取行動。

（ Paing Takhon 官方臉書粉絲專頁）

An open letter to all the Leaders of every government around the world As a citizen of Myanmar, I would humbly and... 由 Paing Takhon 發佈於 2021年3月4日 星期四

自從新冠肺炎開始流行後，藝人難以舉辦實體演出，現在又發生大規模抗爭事件，明星藝人既擔心事業活動難以持續，又擔心難以維繫粉絲，在政治上是否表態、表態到什麼境界也是個難題，然而明星也是緬甸人的一員，大眾希望藝人能利用他們的知名度把緬甸的聲音傳到國內外實在無可厚非，畢竟在緬甸人安穩了幾年的生活再度被軍方打破後，現在所有人都同在退無可退的一艘船上了。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒