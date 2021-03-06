【遊戲】結合實況與動漫，中資遊戲《雀魂》如何帶動日本「第三次麻將熱潮」？

在日本，日本麻將（日本麻雀）並不算是什麼新鮮事。然而，這件事卻在近年逐漸改變。對於這一代的年輕人，入坑「日麻」大多數都是受到動漫作品影響——狀如因為看了《棋靈王》學習圍棋或《Queen's Gambit》學習國際象棋。可是，上一次出現以日本麻將為題材的動畫，已經是2014年的《咲 -Saki-》全國篇。

除卻這方面的影響，「日麻」大多數都是中年到高齡者（或者說，大叔以上）應酬。如知名動畫《白箱》就屢屢出現打麻將應酬的場景。現實的日本麻將館（在日本稱呼作「雀莊」）常有煙臭味、燈光黯淡、環境侷促，也常常牽連（甚至乎的確牽連）到賭博。

按照推算，日本喜歡打日麻的人口有一千多萬。這個數字看似很多，相比起其他主流的趣味或主流文化（例如，動漫、音樂等趣味），實在談不上是一個龐大的數字。這也使得接下來的發展更加奇特。

在這年的1月16號，中資日本麻將遊戲《雀魂》借助與《咲 –Saki-》的合作，登上了日本iOS銷售榜的第二名。這實在是個讓人困惑、驚訝甚至驚喜的結果。你既沒人想過一部中資的遊戲竟然能捧紅一種日本的牌戲，也沒想過，一隻麻將遊戲（及外來的諸多因素），能為日麻的市場帶來那麼大的衝擊。

《雀魂》遊戲截圖

雀魂的定位

解釋雀魂的魅力之前，有必要先講解日麻市場的現況。日麻遊戲是個同質性強的市場。歸根究底，不同的日麻遊戲所提供的核心服務是一樣的：大家都是在網路上對人打麻將的遊戲。

造成差異的，通常是價錢（例如，Sega MJ、麻將格鬥俱樂部、Ron2等平台就需要收費；天鳳、雀魂等平台基本上免費）、牌例的細微差異、與及包裝遊戲的手法。例如說，增加比賽模式、邀請知名的雀士進行活動、進行邀請賽、與《Saki –咲-》聯動的抽獎活動等等。在最極端的例子（如 Sega MJ的例子），牌例還會更換成單局戰。

既有的平台雖然有著細微的差異，但大致上主打的市場都是一樣的。這些平台都是針對「已經是日麻玩家」的玩家。

例如，麻將格鬥俱樂部、Ron2等平台皆以麻將聯盟的雀士參賽，吸引欲與職業雀士對局的玩家參賽。SEGA MJ的整體定位是在模仿電視對局。天鳳也常有邀請職業雀士及高段玩家進行大會比賽，比拼連續五局得分。

雖然這些平台各有特色，以上的這些活動的定位，明顯針對已經認識這批雀士的玩家——也就是說，已經是日麻玩家的人。可是，這些活動卻很難吸引剛剛進入日麻世界的玩家，或者剛剛學了規則的初學者。公開比賽或電視對局的氣氛較為嚴肅，很容易嚇退初學者。新手也很難對素未謀面的職業玩家有任何投入感。而且，最重要的是，初學者可能根本看不懂日麻對局，無法理解職業雀士出牌的理由。

雀魂主打的市場是這些相對地「Softcore」的玩家。具體而言，雀魂是一個針對「喜歡動漫畫，又對日麻感興趣的初學者」的平台。這是因為，雀魂最早期拉攏的並非日麻業界內的職業雀士，而是雀力一般，在外卻有一定名氣的VTuber 楠栞桜與天開司。雀魂借助這些人物的名氣，讓不懂日麻的玩家逐漸對麻將產生興趣。

數個日麻平台其實曾經與《咲 -Saki-》舉行過聯動，例如天鳳。天鳳曾經舉辦過比賽，內容為比賽四麻東風戰連續五戰的分數，獎品為動畫劇本、DVD套裝。獎品固然吸引人，但類似的比賽模式已經用到近乎發悶——從2010年到2021年，天鳳的比賽模式仍然是這種「N人麻雀連續N戰分數」

雀魂的初學者功能

雀魂有不少功能都（可以說）是為了初學者而設。除了會在聽牌時提示胡牌剩下張數、搜尋相同牌等功能，雀魂有幾個很明確地為初學者而設的功能。

雀魂的讀秒速度是日麻平台之中比較長的。雀魂的排位戰（段位戰）是5＋20，每一局用時為每張牌5秒，用光以後從20秒讀秒扣。但雀魂也同時提供了最長每張牌300秒、甚至將四家的麻將打開等等功能。要是需要私下設置房間指導初學者打牌，這些是非常有用的功能。

另一項明確的功能是，雀魂加入了「初學者教學」。一般的日麻平台根本上找不到日麻的基礎行牌規則，因為平台假定了玩家一定知道了日麻的基礎規矩。而，在雀魂，註冊新帳號之後，系統會先詢問你是否清楚知道日麻的玩法，並會從最基礎的東西（i.e. 牌的種類、遊戲的目標）開始教授日麻規則。

《雀魂》遊戲截圖

與實況和動漫畫合作的親和力

不少的日麻平台都曾經與動漫畫扯上關係。例如，SEGA MJ及天鳳就曾經與知名日麻作品《SAKI -咲-》合作，舉辦麻將大會。已經倒閉的桃色大戰更是開宗明義地將作品界定成「萌×麻將」的平台，其定位與雀魂相當類似：同樣是主打初學者市場，附贈大量的萌系角色以供抽獎。

雀魂之所以迴避了桃色大戰的命運，既是源於雀魂生於逢時，剛好遇上了VTuber流行的風潮，也是源於雀魂是一隻適合實況的遊戲。

既主打ACG市場，雀魂在2019～2020年請了不少VTuber進行實況，舉行定期節目。除了上面提及過的楠栞桜與天開司，在最近，雀魂就先後舉行了仿效《SAKI –咲-》的高校聯賽杯、與及邀請VTuber團體彩虹社的大量成員舉行「にじさんじ麻將杯」（彩虹社麻將杯）。

除了VTuber玩得吸引，遊戲本身也很適合實況。無論是胡大牌林林總總的演出、自摸或和牌的特效、還是說遊戲內聲優台詞，與及各種各樣能於對局途中發出的貼圖，這些演出為本應平淡無奇的日麻牌局，增添不少刺激，也使得網路日麻增添了一點社交味。

（某程度上，歌衣メイカ可以說是漢氣的代表。這個從起手牌只有六種么九牌做出國士無雙十三面的一盤，也被他標籤為「看了以後就能明白什麼是『漢氣』的一局」。）

遊戲目標的改變

源於雀魂及VTuber的實況，你甚至可以說，在近這幾年，「日麻」這一隻遊戲的目標被更新了。整個大環境正朝向著未曾有的環境前進。如魔女在一年前的文章所講，「……對初學者而言，不論他們是如何以休閒的角度去看日麻，都總是會進步的，只是程度和速度的問題，因為他們跟天鳳玩家一樣，都是想贏。」

可是，真的是這樣嗎？

隨著近這半年到一年的發展，坊間裡出現了各種各樣增添在日麻之上的遊戲規則。除了雀魂提出的新規則「修羅之戰」、引入地方役種等等玩法，我最想在這裡提及到的是一種由坊間發展出的遊戲形式：「漢氣麻將」。

與其說「漢氣麻將」的本質是某種規則，還不如說是遊戲的精神。一般的麻將講究個人的順位勝負。可是，「漢氣麻將」的目的是湊出大牌，或者是以華麗的形態和了——只要是任何一家湊出都可以。為此，大家可以故意放牌、故意放銃、口頭提示，為求達到最終「湊出大牌」的目標。

「漢氣麻將」改變了「麻將」的遊戲目標。「麻將」從「個人的成敗」變成了「集體」的成敗。而且，「漢氣麻將」滿足了許多麻將初學者的需求：既不需要學習大量的麻將技術（例如，打那一張比較快胡的「牌效率」、該怎麼做才可以保障自己提升順位的「狀況判斷」技巧），只需要知道大牌的牌型就可以實戰，又可以體會胡大牌和高分的浪漫；要是在直播，頻頻出現的大牌更有助炒熱氣氛。無論是對觀眾還是對於對局者，「漢氣麻將」所提供的是一種截然不同的體驗。

當然，「漢氣麻將」無法代表麻將這遊戲的整體催勢。但是，「漢氣麻將」卻說明了，麻將也可以有著許多潛在的潛能。就只是，那麼長久以來，大部分的能量都花到研發戰術和擊敗對手，而不是想出享受日麻的嶄新方式。

結語

毫無疑問的是，我們正在日麻的一次小熱潮。坊間甚至有講法說，我們正在經歷「第三次麻將熱潮」（第三次麻將ブーム），感受到麻將的人口增加。

經由雀魂（網路遊戲）、VTuber直播及Mリーグ（M League，由Abema.tv主辦的日本麻將聯賽），日麻在國內從來沒有變得那麼熱門過。雀魂或者不是這波熱潮的推手，卻毫無疑問的把握了這個未曾有的環境，借助各種外界的元素推廣遊戲。

至於未來，我很期待。不僅僅是作為一個已經接觸日麻超過十年，至今仍熱愛日麻的日麻迷，期待日麻還可以變得多流行。還會希望，在今後，還會有更多享受日麻的方式。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航