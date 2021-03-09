一起身就軟下去，如何改善長輩的「姿勢性低血壓」？

姿勢性低血壓（Orthostatic hypotension）絕對是照顧場域中，要特別留意的狀況。長輩往往前一秒在床上人好好的，一起身，整個人就暈倒或軟下去，造成跌倒、外傷，嚴重者甚至會造成暫時性缺血性腦中風或心肌梗塞，因此需要照顧者特別留意。

姿勢性低血壓的定義

姿勢性低血壓其實不算是一種疾病，而是由多種因素導致的一種身體狀態。

所謂姿勢性低血壓，指從平躺到站立或坐起三分鐘後，出現血壓降低（一般定義是收縮壓下降20毫米汞柱，或舒張壓下降10毫米汞柱）。由於血壓突然降低，造成血液來不及打到腦部，而出現頭暈目眩等現象。

造成姿勢性低血壓的原因

1. 藥物因素

許多有在治療高血壓的藥物，都有會造成姿勢性低血壓的風險，包含了利尿劑、ACEI類的藥物、鈣離子阻斷劑、甲型或乙型接受器的阻斷劑等等。

另外像是治療帕金森氏症、治療憂鬱症的部分藥物，也都有造成姿勢性低血壓的可能。因此弱勢照顧的長輩有在治療以上疾病的，都要特別小心。

2. 身體缺水，或是血液輸出量不足

長輩可能因為發燒、嘔吐、腹瀉等狀況，造成體內水分大量流失。當水分流失到一定程度以後，容易導致姿勢性低血壓，同時伴隨身體虛弱、暈眩、容易疲憊等狀況。

3. 自主神經系統問題

姿態性低血壓是老年人最常見的有症狀低血壓原因之一。正常人當由臥姿突然站立時，身體調節血壓的機轉會啟動，維持血壓正常。而老年人因自主神經系統機能退化，正常調節血壓的機轉無法在短時間內達成， 所以容易有姿態性低血壓。

其他如糖尿病產生神經病變、長期飲酒引起神經病變、脊椎神經受損、或病毒感染後引起的神經病變，都會造成自主神經機能受損，而造成姿態性低血壓。

4. 心臟本身問題

突發性姿勢性低血壓可見於心肌梗塞或心率不整。另外如嚴重的心衰竭、心肌病變、主動脈瓣狹窄、心包膜發炎等造成心輸出量受限，都可能造成姿態性低血壓。

姿勢性低血壓可能跟失智症有關聯？

2020年2月的美國神經病學學會醫學雜誌發表一篇研究，他們追蹤了病患長達12年，發現快速站立時「血壓收縮壓」降低超過15毫米汞柱的人，失智風險最高，罹患機率比起沒有該症狀的人高出了37％。當然詳細的原因還需要進一步去研究，但是依然是個警訊，大家務必提高警覺。

如何改善姿勢性低血壓症狀？

要改善姿勢性低血壓的狀況，生活習慣的改變最重要，戒酒、攝取足夠水分，並且保持運動習慣增加心血管功能都很重要。另外平常也可以穿著彈力襪，增加腿部血液的循環。

另外，足夠的營養可以減緩不適的症狀，但是要少吃降壓食物，像芹菜、冬瓜、綠豆、山楂、苦瓜、洋蔥、蘿蔔、海帶等容易利尿的食物，就要特別注意。

對於生病臥床的長輩，平常長輩醒著的時候，就可以適度地把床搖高，避免長輩完全平躺；在起身時也應當也當先把床搖高，讓長輩慢慢適應後再下床。另外，在床上也同樣可以做些復健運動，增加血液循環。

對於有使用藥物的長輩，可以與醫生討論藥物是否需要調整，並且在服用像是肌肉鬆弛、鎮靜、安眠類藥物後，就要特別預防長輩跌倒的風險。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航