【動畫】六部史上最多集數的日本經典卡通，《哆啦A夢》還只是第二名

文：古家萱

在不宜／不想／不適合出門的週末假期，你都在家做些什麼消磨時間呢？一部電影大約兩個小時，除了少數特例外，一季Netflix影集通常也只要花上一天時間就能看完。到底還有什麼是可以不用動腦、一直一直看下去，就算忘了前面劇情也不影響觀影樂趣的？

本次，我為各位讀者整理出了擁有史上最多集數、目前還在持續播映中、一輩子也看不完的動畫卡通，在不能出門的日子裡，不妨一起在家重溫單純美好的童年時光吧。

第六名：《櫻桃小丸子》｜1091集

Photo Credit：ちびまる子ちゃん Official Photo Credit：ちびまる子ちゃん Official

陪伴著許多人一起長大的《櫻桃小丸子》是日本漫畫家櫻桃子創作的漫畫作品。於1986年開始在少女漫畫雜誌《Ribon》開始連載，單行本全17冊，累計發售達3200萬本以上。

這部連載漫畫在1990年正式被改編成動畫卡通，在富士電視台播映，並於當年創下高達10月28日達到39.9％的收視率，成為日本史上最高收視的動畫之一。

《櫻桃小丸子》的故事描敘小丸子以及其家人與同學的日常生活，內容大多與親情、友誼相關，平淡卻又充滿歡笑的故事令人回想起單純快樂的童年，劇中細膩的人物刻畫更讓人印象深刻。雖然其漫畫作者櫻桃子老師已在2019年逝世，但小丸子仍持續在電視與大家的回憶中活躍著。

第五名：麵包超人｜1346集

Photo Credit：麵包超人台灣 Photo Credit：麵包超人台灣

由日本漫畫家柳瀨嵩所繪製的《麵包超人》，原是繪本《十二顆珍珠》裡的一則故事，描述擁有圓臉的男人不顧自己的危險，將麵包送給各地飢餓的孩子們。當時的麵包超人只是一個普通人類，但在之後的改編之中，作者將其重新設定為一個能將頭部麵包分給飢餓者的超人，並推出童話繪本。

因為相當受到幼兒們的歡迎，造成日本全國幼稚園大量訂購，而柳瀨嵩也配合幼兒的生活認知，將八頭身的麵包超人改成現在看到的三頭身樣貌。

《麵包超人》的誕生背景來自於作者柳瀨嵩的從軍經驗，柳瀨嵩在軍中製作政治宣傳的相關物時，對於「什麼是正義」感到困惑。當時流行文化中的英雄故事，其主角往往具有強大的超能力、先進的武器、高攻擊性必殺技，他們將兇惡的怪獸徹底打倒，並拯救受苦的人。

但是、在這樣的戰鬥中經常伴隨大量的建築物損壞、自然生態遭到破壞、環境被污染，而故事卻只是在英雄打倒敵人後就結束。這讓因為戰亂而飽受飢荒之苦的柳瀨嵩體認到「生命中最重要的事是吃」，因此，他創作了麵包超人這麼一個會將食物分給飢餓者的英雄，並以此宣揚「正義就是以食物幫助飢餓的人」的理念。

柳瀨嵩曾在動畫版播映1000集時接受了採訪，他言及「即使我死了，這部動畫也不會結束，希望有人能接手，讓它播映到永遠」。雖然動畫曾在柳瀨老師過世後一度停播，但在2014年，日本電視台的工作人員決定完成老師的期待，繼續製作麵包超人的動畫卡通，讓這位圓臉超人能繼續拯救需要幫助的人們。

小知識：《麵包超人》在2009年6月24日刷新了「登場人物最多的動畫系列」的金氏世界紀錄，當時的紀錄為1768個角色，而根據台灣官方網站的資料，現已有超過2200個角色。

第四名：丸少爺｜1617集

Photo Credit：丸少爺 Photo Credit：丸少爺

對年輕的台灣觀眾來說較不熟悉的《丸少爺》，是日本NHK教育頻道於1998年開始播放的電視動畫。故事內容描述五歲的主角邪留丸，因一次意外從平安時代穿越到21世紀的「月光町」，從此之後借住在小學生「和真」家裡，偶爾與反派小鬼三人組「青兵衛」對抗的故事。可愛的畫風與生活化的劇情受到觀眾們的喜愛，也成為不少七、八年級生的回憶。

有趣的是，不同於永遠五歲的野原新之助，在2016年播出的第19季中， NHK特地讓丸少爺長大成17歲的超級花美男。而在2017年，為慶祝丸少爺即將年滿20歲，電視台更找來外貌可愛的日本模特兒優太郎出演，推出了10分鐘真人版日劇，引起不少粉絲熱烈討論。

第三名：忍者亂太郎｜1953集

Photo Credit：忍者亂太郎 Photo Credit：忍者亂太郎

改編自尼子騷兵衛原作漫畫《落第忍者亂太郎》的《忍者亂太郎》，故事描述在日本戰國時代出生於普通忍者家庭的亂太郎，為成為菁英忍者而進入忍者學校就讀，並認識了新兵衛與霧丸兩位好友的故事。自1993年4月10日起於NHK綜合頻道播放。

由於故事背景設定在戰國時代，我們可以在劇中看見手持的木製火炮（石火矢）等舊時武器，但隨著劇情向後發展，偶爾也會出現一些現在常見的科技產品，例如新丁把「忍者三病」誤聽成3B鉛筆、學校中甚至還有電腦學習課程等。另外也偶而在學校的食物中會出現當時還沒有的咖哩飯料理，無厘頭的劇情看起來相當輕鬆。

第二名：哆啦A夢｜ 舊版1787集、新版878集

Photo Credit：哆啦A夢中文網 Photo Credit：哆啦A夢中文網

改編自藤子．F．不二雄漫畫作品的《哆啦A夢》，在朝日電視台熱播了超過40年，卻鮮少有人知道這部卡通最初其實是在日本電視台播出的。

日本電視台版的《哆啦A夢》始於1973年，是該作的第一次動畫化，因為只在日本本土播映過，相當罕見（裡頭甚至還有電視台自己加入的角色），因此又被粉絲們稱作「幻之哆啦A夢」（幻のドラえもん）。 而在日本電視台宣告停止播放六年後，朝日電視台才再度將其搬上螢光幕。

根據統計，《哆啦A夢》的電視動畫，曾經於1983年2月11日創下31.2％的超高收視，位居所有動畫中的第九位。而在在台灣，《哆啦A夢》的收視也常常是同時段第一名，更曾經在2000年以將近7％的收視拿下全國各類節目收視總冠軍，到現在仍舊沒有任何動畫可以打破這個紀錄。

第一名：海螺小姐｜7466集

Photo Credit：海螺小姐 Photo Credit：海螺小姐

非常令人意外的，日本卡通史上最多集數的動畫既不是哆啦A夢、也不是什麼海賊王七龍珠，而是從1969年10月以來就開始在富士電視台播送至今長達40年的《海螺小姐》。

事實上，《海螺小姐》從1946年起就在福岡縣當地的報紙《フクニチ新聞》上展開連載，其劇情內容以女主角海螺在生活中所發生的各種趣事為主，而由於作品靈感多來自作者長谷川町子，每日在海灘上散步時所構思出的故事，因此其中的登場角色名稱也多與海洋生物習習相關，例如「河豚田海螺」、「磯野裙帶菜」等。

值得一提的是，日本的控股公司大和總研，曾於2005年發表一則判斷景氣的研究，當中提到，若在假日期間的《海螺小姐》收視率上升，東證股價指數就會下跌；反之亦然。其判斷依據為當一般民眾有閒錢時，就會在假日外出進行其它休閒活動。反之，若民眾沒閒錢，便只能在家裏裡收看《海螺小姐》打發時間。大和總研將此判斷景氣方式稱為「海螺小姐效果」（サザエさん効果）。

此外，由於《海螺小姐》長年於週日晚間播放，日本人將美好的週日假期結束後、隔日要面對上班上學所產生的「星期一症候群」稱之為「海螺小姐症候群」（サザエさん症候群）。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航