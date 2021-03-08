【台漫】少年漫畫除了王道訴求與常見的編劇公式，分類上還是有脈絡可循

文：曾建華（曾任金漫獎評審，著有多本漫畫作品，漫畫教學書。一個日常看漫畫，在家畫漫畫，出外講漫畫，上課教漫畫，生活靠漫畫維生的漫畫人）

就算不分類了，少年漫畫熱血的心，永遠不變！！

這幾年台灣漫畫創作類型越來越多元，整體型態的呈現逐漸在改變，以往的少年、少女漫畫分類也越來越模糊，文化部第十一屆金漫獎，更是把所有分類取消，以不分類做為評選方式，期許為台灣漫畫打破創作上的限制。

其實少年漫畫除了常見的編劇公式，王道訴求外，在分類上還是有些脈絡可以依循，例如讀者群為國高中生，故事主角以少年居多，分鏡節奏感明確、畫面視覺有張力，角色情緒落差大等等，不管技術面或風格上的呈現如何表現，最後還是要回歸整體故事是否好看，人與人之間是否有感觸為要點。

以下挑選幾部今年上市的少年漫畫作品，分享給大家一起品嘗。

《友繪的小梅屋記事簿》／清水

雖說大部分的少年漫畫都是以少年為主，《友繪的小梅屋記事簿》的主角卻是以小少女友繪的觀點來敘述故事，藉由日本人的角度來體驗台灣料理的不同，漫畫在史料考據上非常用心，故事中呈現的各式台灣料理刻畫得非常寫實，因為很多都是現實中吃得到的食物，在看漫畫的過程中，都會在腦海浮現該道食物的顏色，是台灣漫畫中較少見的美食料理題材。

故事中所呈現的時代氛圍，完全可以體會到作者清水的用心布置，整部作品相當輕鬆有趣，值得放下工作細細品味。

Photo Credit: ©清水／友繪的小梅屋記事簿，蓋亞出版

《左手》／SALLY

霸凌無所不在，不管是用哪種方式！SALLY的《左手》雖然用了一個很趣味的開場，主角彼此交換左手生活，看似以輕鬆的方式講故事，然而無論是同學間或是親子間的關係，卻包裹了沉重的霸凌議題，每個角色在面對事情的壓力上，分別都有各自的思索對應，算是比較深沉的少年漫畫，看得難過之餘，卻又會從漫畫中反思到許多現實上，少年階段該去思考與面對的問題，表現相當精采，值得推薦。

Photo Credit: ©SALLY／左手，蓋亞出版

《無價之畫：巴黎的追光少年》／HOM

HOM的作品一向以小人物鮮明的情感述求為主軸，這次與國立台灣美術館合作，描繪台灣油畫家楊三郎故事的《無價之畫：巴黎的追光少年》，整篇作品不但有藝術導讀，更有各種藝術家的畫風呈現，感覺出完稿為了配合故事內容，跳脫以往色塊上色的方式，嘗試使用水彩風格搭配，光影架構更有向楊三郎致敬的意味，使得整篇作品在氛圍呈現上，更貼近主題。

在分鏡的布局上，更隨著主角心境變化構圖，例如散落的分格，或是提到某位畫家時，便以該畫家的筆觸呈現畫面，顯見HOM想把藝術跟故事結合的企圖心，整篇依舊保留HOM式的明快節奏，最重要的是用藝術觸動人心。

Photo Credit: ©HOM／無價之畫，蓋亞出版

《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》／T.K章世炘

許久沒看到那麼令人熱血激騰的武俠漫畫了，T.K與霹靂國際合作的《霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼》，保留了T.K慣有的手繪筆觸，整體節奏跟畫面的呈現絕不拖拉，畫面構圖充滿張力，在快節奏的分鏡中，又不忘轉化角色內心的表演，像主角飛雪對決葉小釵時，內心正反的轉換過程，與停頓間的處理相當細密，短短幾頁就能道出轉換後的心境，真的符合了所有少年漫畫該有的元素，看得相當過癮。

Photo Credit: ©©霹靂英雄戰紀 霹靂邪眼／原作：霹靂國際多媒體 漫畫：Ｔ.Ｋ章世炘 ，東立出版社

《雲之獸：來自遠古的守護者》／漢寶包Hambuck

如果說大部分的少年漫畫強調節奏情緒落差的表現，那這本由漢寶包與台博館合作的《雲之獸：來自遠古的守護者》，則是用另一種溫和的感觸來講故事，漢寶包老師用了鉛筆筆觸來架構整部作品，增添了整部作品的柔軟度，從一隻雲豹為開端，帶出人與獸之間的聯繫，進而推展到整個時代變動帶來的影響，每個段落都會讓人留下微微的省思，到最後雲豹又回到原點的安排，整個故事一氣呵成，看完後讓人有種淡淡的感傷，卻又不失感動。

Photo Credit: ©漢寶包／雲之獸：來自遠古的守護者，蓋亞出版

除了以上幾部少年漫畫作品外，不分少年少女或青年漫畫，台灣近幾年的作品題材相當多元，像是阮光民與九天民俗技藝團合作講述民俗技藝的《九天少年》，常勝以京劇發想創造出另類的超級英雄《閻鐵花》，日下棗以現實中媒體霸凌與醫療體系為題材的《紙月亮》，楊政諭與黃色書刊合作的熱血少年奇幻故事《打倒勇者》……有太多太多的好作品，等待大家去發掘。

近年來台灣漫畫的發展，在取材考據上，不論是與編劇合作或是個人創作，許多作品都花了很多的心思編繪。就像少年漫畫般的熱血並持續成長，每位漫畫家投注心力灌注在這片土地，也期待讀者們體會到所有漫畫家們的用心，大家一起支持購買這些好看的作品，讓台灣漫畫有如少年漫畫般充滿活力與朝氣，一直朝著目標前進吧。

註：原文標題為〈2020台漫推薦：打破分類，更多元更熱血的少年漫畫〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航