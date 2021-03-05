首批AZ疫苗不拚7天內開打，陳時中：拿「疫苗護照」主張不隔離還嫌太早

首批阿斯利康製藥（AstraZeneca，下文簡稱AZ）「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗日前抵台，許多人好奇疫苗施打時程，是否有機會如疫情指揮中心之前提及，最快7天後開打？對此莊人祥表示，首批疫苗檢驗必須格外謹慎，確定不採取7天書審方案，會等到檢驗、確認品質後才放行。

而對於疫苗護照是否將納入防疫相關標準，陳時中受訪時表示，目前可以研究設計疫苗護照相關規格，互相認證相關機構或廠牌；但距離實際運用，降低居家隔離天數等等，這樣的工具還嫌太早。

AZ疫苗何時開打？莊人祥：確認品質之後才放行，確定不採7天書審方案

《聯合新聞網》報導，過去不論什麼海外疫苗抵台，檢驗封緘都需耗時40天，然為因應武漢肺炎疫情，衛福部、食藥署日前曾經表示，未來武漢肺炎疫苗來台，只要隨付檢驗報告，就可直接進行書面審查，因此抵台後最快7天內可開打。

《中央社》報導，而就在3月3日，首批AZ疫苗11萬7000劑已經抵台，外界好奇是否將在10號之後開放施打？對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（4）日表示，首批疫苗檢驗必須格外謹慎，確定不採取7天書審方案，檢驗、確認品質後才會放行。

莊人祥在疫情記者會中表示，由於這是台灣收到的第一批疫苗，必須謹慎看待，已經送到食藥署實驗室檢驗，也是最耗時的部分，等到確認品質之後才放行。目前確定不會採取7天書審方案，但若資料齊全，檢驗上還是能節省一些時間。目前疫苗需要等待「檢驗封緘」的程序才能放行。

《中央社》報導，食藥署研究檢驗組組長王德原，近日接受專訪時表示，檢驗封緘其實是確保疫苗品質的重要程序。最重要的第一步是「檢查冷鏈」。透過特殊軟體，確認這批疫苗從出廠至今是否都維持在特定的溫度範圍內，一旦發現異常，整批疫苗就會被扣下，只要業者無法確保疫苗品質，整批就會被退運或銷毀。

第二步就是「取樣檢查」，檢驗人員會將疫苗帶到實驗室，除了檢查製造紀錄、廠商檢驗項目等，也會實際檢驗疫苗，確認是否遭其他細菌或物質污染，是最耗時的階段，檢驗合格後才能取得「藥物檢查證」。每批疫苗都須貼上「藥物檢查證」貼紙才能在台灣販售使用。

陳時中：以「疫苗護照」作為安全的保證並不理想

由於目前台灣已有武漢肺炎疫苗送達，對於疫情的控制將進入新階段。不少人都對疫苗護照、疫苗證書等做法有興趣，究竟國內是否有機會在施打疫苗之後，逐步開放管制措施？

根據《華爾街日報》報導，許多疾病專家和世界衛生組織（WHO）都對疫苗護照持謹慎態度，理由是還不清楚接種過疫苗的人是否仍能傳播病毒。不過，各國政府越來越多能夠接受疫苗護照的想法，認為這是支撐疫情後經濟復甦的潛在有用工具。

國內部分，《聯合新聞網》報導，陳時中昨日接受電視台訪問時表示，如果要拿打過疫苗的證書（即疫苗護照）來說不隔離，不夠充分。應該要用病毒核酸檢驗陰性或抗體濃度，而且要在台灣做。

陳時中表示，疫苗護照的部分，目前還是可以研究設計相關規格，互相認證相關機構或廠牌；但距離實際運用，降低居家隔離天數等等，這樣的工具現在還嫌太早。

《中央社》報導，陳時中進一步指出，疫苗護照涉及疫苗廠牌、接種時間等種種複雜因素，也可能有偽造的風險，因此他認為以疫苗護照作為安全的保證並不理想。根據指揮中心專家討論，比較傾向入境後檢驗抗體濃度，並確認PCR檢驗為陰性，眼見為憑，才有機會鬆綁檢疫規定。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範