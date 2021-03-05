人大會議看點：中國GDP年成長目標6％，李克強宣示增加產業鏈自主可控力

文：鄒宗翰

中國人大會議週五（3月5日）在北京召開，中國國務院總理李克強宣佈，2021年中國經濟增速目標設定為6％以上。

他說：「考慮了經濟運行恢復情況，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高品質發展。經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現可持續健康發展。」

疫情下，中國2020年並未宣佈經濟增速目標，最後全年國內生產總值增長2.3％，為全球唯一經濟正增長的主要經濟體。

除此之外，李克強提到了，要新增城鎮就業至1100萬人以上，並維持城鎮調查失業率在5.5％左右，居民消費價格漲幅3％左右。

過去一年，中國主要穩住了工業發展上的經濟腳步，但是許多指標都指出消費者信心以及相關指數依舊疲軟，對此李克強也提出要「穩定和擴大消費。多渠道增加居民收入。」而在城鄉發展的差距上，他也強調會「健全城鄉流通體系，加快電商、快遞進農村，擴大縣鄉消費。」

雖然中國日前高調宣佈已「全面脫貧」，但接下來要處理的是城市和農村發展不平衡，以及「相對貧窮」的問題，所以李克強也說要在「做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。」

針對中國科技發展遭到「卡脖子」，李克強提到，中國要「增強產業鏈供應鏈自主可控能力」，並「運用市場化機制激勵企業創新」。

許多專家在會前已經預測，北京會提出相關的預算和計劃，但放手讓企業主導，以期加快科技創新能力，同時回應「國進民退」的憂心，強調同時發展公有制和非公有制的經濟，「做大國有資本和國有企業」也「破除制約民營企業發展的各種壁壘」。

不過李克強也指出，這種發展還是「要依法規範發展」，他表示，北京會「強化反壟斷和防止資本無序擴張，堅決維護公平競爭市場環境。」這也呼應了日前中國政府對螞蟻金融與阿里巴巴的加強監管。

對於外國相當關心的營商環境，李克強重申過去中國「放寬市場准入」，和「加快營造市場化、法治化、國際化營商環境」等說法，但實際上還是得檢視政策落實的狀況。

而在國際貿易上，李克強則是提到了中歐投資協定簽署，和中日韓自貿協定談判，也表示會「積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）」，並與美國推動「平等互利經貿關係」。

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