【台漫】台灣少女漫畫真的不一樣了！不再侷限於校園戀愛，更嘗試加入職人元素

文：咪牙（在業界打滾28年的大齡偽少女。第六屆金漫獎漫畫編輯獎得主。曾擔任林珉萱、柯宥希、米絲琳三位金漫獎得主責編，第一至九屆金漫獎僅一屆無作品入圍，兩屆無作品得獎。沒上班但有在接外稿、接漫畫評審的忙碌家政婦）

什麼樣的少女漫畫會受到讀者的歡迎呢？一是男主角要很帥，帥到讓人臉紅心跳，心中的小鹿抓住欄杆大喊放我出來。二是故事要很有趣，吸引人想一頁一頁往下翻，無法停手。早期台灣少女漫畫最常見的公式，通常是高富帥的校園王子或學生會長愛上平凡女學生，畢竟女主角就是國高中女性讀者群的投射。

然而近年來台灣漫畫創作類型越來越豐富，少女漫畫的內容不再侷限於校園愛情，有更多采多姿的選擇，呈現一種百家爭鳴的態勢，令人感到驚喜。底下推薦幾部今年出版的少女漫畫作品，希望這些感動我的作品也能感動大家。

《失重》／NIN

與其說這是少女漫畫，不如說是淑女漫畫，因為《失重》的女主角是出版社的編輯，已經不是國高中女生了，然而這部作品絕對是國高中女生出社會工作之後會想看而且很喜歡的作品。作者NIN透過主角帶出現今出版社辛酸與趣事的同時，也呈現了現代女性對工作與愛情的態度，主角所面臨的困境其實也正是每個女孩踏入職場之後會碰到的問題。

少女漫畫的封面彩稿通常會讓人物直視讀者，營造吸睛的效果。然而失重的封面人物沒有看讀者，視線落在旁邊，反而凸顯了女主角的複雜心情，引起讀者的好奇心，想要翻開內頁一探究竟，是相當高明的手法。

Photo Credit: ©NIN ／失重，原動力

《小丑醫生－最後一次說再見－》／柯宥希

2018年鏡文學找尖端合作推出《小丑醫生 最後一次說再見》漫畫版時，由於家父生前的最後一個平安夜，有小丑醫生來病房裡分發糖果餅乾並且彈吉他唱歌，讓癌末承受巨大疼痛的家父露出了難得一見的笑容，我覺得《小丑醫生 最後一次說再見》漫畫版的推出可以讓更多人認識小丑醫生，給予這個職業更多關注，因而大力促成柯宥希接下這個合作案。

這部作品嚴肅的主題，在眾多談情說愛的少女漫畫中顯得非常不同，女主角筱涵在失去妹妹的同時驚覺命運的殘酷與生命的重量，看著幼童因罹患重病，被迫忍受各種治療而消極的模樣讓她心痛。然而接受小丑醫生訓練的筱涵並未放棄與孩子們溝通，努力打開一顆顆封閉的心，並在每一次的表演中，從孩子們與家長的笑容得到力量，勇敢面對人生。柯宥希精湛的畫技與流暢的分鏡能力，賦予這沉重的故事一對天使翅膀，在閱讀過程中飛入讀者的心，溫暖了你我。

Photo Credit: ©柯宥希、逢時／小丑醫生，尖端出版

《我的酸菜可不可以加點糖》／徐木笛

木笛的作品就跟她本人一樣親切好上手，整本全彩實在太了不起，因為彩稿的繪製時間是黑白稿的兩倍，費時費工。台南女孩恬寧來到客家庄任教，因每天收到陌生阿姨們送的酸菜，拉開她體驗客家人獨有的傳統習俗序幕。

這部描繪酸鹹苦辣（甜？）菜鳥教師新生活逆境求生記，以恬寧的視角帶出閩客文化的差異，即使受到打擊也告訴自己這只是一個小小的挫折罷了，是能帶給讀者勇氣的好作品。

Photo Credit: ©徐木笛／我的酸菜可不可以加點糖，長鴻出版

《手心上的仙人掌～如鋼少年～》／艾唯恩

2017年出版的《手心上的仙人掌～微刺女孩～》原本只是全一冊的單行本，因為讀者敲碗而陸續有了後面三集，「如鋼少年」是仙人掌系列的最後一集。

冰冷系女高中生千琉有位陽光男大生家教風揚，在千琉好友小艾的幫助下兩人順利交往，風揚的同學曹瑋在一旁注視著為好友奔波的小艾，內心泛起了漣漪。「如鋼少年」的故事主線是曹瑋跟小艾的戀愛關係，兩人在曹瑋的強勢告白下開始交往，然而半年過去了，小艾發現自己對曹瑋的所知有限，就在她開始感到不安的同時，曹瑋的前女友出現了……！

很欣賞艾唯恩流暢優異的說故事功力，敘事分鏡有時像散文有時像小詩，一口氣連看四集很過癮，還會發現艾唯恩日益精進的畫技，見證新人漫畫家努力存活下來的成長歷程，以及每集女主角彷彿微整容的亮麗蛻變喔！

Photo Credit: ©艾唯恩／手心上的仙人掌～如鋼少年～，尖端出版

《借你勇敢，好嗎？》／語弓晴

語弓晴執筆的《借你勇敢，好嗎？》漫畫版，改編自思念秧秧的同名小說。小說中扣人心弦的文字敘述，由語弓晴甜蜜吸睛的畫風來詮釋真是相得益彰。完全呈現小說中動人的愛情橋段，無論是男女主角夾在課業壓力與青澀感情的無助迷惘，還是兩人分開多年之後重逢再聚首的糾結掙扎，語弓晴都掌握得相當好，是閱讀起來很舒服的迷人作品，不會有壓力。

Photo Credit: ©語弓晴、思念秧秧／借你勇敢，好嗎？，尖端出版

《走在陣的路上》／衛謙里

這位漫畫家很有趣，無論是以黃佳莉、廣下嘉還是衛謙里為筆名出版的作品，獨具個人特色的畫風總是讓人滿心狐疑這畫風怎麼跟黃ＸＸ和廣ＸＸ好像？她對台灣在地生活、民俗十分感興趣，是位勇於挑戰自己、嘗試各種題材、開發各種路線的天才型漫畫家。

無論哪個類型的作品，衛謙里的漫畫總是很有溫度，像一杯香醇的高山烏龍，征服你的嗅覺、味蕾，再讓你從胃一路暖上心口。她在博客來的書籍介紹中提到，希望讀者能夠被這部結合台灣風味和運動競技的熱血冒險作品所感動，我相信讀者被感動是絕對沒問題，但「結合台灣風味和運動競技的熱血冒險作品」是怎麼回事？明明就是結合宮廟陣頭與借屍還魂（誤）的兄弟情靈異作品啊！

Photo Credit: ©衛謙里／走在陣的路上，開拓動漫

《我的幸運，因你而起～星的重量～》／HAHA吉

HAHA吉是台灣少女漫畫界難得一見的清流，討喜的人物畫風讓她在年輕讀者中擁有極高的人氣，銷售成績也是同期出道作者裡的翹楚，很有觀眾緣。

貼近年輕讀者的校園愛情故事很接地氣，學生會遇到的所有狀況──無論是暗戀著同學的祕密心情還是被同學排擠的校園霸凌，都有恰到好處的描繪，因為女主角實在太悲慘了，卻又總是那樣堅強地微笑面對一切，傳達給讀者堅強活下去的勇氣。我最喜歡HAHA吉對姊妹、親子、朋友……等各種人際關係的描繪，細膩動人。

Photo Credit: ©HAHA吉／我的幸運，因你而起～星的重量～，尖端出版

2020年的台灣少女漫畫真的不一樣了──題材更加多元，不再只侷限於校園戀愛，更願意嘗試加入職人元素。第十一屆金漫獎取消所有分類很讓我驚喜，因為好作品永遠不寂寞，也不應該被分類。在這個無論男女都逐漸向中性化靠近的時代，無論少年漫畫還是少女漫畫，只要能牽動讀者的喜怒哀樂、引起共鳴、帶給讀者感動、讓人看完大嘆一口氣說：「啊！真好看。」之後內心無比滿足，就是我心目中值得推薦的好漫畫。

註：原文標題為〈2020台漫推薦：跨出愛戀，選題趨向專業的少女漫畫〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航