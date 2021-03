為水牛請命的社會想像：陽管處至少先學著友善動物，才有辦法管領自然

文:胡正恆(中國文化大學森林暨自然保育學系助理教授)

在2018年夏天,乍聽到陽明山水牛撞擊遊客、間接致死,這讓每天去草山上班的正恆想道:陽明山百年來都有水牛,怎麼擎天崗的牛越來越待不住了呢?其實生態學者並沒有辦法先知地預警氣候、植物營養與野地動物的關係,當時去現場隱約感受到的徵兆就是,陽明山國家公園管理處(簡稱陽管處)的管理可能有問題!把國家公園裡的牛說成無主的無法管、用各種圍籬把牛團團圍住,各種建設又硬生生地侵入野地、對擎天崗的管理一直強調是文化地景,但卻又缺乏歷史脈絡下的鄰里組織運作……。

形式管理造就出的現實就是:只要有水牛的地方,就會有遊客想靠近牠,但偏偏公部門的解說心力有限。真心覺得陽管處應該要多做的不是硬體建設,而是教育遊憩人群尊山、護生、遠觀野性動物,尤其是具有大動能的野化水牛(以下就簡稱野牛了)。國家公園法中要求陽明山「保護國家特有之自然風景、野生物及史蹟」之保護區,不應當成為人山人海環繞野牛、甚至是欺負動物的觀光展示場。

才走過228紀念人權,讓我們也看見動物權五大自由。故為了讓公家機關正視公民輿論與社區參與,我們牛社團臉友針對擎天崗水牛的福祉與去留設計出一份調查問卷,企盼訪問結果可建議陽管處如何能管領水牛做為自然與文化雙襲產。題目參考陽管處2018年問卷進行調整,意見調查實測僅約3分鐘,歡迎轉發分享至社會大眾,謝謝!問卷放在Google文件雲端,歡迎填寫。「為牛請命-草山牛」臉書社團也張貼問卷。

自然資產方面:這些擎天崗水牛(就叫擎天牛吧!),可謂半自然農林地景上的大型基石物種(keystone species),關聯於動物學家Robert T. Pain所提出「特定物種對環境具重大影響,遠超過其與其生物量。」基石物種例如北美海狸(Castor canadensis)扮演生態系統工程師(ecosystem engineer)的角色,改變河岸植被、啃咬樹木、並建造水壩成為多物種使用的濕地基礎結構。

陽明山水牛的生態研究發現:牛在乾季、溼季皆會重複深掘舊池,而水牛擾動則有助於帶動營養鹽循環,提昇淨水作用。牛造的水池常有水鹿、山羌、野兔等草食獸棲息,加上保育類動物如穿山甲與麝香貓,均受益於水牛造池運動。好,問題來了,當草原環境受人潮踐踏而劣化,水牛死亡後,連同共域共棲的野生動物也倒下,陽管處要救嗎?

文化資產方面:但是先民會救牛。陽明山的有牛山區,還能常常發現各種日治、國府時期前後留下來的文化遺址,跟愛護牛隻、或與草地管理有關。像有一種里山養牛的土牆叫牛埒,埒念作勒(ㄌㄜˋlè ),就是過去放牧時期,先民佈署用作界限的矮牆、短牆。《淮南子.精神篇》曾有言:「休息于無委曲之隅,而游敖于無形埒之野。」時至今日,殘存的牛埒也成為各種野生動物與野牛一同棲息、躲藏的地方。

當水牛悠游在「大嶺峠牧場」當年的邊界石牆,迄今大體還保存良好。這些古意盎然的土牆當年具備維護牧場生產的管理重責,綿延數百公尺連野牛也都不敢越雷池一步。牛埒同時也具備防範洪水、引導逕流之功能,並與野生動植物的共生息息相關。這些特有的里山自然與文化雙重襲產需要野牛扮演重要生態功能,百年來讓林草地維持良好,支撐了跨世紀來沿山濕地的生態多樣性。

陽管處要保有這樣的「清幽」的自然風景絕不可能是「自自然然」保留下來;看來陽管處更需要C. Wright Mills所說「社會學的想像」,這必定得來自社會組織、鄰里發展與地方文創實踐之千錘百鍊。

從2019年開始,就這樣因緣際會地接了幾年的牛研究。其實對大動物學者來說,野牛是異常複雜、而又耐人尋味的迷人物種。水牛(Bubalus bubalis)屬於偶蹄目(Artiodactyla)、牛科(Bovidae)、水牛屬(Bubalus),是台灣島上現代留存野地間的最大型哺乳動物,可以長到>700 kg,等於是一台小汽車的重量噸數。而陽管處不理社區與學界建言,眼睜睜看著大量的野化水牛一隻隻死去,擎天崗以後又如何再能成為原先的「清幽」景點?關於這點,可參閱〈擎天崗野化水牛族群數量與追蹤記錄〉一文 (胡正恆,2019)。

你去過這些有牛山脈地區嗎?山地連峰地區,包括石梯嶺/頂山/磺嘴山地區,登山遊客皆能近距離遭遇水牛。當牛是遠觀地景的一部份時,牛像是自然動物,神聖、潔淨地鑲嵌在毫無瑕疵的大草原上,那是1934年以後日治時期的廣大牧牛草場遺址,面積可以有足足2000 ha這麼大的山頂草原,相當於77個(=2000ha/26ha)大安森林公園;但當牛跨越老舊的圍籬邊界進入人群步道時,野牛就變成危險的渾沌動物,而且無法乾淨俐落地歸入任何一種類別:牠有像可愛寵物,因台灣人民的草根經驗想要親近這古早的勞動夥伴;牠可能不是古老留存於地層裡的原生種,因為像水鹿和山羌等物種在當地的分布純粹是自然地史因素造成;但水牛在草山生態系統中待上數百年後,至少扮演草食獸功能,並占有一定生態棲位。

但牛也絕非剛剛偷渡來台的外來種:外來種受到人類活動之攜帶影響,可以出現於自然分布區域及可擴散範圍之外。而且,並非所有外來種都會對當地生態造成負面影響。像牛這麼溫和地在草山吃草,更沒有科學證據把水牛判為入侵種類:入侵種會威脅原生生態系,並衝擊當地生物多樣性。而陽明山水牛尚不見對他者產生嚴重掠食、競爭、或散播疾病等壓力。怎麼辦,台灣人要用甚麼概念/法條才能來管理/照顧/保護牛這種本土生肖動物?

水牛生存陽明山於迄今已至少86年了。上個世紀自1934年台北州的大嶺牧場,歷年來照顧的各地牛隻都是以水牛最大宗。請大家要用野生動物來對待現在野牛的處境,不能圈圍觀賞、不可限制行動,還得在擎天崗之特定歷史文化資產的地景上,用特定生命教育的方式來認識野牛。當教條生態主義者強調「國家公園內可盡數移除外來種」時,看著滿山的八重櫻、昭和櫻、吉野櫻…,不覺得這種生態論述很需要人類學視野的多元敏感度嗎?

正如社會學家蕭新煌(1983)評論「國家中心保育主義」時所說:「生態學界缺乏系統的關照,也沒有形成研究風氣,討論的焦點多集中在公害污染的問題,生態保育並沒有得到太多集體注意。由於多從純粹生態理論出發,對社會的影響力甚小,政治影響力幾乎是零……。」請問國家公園設置35年來所召集的專家學者與其內部會議,為什麼還是沒辦法幫陽管處看出問題、自我糾錯?

台灣是法治社會,人民也會要求政府一體,要明確遵守法律、維護法治的基礎尊嚴。《動物保護法》從1998年歷經15次修正,動保意識日趨深入人心,法條罰則日益嚴厲,就是這分「尊重動物生命及保護動物」的心意,代表著整體台灣社會的文明高度。《動物保護法》定義動物:是指犬、貓及其他人為飼養或管領之脊椎動物,包括經濟動物、實驗動物、寵物及其他動物。這其他動物當然包括陽管處治理下的擎天崗野化水牛,不論陽管處看來像不像飼主:在《動物保護法》就是「指動物之所有人或實際管領動物之人」。

陽管處公法人所管領著國家公園疆界內的國有林地,是全台灣社會的珍貴資產。陽管處作為自然資源的主管權責單位,救援牛在急難時他會餵食草料,陽管處長期管理操作上也常常移走、處分、安置、搬遷牛隻,是士林地院多次判決書中的管領者;甚至,陽管處不當的景觀管領設計也會害牛死在圍籬內外,在2020年,單獨擎天崗的封閉圍籬就讓30頭大大小小的水牛死在文化景觀保護區內,可嘆!

正恆2020年常在陽管處研究群組內通報可憐的牛死處處,正常溝通管道與書面報告皆呼籲無效。後來遂在臉書/田野,遇到了一群愛牛/護牛人士,並擔任他/她們的志工版主,一連串的事件大抵如下,感想與意見常發表於:「為牛請命-草山牛」臉書社團,歡迎各界好朋友加入我們社團:

從確切的倖存個體數來看:圍困區的擎天崗牛群數量,在2020年9月達到39隻的族群高峰,四個月內大量死亡至2021年2月牛群現存五頭個體,死亡率是87%(=34/39),是驚人的集體大滅絕。架設刺絲圍籬後,擎天牛虐死受害比2018-2019年的自然死亡率高出數十倍、甚至甚多。反之,若只考察死亡的可辨識個體,研究團隊親自見到他最後一面為牠們做做儀式,擎天崗圍困水牛事件確認了致死牛隻有32頭;圍籬開孔後更新增了南邊越冬區的竹篙山地再發現又死7頭。

這些竹篙山死牛多是從擎天崗逃出的個體,因為牠脖子上有佩掛擎天崗牛棚區帶上的項鍊,但是圈圍一年來長期營養不佳,最後這些虛弱牛即便找到逃生通道,逃亡路上還是一樣體力耗竭而仆倒死,才在2021年1-2月間被平等里民與登山客陸續發現,悲哉!

追溯86年前殖民者設置牧場,進入長期調集戰爭物資的準備,擎天崗動物生態系的變化反應了國家對待土地的關係,從圈養家畜、掌握並運用自然力;到經歷上個世紀的發展,陽管處管領了台灣最大都會旁的自然保護區系統,宜以文化動物角度來審慎對待野化水牛,並尊重草食獸間的生態演替機制。請陽管處不要在未公告/未討論/未有社會公議之下,恣意抓走私地上里民的野牛;也不要宣稱牛不適合草山土地,就來移除水牛。請陽管處先當好一個好飼主,做好管領者於冬季供草救難,有這麼困難嗎?

擎天崗的野牛圍圈處置也並非不可行,只是陽管處要更像一個積極管理的公法人,得撩落去社區做保育睦鄰計畫,並好好培力管領動物——注意是培力社區里民與動保人士噢,來協力讓文化動物——水牛配合人文生態系的規劃。陽管處負有動保職責,這是在2020年大量虐殺水牛事件中,公權力沒有達成的使命,可以想像陽管處必須增加很多預算與人力才有辦法改進,這需要強大民意與動保輿論的支持,只是絕不能拿經費有限來當違法/玩法/欺世的藉口。

在上述文化生態治理面向的各壓力之下,這個實質管領者選擇把牛移除後,乍看行政責任反而最輕,這使陽管處會一直往這方向踽踽前進。但是陽管處不說的:是水牛的移除摧毀了草原生態系,文化動物消失造成的自然/社會失憶症,卻是未來世代的傷痛,誰說沒有日後更大的抗爭呢?陽管處現在的行政反應,就是短淺地看著法院的判決,人傷事件怪他沒管好人,所以變成國賠案例;牛死事件,又怪他不仁慈,沒來得及應變救牛。

這麼多年的慘痛教訓反映出陽管處始終短視,文官體系中未見從台灣土地裡長出的自然保育倫理,也沒有長期經營國土生態服務的長官領導,這使「鉅型理論」如原生/野化/野生動物保育的生態主張被刻意淺碟化。實在應當避用空泛教條去主導環境政策,而是多從生態田野現場、與社區辯證案例來充實當代野保/動保的管領框架。

怎麼辦?陽管處這35年來執行最得力的,都是空洞的土地項目管理,這也是營建署轄下很多自然管領者的共業。從這次大量虐死水牛事件,我們看到陽管處不笨,高層長官還會引導陽管處去選擇風險最小、可行性最高的行政路線曲意辯解。但是,對於台灣整體,陽明山虐死水牛爭議揭露了我們社會怎樣的本質,以及召喚出甚麼樣的民間覺醒,對我們這一世代的牛年又還能銘刻下些什麼?

我們也在Avaaz.org「全球啟動」的非政府組織請願中,訴求停止虐牛/移除擎天牛。請大家點入支持,讓國家公園不得在未經周延討論與公告下,不再要移除/限縮/棄置土生土長的本地文化動物——台灣水牛了 !

以下是致蔡英文總統的一封國際請願信,附錄後附多張牛牛遺照,還請哀悼。

Dear President Dr. Tsai, Ing-Wen,

In the Yangmingshan area of Taiwan, the herd of Water Buffalo (Bubalus bulalis) in Qingtiangang is well known since last century. It contains the offspring of surviving cattle since the Japanese’s rangeland period after 1934. From February to December of 2020, the buffalo population has been restricted to a small range of 40-hectare enclosures, leading them to lack of nutrition to die. The dead bodies of bulls can weigh 300-500 kg, if old enough after 18-month old, growing to sexual maturity. The local dwarf cows can weigh 200-400 kg after 22-month old, and guard their calves carefully. Unfortunately, there are already 30+ Water Buffalo die hard in the protected area of Qingtiangang. Both bulls and cows have been restricted within an unfriendly barbed wire and violently stop them from any outward movement.

Water buffalo is essential for wildlife in Qingtiangang because wild buffalo can create temporary wetland around the forest, modify habitats of diverse species and improve grassland. Killing water buffalo using barbed wires has damaged both the ecological and cultural landscape in Yangmingshan National Park. However, the water buffalo have been long treasured by Taiwanese folk people. They should be protected under the Animal Protection Act. We CAN NOT ALLOW killing buffalo by using barbed wires. Taiwan is for sure to go to an animal-friendly country.

Sincerely,

March 1, 2021