《藍色大門》名導易智言成台北電影節新任主席，期許「帶動另一波電影新浪潮」

今年迎來第23屆的台北電影節今（5）日宣布，將由導演易智言接任資深攝影師李屏賓成為新任主席。這也代表連續擔任5屆主席的李屏賓將卸下重任，台北電影節也將迎來全新面貌。

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易智言的影像作品跨足MV、廣告、電影和電視劇，去年則以動畫《廢棄之城》獲得第57屆金馬獎最佳動畫長片獎。易智言最為人所知的電影作品應該是《藍色大門》，在2002年，易智言憑藉《藍色大門》入選坎城影展導演雙周單元，而後走遍各國影展，如釜山、東京、多倫多、西雅圖、溫哥華等等，更提名了第23屆香港電影金像獎最佳亞洲電影，在台灣票房也突破500萬台幣，在當年算是相當不錯的成績。

除了票房、影展巡迴之外，《藍色大門》最重要的一點是成功挖掘出當年還是新人的桂綸鎂、陳柏霖，兩人的大銀幕首秀就順利打開知名度，也為台灣影壇迎來下個世代的影后、視帝。

提到挖掘新人，易智言的電視劇《危險心靈》更找到了黃河、張書豪、紀培慧等年輕演員，黃河則在第42屆金鐘獎從戴立忍、游安順、夏靖庭等資深演員中脫穎而出，拿下最佳男主角，至此開啟演員之路。而黃河、張書豪、紀培慧等人也逐漸在台灣影視產業站穩腳步，成為當代演員中不可或缺的中流砥柱。易智言擅於拍青少年，也的確為台灣影視產業注入許多別開生面的新活水。

至於易智言與台北電影節也有一定連結，易智言自編自導的劇情長片《行動代號：孫中山》便是在台北電影節舉辦世界首映，且更獲得該屆台北電影獎的最佳編劇，這股氣勢也延續到金馬獎，《行動代號：孫中山》也順利拿下金馬最佳原著劇本獎。除了《行動代號：孫中山》在台北電影節發跡之外，易智言去年則擔任台北電影節國際新導演競賽評審團主席，與國家電影及視聽文化中心執行長王君琦、演員陸弈靜、電影監製陳寶旭、導演蕭雅全組成的評審團共同頒發獎項。

Photo Credit: 台北電影節提供

根據台北電影節指出，對於從李屏賓手上接下影展主席，易智言表示：「收到邀約很意外，很榮幸，很緊張，也有一點興奮。」但也相信傳承就是應該如此；對於台北電影節的未來展望，易智言說，將維持台北電影節已建立起的大膽創新風格，並將特別專注在幕前幕後的新人培育，期待影展「能在蒼茫的電影大海中，發揮最大的新浪潮騷動。」

台北電影節也提到，擔任5屆台北電影節主席的李屏賓，在去年便已提出交棒的想法，但在台北市文化基金會董事長小野的慰留下，同意再留任1年。去年新冠疫情爆發，各大國際影展紛紛停辦或改變舉辦形式的情況下，台北電影節在他的帶領下成為疫情爆發後首個成功實體舉辦的國際影展，並創下近5年來參與人數及票房新高紀錄。

李屏賓表示自接任台北電影節主席以來，一路看著台北電影節走過風雨，日漸茁壯，如今已成為台灣電影人的家，讓他覺得是時候將主席職位交棒給其他人，未來他仍將以電影工作者的身分支持台灣電影。李屏賓更讚許易智言提拔新銳不遺餘力，完全切合台北電影節的精神，也相信影展在新任主席的帶領之下，能夠辦得更好。

Photo Credit: 台北電影節提供 李屏賓

2021台北電影節將自6月24日至7月10日舉辦，台北電影獎徵件（短片及動畫片於3月15日截止，劇情長片及紀錄片於4月1日截止）及國際新導演競賽徵件（4月1日截止）現正開放報名，入圍名單將於5月14日公布。

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責任編輯：王祖鵬

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