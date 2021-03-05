立陶宛考慮脫離中國主導的「17+1」並在台設立辦事處，中國外交部：別被台獨利用

東歐國家立陶宛經濟與創新部（Economic and Innovation Ministry）3日表示將規劃在台灣設立貿易代表處，在此同時，立陶宛外交部長也向其國內最大電視台，表示對中共向東歐巴爾幹國家主導「17+1」計畫的疑慮。

對此，中國外交部強調與中東歐國家的合作機制已有豐碩成果，並重申「一個中國」的原則，反對立陶宛在台設立官方機構。

立陶宛外交部長：「17+1」計畫幾乎沒帶來任何好處

今年2月時，立陶宛國會外交委員會決議，立陶宛應該離開由中國主導的「17+1」架構，委員會主席表示立陶宛應該更著重於與區域內民主國家的發展，「中國想在許多國家奪下關鍵的基礎建設，我們為何要冒這個風險呢？」

委員會主席也指出，包括愛沙尼亞、拉脫維亞在內的幾個東歐國家，皆在考慮離脫離該平台。

「17+1」架構： 由中國發起，與中東歐包括波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞、波赫、塞爾維亞、黑山、羅馬尼亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、愛沙尼亞、立陶宛、拉脫維亞和希臘等17國展開的經貿合作平台。

根據立陶宛最大公共媒體集團《LRT》的報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）受訪表示北京政府和東歐的這個合作計畫「幾乎沒為立陶宛帶來任何好處」。藍斯柏吉斯也指出，這並不代表我們要終結一切，但我們該認真思考如何更有意義的與中國建立關係。

藍斯柏吉斯表示，立陶宛需要思考如何達到國家最好的利益，而「17+1」計畫對歐洲並不有用，而且在分化歐洲，因為有些國家對中國的看法和其他國家不同。

Photo Credit: AP / 達志影像 立陶宛外交部長藍斯柏吉斯

有趣的是，許多媒體最初引用的《路透社》報導雖提到「外交部發言人表示立陶宛將不會再參與『17+1』計畫」，但該文卻在之後修正，改稱「立陶宛會將重心從計畫中移開」。

中國外交部：合作成果很豐碩，立陶宛不要被「台獨」利用

中國政府對歐洲國家已有長期的「投資」。《彭博社》分析，中國近年積極透過拉攏東歐國家，嘗試與歐盟建立政治與經濟的關係，其中包括匈牙利在內的部分國家樂於擁抱中國，但也有許多國家對此感到反感，並轉而加深與台灣的合作。

分析中提到，身為歐盟國家的立陶宛緊鄰俄國，有280萬人口，政府之前就曾提出「支持從白羅斯到台灣的這些自由鬥士（freedom fighters from Belarus to Taiwan）」的政策，這次更進一步要在亞洲「強化與拓展經濟外交」，包括在台灣設立代表處。

對此，中國外交部表示反對建交國與台灣互設官方機構或進行官方交往，並要立陶宛「別被台獨利用」。

《UDN》報導，中國外交部發言人汪文斌表示，堅決反對包括立陶宛在內的建交國與台灣互設官方機構或進行任何形式的官方交往，並敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾，不要被「台獨」分裂勢力所利用，不要做有損雙邊政治互信的事。

汪文斌也指出，「中國—中東歐」的國家合作機制，是中國大陸與中東歐國家共同宣導成立的跨區域合作機制，符合各方共謀發展的願望，並非僅由中方一家主導，成立9年來也取得了豐碩成果，對機制的未來發展充滿信心，

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範