無視出題老師的提示：正因為你們是餐飲科，全班默寫都要扣一分

近日除了說些幹話，已有一段時日不曾靜下心來好好寫些東西，雖然生活依舊簡單，但內心其實仍有許多想法在迴盪著。前幾天在某班級課堂上到蘇軾〈赤壁賦〉時談到：「渺渺兮予懷，望美人兮在天一方。」這句話意謂蘇軾內心懷抱似乎愈來愈渺茫，隨著他不斷被貶官疏遠，他距離皇帝（或朝廷、或為官理想）也愈來愈遠。此時突然有感而發地對學生說了些話，說著說著的同時，有些心不在焉的同學也漸漸回神思索了起來，即便我一再和同學強調：「我講的東西會很難懂嗎？」略說如下：

對一個文人而言，心中最大的懷抱、理想、目標、志向就是當官，因為當官才能進而實踐他對社會的責任，但是官有大小，小官能做的事有限，唯有到朝廷中央當大官，能做的事才更多，對百姓、國家、朝廷的回饋才愈大。無奈蘇軾的官職被愈貶愈遠，距離皇帝也愈來愈遠，能被青睞賞識的機會也愈來愈遠，他的懷抱、理想、目標、志向也離他愈來愈遠，於是前途一片渺茫，未來看不到希望，人生失去了意義。

我接著說：同學，時常有些人遇到了問題，想法會愈來愈鑽牛角尖，有些人甚至選擇自殺，因為他用堅決的態度來為未來下絕對定論，他認為未來人生一定沒有希望，他認為人生完全失去了意義。同學，你們是否曾經想過一個問題，當你用十幾年有限已知的人生經歷，來為未來幾十年無限未知的人生空間做決定時，你覺得合理嗎？憑什麼「十幾年的你」可以斷言「幾十年的你」一定只能怎樣麼？「幾十年的你」還沒參與到你的人生，但你卻擅自為他做決定，不覺得很不公平嗎？當你會怨懟父母擅自替你做未來人生決定時，那你憑什麼用你「小部分的人生」來為你「大部分的人生」做主？

我繼續告訴他們：同學，人生很苦，如同你們覺得上學念書很煩、壓力很大，我絕對相信這些東西對你們來說，是現有人生中難以面對的事，但再難面對的事情總是要找到調適的出口，或許有人會因為來學校可以吃便當而開心，或許有人因為來學校可以談戀愛覺得美好，就像我很討厭上班，但我也要嘗試去發掘其中的樂趣。當你度過大半段的人生時再回頭看，你會發現過往那挫折根本微不足道，那是因為你走過來了，你活出更大的自己了。

回到課本來談蘇軾，他其實可以選擇自殺，因為自殺絕對比他認真面對真實人生容易的多，但他撐下來了，他只能不斷找尋支撐下去的動力，只能不斷調適自己內心，如同他寫〈赤壁賦〉當下亦是心情的調適之一。你、我、蘇軾所做的一切，其實都只是要對未來的自己交代。

回到本文，會在上課提到那些想法，倒也不是備課來的內容，真的只是突然有感而發的對談，但是這些內容的概念，其實都是長期以來生活中不斷思索的東西。雖然我真的很討厭在學校教書，但是透過學校教室的場域，可以讓我用哲學闡釋並抒發課文之於我的人生滋味，也算是我自己的調適出口，所以哥教的不是書，而是人生。

前幾個星期看了《幸福路上》這部動畫，在還未觀看之前，網路及朋友的評價就已經非常棒。而這部片是從台灣中生代女性的成長歷程來切入，她回顧了自己在年幼時對於這個社會的初心期待，而當這樣的初心期待隨著年歲增長而逐漸模糊，時常讓她覺得生活好無力，人生好空虛，每天都不曉得自己在做什麼，然而「幸福」是什麼？對她來說卻是個難以回答的問題。她知道「幸福沒有永遠」，但是最後卻也漸漸明白，幸福其實就是「生活中一些很簡單的事」，人生真的很難，但幸福真的很簡單。

我也想到先前去觀賞了吳念真導演的《人間條件》舞台劇，有看過吳導的舞台劇都知道，他的劇本素材都是取自於台灣尋常百姓的生活小事，但是這些生活小事，劇中人物即便生活再艱困、再無奈，都還是要在生活中找尋生存下去的動力和慰藉，其中「千萬要平安、千萬要堅強、千萬要幸福」這三句台詞，都引起台下多數台灣人的共鳴，其實這也是台灣人特有的悲劇美學吧，一種台灣人的精神美。

有時看到節目報導不少台灣農友歷經千辛苦萬，培育出足以站上世界舞台的優良農產品，就會覺得他們好厲害；又或者看到不少台灣地方默默無聞的小人物，不斷努力堅持只為了把一件事情做好，甚至是基於自我初心想達成某些理想，歷經再多挫折也要挺過去，看著他們的故事卻始終讓我很感動，同時也激勵了自己。

談到這裡，有件事情始終讓我印象非常深刻，去年無心在嘉義布袋小鎮的某廟會活動裡，看到來自台南的某個家將團體表演，其動作、神韻、走位等元素在搭配鑼點的完美結合之下，其演出卻讓我看到不自覺眼眶泛淚，看過無數場廟會場合的家將表演，這最高水準竟讓我在這小鎮裡發現，突然有種感謝這些默默無聞的人群在背後的辛苦傳承，我相信他們一路走來也曾歷經難關，但如果沒有他們的堅持，是不是我們就看不到這些完美了？台灣文化因為他們而更美麗，而他們所做的，不也是要對自己交代嗎？

我知道自己扯遠了，但其實我想表達的是每天都在想著要辭職的我，教育場合上遇到的諸多無奈或許令人生厭，但是卻也明白這其中亦能有自我發揮之處，對他人來說或許是本分或貢獻，對自我來說或許是增添生命的厚度。

舉例這幾天恰逢學校段考，前天在某餐飲科發下考卷時，我表明全班默寫都扣一分，原因是出題老師已在上頭註明「考卷（兩張）交卷請對摺，默寫頁面請朝上」，殊不知全班考卷對摺後都將默寫面朝內，使得我要批改時還要將每份考卷再次分開摺好，無一例外。而當我說要扣分時，全班同學都大聲反彈，於是我說明自己的理由，並且教育了他們一節課，略意如下：

如果你們是其他科系，我可能考卷改完就算了，但你們是餐飲科，未來要從事服務業，更應該比別人多一份用心去為對方思考，當我都加班在改考卷和寫作文評語時，你們卻還增加我的麻煩，所以我堅持要扣一分。如果出題老師沒有註明那行字也就算了，註明那行字就表示有它的用意，你們應該要思考我可能出現的批改動作。 當然我也有想到可能是監考老師請你們考卷正面對摺收齊（默寫處在背面），但是你們更應該主動對監考老師提出意見，告訴老師應該怎麼收可能會比較好，監考老師聽完覺得有道理一定會接受你們的意見，但我相信在場沒有人主動反應，只是彼此看著彼此而讓事情放著不管，一副沒有我的事情一樣。 再強調一次，如果你們是其他科系就算了，但是你們未來要從事服務業，更應該比別人主動積極，更應該比別人還要能為對方設想。就像不能讓客人進門了還讓他尷尬久站不曉得該坐哪裡，你應該眼色好一點，看到客人進門就要馬上帶位，帶位同時可能就要接著想下一個動作，是否上餐具或倒水了等等，總不能什麼事情都要等客人開口了才做吧。

講起學生們平常上課狀況，我說：你們捫心自問大多數上課時，都是我上課進教室後喊值日生擦黑板，這時才有人動作，而擦黑板不是下課就要有人主動做的事嗎？怎麼還要我開口；還有幾乎每次我進教室時都會說：「趕快坐好、不要講話、課本拿出來、吃東西的收起來了、玩手機的收起來了。」這些事情不都是打鐘時就要趕快就定位完成的嗎？為什麼都要等到我進了教室，我喊完之後才要有動作，而且等到這些動作全體完成都過了快五分鐘，如果今天我是客人，這是你們的餐廳，什麼事情都要等客人說了才有動作，這樣對嗎？

最後，我告訴他們：我教書一向不討好學生，你若是不爽我也無所謂，如果覺得我說的話是屁也OK，那這就是你的格局；如果你未來希望能在服務業走長久，你最好思考我所說的話。已經上過我一學期的課了，你們非常清楚國文老師就是很龜毛、很囉嗦的人，我大方承認我就是這樣的人，但如果連我這樣龜毛的人都應付不了，未來你們從事服務業又要怎麼應付比我更龜毛的人？

其餘瑣碎內容不談，以上內容僅是概述，因為包含發完考卷說完話，其實就佔掉我一節課的時間了。該班級是女生班，很多老師不太喜歡教女生班，因為女生較喜歡在心裡記你一筆，並且在你背後搞合縱連橫，不似男生班即便心中有不爽，但情緒來的快也去的快。然而教書愈久，其實愈不喜歡生氣罵人，因為罵人很累又很容易心情不好，重點是會影響我的上課時間和進度，但是不說又不行，我不想只是把自己當成教書匠，學生當下有狀況卻不說，只會讓我更瞧不起自己而已。

子曰：「鄉愿，德之賊也。」自從踏入教育界以來，《論語》中的這句話最讓我有感，意即大家如果都怕事情麻煩而選擇當濫好人，只會讓原本應該解決的事情被忽略，然後問題始終存在，甚至演變得更嚴重，所以這些濫好人其實都是助長社會道德敗壞的共犯結構。

前陣子，某位基督徒的朋友特地傳訊告訴我，說她在睡覺夢境中有夢到我和媽祖的出現，所以她直覺是媽祖要透過她傳遞訊息給我，就在朋友做完結論並告訴我夢境內容後，朋友說如果我還有疑惑的話，或許可以嘗試擲筊或抽籤詩詢問並求證。

雖然我對於媽祖的信仰始終虔誠，但若非到不得已的地步，我其實不太喜歡去擲筊或抽籤詩，我始終相信媽祖帶給我的是心靈力量，那股力量正是要我透過人為意志來對他人實踐的重要來源，因為我不必過度在乎祂究竟為我做了什麼，我只需要祂的存在就好。那位基督徒朋友所下的結論其實非常科學，我也非常認同她的說法，既然認同就更毋需再驗證，朋友的夢境結論如下：

一、每個人面對挫折的方式所反應出來的行為或情緒不同，有些人是生氣，有些人是哭泣，有些人透過逃避、冷漠來面對挫折，而有些死屁孩則是透過嬉皮笑臉的方式面對，或是結群狗黨一起罵老師（或主管）來面對壓力。那可能是他們所能知的唯一方式（即使那種方式常常再度把人惹毛）；

二、有些父母表面看起來很寵孩子，但會在私底下不斷以羞辱或非常情緒化的言論與行為方式來管教孩子，傷害孩子內心的自尊與自我的完整性。通常這樣的小孩不是很自卑，就是無敵白目。無敵白目的行為背後是為了要努力保護內心完整的自我。一個充滿缺點，沒有存在意義的人為什麼要繼續活在世界上。

看到上述結論並回想自己和學生的互動過程，會發現有些時候我們所堅持的「點」並非如此合宜，但畢竟我們是人不是神，無法達到凡事盡善盡美，只求無愧於心即可。教育果真是行路難，難於上青天，我知道我時常給自己找麻煩，因為很多事情我真的可以睜一隻眼、閉一隻眼。教書當老師並非我的終身懷抱，但我還是會盡可能地想把這工作做得有格調、有厚度。

和蘇軾相比，當官是他的懷抱，或許他會因官場前途渺茫而失落，但我肯定的是他歷經淬鍊後的不凡人生；教書當老師絕對不是我的懷抱，所以我不會因為能否教書而失落，我只希望自己身處在不同位置或環境時，我的人生也有經歷過那淬鍊的一段，那就夠了。

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