第一份工作試用期結束就被Fire了，但我學會了五件事

文：mrcuriosity

今天想跟大家分享的是我親身發生的事，就如同文章標題一樣，我的第一份工作在試用期結束就被Fire了，其實這件事情說出來還蠻難為情的，但想要分享的目的是想要幫助和我一樣的人，其實你不是一個人。

故事分享

我的第一份工作是在小公司做網路行銷的工作，但是我並非行銷相關科系，而且與商學的科系也摸不著邊，單純只是我在大學時對於行銷產生熱情，所以除了去商管學院修課外，我也在Coursera修了幾門行銷的課，甚至參加了Google Ignite的面試活動，就是希望未來可以進到行銷公司，將所學應用職場上。

在這家公司，我的主管可能覺得我是一張白紙，所以對我相當的嚴格，一開始我的表現還可以，對於新東西也抱有學習的熱忱，如果有不懂的東西也會向前輩們請教。

但有一次主管要求我和另一位比我早一個月進公司的同事各做一份簡報，原本想說進入職場後簡報應該要簡潔比較好，不能向大學一樣那麼浮誇、數據展現的方式也會有所不同，所以我還特地買了一本簡報的書來學習，但在報告後主管覺得我的簡報做得很爛，還被唸了一頓，最後來來回回修了三次才達到主管的要求。

也是因為這次的事情，再加上先前待業了八個月才找到工作，為了能通過試用期，我變得很小心翼翼，很害怕再犯錯，但是只要越害怕犯錯就會不斷的犯錯，所以我變得很沒自信，結果在試用期後期只要開會我就變得很緊張，甚至緊張到想吐、面對主管時只要主管表情不對就很害怕，時常還會有自己是一個廢物的念頭。

在試用期的最後一天，主管把辦公室的人請出去休息，只留我在辦公室內，看到這個局面我心裡感到不對勁，果然，我的主管跟我說我沒有通過試用期，請我馬上收拾東西離開辦公室，聽到這句話，我竟然沒有不甘心的感覺，也沒有想哭的念頭，反而覺得自己解脫了。

但畢竟自己被Fire了，沒工作的前幾天我一直覺得我很衰，但仔細反省這次的事件，我學到了五件事，而這五件事也幫助我很多，讓我的第二份工作相當順利，目前已經邁入兩年多了。

1. 先自己嘗試再請教別人

這一件事，雖然有被前輩私底下提醒過我，但我在第二份工作教新人時，才深刻體會到為什麼前輩會這麼說。

「簡報事件」後，我變得害怕錯誤，所以一旦遇到不確定的事情，就會馬上詢問我的主管或者是其他同事，這樣看起來好像可以展現自己積極學習的態度，但是你的主管和同事其實也都很忙，為了回答你的問題他們還要放下手邊的工作，而且有些問題其實Google一下就找得到了，根本不應該打擾他們。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

所以正確的作法應該先透過搜尋引擎搜尋資料或是翻一下過去的筆記，如果真的都找不到資料，再去請教他們吧！在詢問時如果可以再把自己的想法也表達出來，主管或同事會覺得你有自己先做功課，他們對於你的印象也會好一些。

2. 對自己要有自信

我覺得第一份工作試用期沒過最主要的原因是我對自己太沒有自信了，沒有自信的時候其實大家都感覺的到，因為散發的氣場和說的話都很沒自信。

我認為職場菜鳥在工作上沒有自信的原因有兩個，一個是自己犯錯了，另一個是太會胡思亂想（內心的小劇場）。

雖然有些人說「職場如戰場，沒有犯錯的機會」或者是「老闆花錢不是要讓你犯錯的」，但其實身為職場菜鳥、什麼都不會的我們，和資深的同事相比本來犯錯的機率就比較高，更何況只要是人都會犯錯，所以千萬不要因為一次的錯而放在心上，重點是如何避免下一次不要再犯同樣的錯。

而針對犯錯這點，建議大家可以將工作的流程做成Checklist來避免犯錯，而Checklist的使用在醫生、機師、建築師等職業都有在使用，畢竟與人安全高度相關的行業，不出錯真的相當的重要。

又或者可以每天撥個5~10分鐘，回想一下今天工作上有哪邊可以再改進的，並寫下改進的方法，日後遇到同樣的問題，也不至於無法應對，我在第二份工作前期，也都會這樣做。

至於太會胡思亂想（內心的小劇場）這點，許多職場新鮮人應該能感同深受吧！因為有試用期的關係，所以不管做什麼事，內心總有很多的小劇場，擔心做了這件事，主管會不會生氣，同時又擔心犯了那個錯誤，會不會試用期就不會過，太多的擔心害怕，讓我們越來越沒有自信。

根據這次的經驗，我覺得會胡思亂想是因為我們總是放大自己的錯誤或缺點，而忽略自己的優點，所以儘量的挖掘自己的優點，然後記錄下來，就可以避免胡思亂想了喔！

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另外，大家也可以從職場中的小成功開始累積自己的自信，等過了一段時間你會發現自己會變得越來越有自信，像是從不敢接電話變成可以正常接電話、在會議中提出自己的意見等，只要是讓你覺得自己好棒的事情都是小成功。

切記：

你的自信是累積而來，而非憑空出現！

3. 溝通的重要性

第一份工作每個禮拜都要週會，我的報告內容主要是分析客戶的數據，有一次可能是我表達的方式有誤，所以主管覺得我數據分析的很爛，直接在會議中唸我，但其實我每次都花很多時間整理數據，會前也會練習報告的內容，可是被唸的時候我竟然沒有試著透過溝通來為自己辨駁，因為主管唸的有些內容與事實不符，除了自己真的有些需要再加強的地方外，其它沒有認真的部分就随著沒有辨駁而變成誤會了。

但其實溝通的定義是：「彼此間意見的交流或疏通」，所以其實溝通是需要「雙方」才能完成，若有一方不動口就沒辦法把心中所想或現實描述出來，而隔閡和誤會就是從中而生。

事後回想這個事情，我覺得可能是個性比較內向的關係，所以我不是很喜歡將腦中所想的東西，透過話語表現出來，但會溝通在職場上真的很吃香，工作也會比較順利一些。

我在第二份工作也深刻的體會溝通的重要性，因為這份工作需要常常跟客戶來往，所以工作一段時間後，我的溝通能力極速的上升，從一開始不太會將自己的專業、想法表達出來，所以話題很容易被客戶拉走，到最後變成能夠以專業知識和想法主導整個話題，讓我和客戶溝通能夠順暢，相信我的專業和能力。

所以溝通真的很重要。

4. 凡事多想一層

在試用期時，主管派了一個任務給我和比我早一個月進公司的同事，就是在半小時內思考某家業主的文案，在聽到這個任務後我想說只要提出一個文案就好了，但最後再跟主管報告時，我的同事提了四五個文案給主管挑選，反觀我只有提出一個文案，這樣相較之下好像是我不夠認真，主管對我們的好壞印象立馬判定，經過這次的事件後，我才學到如果主管交辦了一個任務，就要再多想一層。

再舉一個例子，如果主管請你辦一個全天的會議，而且這個會議會邀請業界的人來，當你在聯絡這些人時，除了提醒會議的時間外，你還可以再詢問吃飯的葷素需求、有沒有接送需求、若是自行開車甚至還可以提供附近的停車場……等。

如果能做到多想一層，主管對你的印象自然會深刻一些，而這也是為什麼我的同事可以通過試用期，而我沒有辦法通過試用期的原因之一。

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5. 不要花太久的時間通勤

第一份工作的地點是在台北市中心，當時考慮試用期月薪只有2萬8，如果在雙北租房子一定存不了錢，因此我選擇宜蘭、台北通勤，所以一天花在通勤的時間大概是三小時，但如果沒搭到車就會到四個小時，再加上這份工作下班的時間比較晚，通常回到家都已經8點多了，然後為了要趕上隔天早上的車，在11點多就要入眠，所以一天可以掌控的時間相當的少。

但對於新鮮人而言時間相當的珍貴，因為時間可以用來增強自己的實力、複習前輩上班時教的東西，或是學習不足的技能，但因為我的時間不夠用，沒辦法好好的學習，所以主管才會覺得我在這三個月間沒有太多的成長，

所以第二份工作我就在工作地點附近租房子，每天通勤的時間也不到一個小時，多了很多學習的時間。

因此建議新鮮人不要把薪水看得那麼重，反而應該將個人能力的成長做為最重要的事情，畢竟當自己能力越強，每次換工作都是加薪的時機。

不要讓通勤，阻止你的成長！！！

第一份工作沒有過試用期又如何？我的第二份工作已經做了兩年多了，每天也過得很充實，完全掃去第一份工作的陰霾。

我覺得遇到失敗可以流淚、可以大喊來抒發情緒，但千萬不要被一次的失敗打倒了，反而應該將失敗的經驗當做第二次嘗試的養份，這樣你一定會變得越來越棒。

最後，祝你找工作順利，Fighting！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航