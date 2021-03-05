最新財產申報：陳時中5000萬房貸1年還250萬，蘇震清背債2億持股1.3億

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布衛福部長陳時中、經濟部長王美花、勞動部長許銘春、總統府秘書長李大維、駐泰國代表李應元等人的財產申報內容。涉SOGO案的立委廖國棟、蘇震清也名列其中。才剛剛退出民進黨的蘇震清持有價值1.3億元的股票，且光是一檔郡宏光電就買了1萬1300張、總價1.13億元，但債務也逾2億元；廖國棟存款僅148萬，房產價值共6407萬元，但債務高達3698萬元。

蘇震清持股1.3億背債2億， 廖國棟背債3698萬

廖國棟與配偶陳姿伶名下有7筆土地、15筆建物，土地分別坐落於台東縣成功鎮、東河鄉、台東市，以及2016年在新北市林口區購入的土地，土地總價為2077萬1576元；建物的總價則為4330萬元，包含林口區11筆，及台東縣成功鎮、台東市、東河鄉共4筆。

廖國棟申報存款148萬4289元，以及富邦金販售的「多倍利14五年人民幣利率型」產品，價值共55萬5204元；另有NISSAN、LEXUS、三陽汽車各一輛。不過廖申報債務高達3698萬7350元，包含房貸、金融貸款、保單借款等。

立委蘇震清及配偶廖靖汝申報土地8筆，總價6852萬6734元，分別坐落在台東縣成功鎮、屏東縣屏東市、內埔鄉等地；建物則有4筆，在屏東縣屏東市公園段、溝美段的不動產，還有1輛BMW機車、1輛TOYOTA轎車。

蘇震清申報存款314萬8891元，股票1億3550萬2420元，1檔郡宏光電就買了1萬1300張、總價1億1300萬元，另有2250張華元生活科技；基金則有176萬0308元。蘇也申報債務高達2億0353萬4754元，包含1.5億元私人債務及2000萬元房貸等。

陳時中房貸5000萬，1年還250萬

衛福部長陳時中與配偶孫琬玲持有1筆土地及建物，存款359萬420元，另有1張高爾夫球證30萬元、2件樂器170萬元、珠寶1件40萬元，與上次申報時相同；另外陳時中的債務2筆共5407萬6004元均與購屋有關，上次申報時債務仍有5657萬6807元，經過1年時間已償還250萬0803元。孫婉玲另申報事業投資300萬元，即陳時中過去開設的博齡牙醫診所。

陳時中另有債權430萬元，是陳時中的長子陳思元向他借貸購屋，借貸時間是2013年8月，自2017年陳時中擔任衛福部長開始就申報這筆債權，但歷次申報金額均未減少。

李應元和王美花顧立雄夫妻身價皆破億

去年6月卸下環保署長，擔任駐泰國大使的李應元，和妻子黃月桂的財產申報中，存款就有8722萬6214元、有價證券1550萬3921元、32筆保單；另外，信託16筆位在台北市、台中市與雲林縣的土地，以及2筆在台北、台中的建物。2人身價破億。

政壇夫妻黨經濟部長王美花與丈夫國安會秘書長顧立雄的財產申報中，持有總價額1億3800萬元的土地與建物、存款1083萬4321元、有價證券229萬728元；另顧立雄個人共有7福畫作、2支手錶，其中1支為110萬元；王美花則有2支手錶、1支手鐲，兩人皆持有67萬元高爾夫球證，這些珠寶字畫等財產價值共約576萬元。另有保單10筆。債權1筆105萬5000元，為朋友現金借款；債務則為92萬8445元，為購置不動產。

總統府秘書長李大維的財產申報中，與配偶池琳持有2筆土地與2 筆建物、去年以136萬9000元購入1輛Lexus汽車，存款3285萬961元、有價證券3272萬5422元，還有1張100萬元的台北球場會員證。

勞動部部長許銘春的財產申報中，與丈夫洪堃耀持有14筆土地、4筆建物，1輛在105年以285萬元購入的賓士汽車、存款130萬7304元，另有債務3978萬4655元，主要為購置不動產及週轉金。

農委會主委陳吉仲與妻子共持有土地、建物各1筆，汽車2輛，存款82萬1878元，保單17筆。債務149萬1383元，其中包含購買重大疾病終身險的保單借款、購屋貸款、週轉金等。

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核稿編輯：楊士範