緬甸軍方外交遇挫：軍政府指定的駐聯合國大使請辭、駐美大使館譴責鎮壓示威者

《中央社》報導，總部位於紐約的聯合國4日表示，緬甸軍政府新指派的駐聯合國大使4日提出請辭，並稱被軍政府開除的原任大使依舊代表緬甸，這場外交風波意味著緬甸軍政府尋求合法性被國際認可再遇挫。

為反對緬甸軍方奪權推翻文人政府，由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）領導的全民盟政府所派駐聯合國的大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun），在今年2月26日公開要求國際社會制裁軍政府，訴請聯合國大會協助恢復緬甸民主，而且覺莫敦還舉出反對威權的三手指手勢，以示與在母國抗戰的示威者同一陣線，反對軍事統治。27日，覺莫敦便遭軍政府開除，軍政府宣布由任覺莫敦副手的丁貌奈（Tin Maung Naing）接替，因此一時間緬甸駐聯合國大使出現鬧雙包的局面。

就在緬甸駐聯合國大使「鬧雙包」的爭議延燒一周後，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）3日表示，已接獲緬甸代表團告知，丁貌奈「已提出辭呈…還說覺莫敦才是緬甸的聯合國常駐代表」。中央社報導指出，若軍政府決定再次指派新人選的話，屆時聯合國的緬甸代表問題依舊會成為爭議。

同一時間，緬甸駐華盛頓大使館的外交官也與軍政府決裂。《美國之音》報導，五名緬甸駐華盛頓大使館的工作人員在臉書上發表聯合聲明稱，他們加入了反對緬甸軍政府的運動，將與以非暴力反政府的運動人士合作，而那五名僱員分別是津奉丁（Zin Phone Tint）、德塔緬儀山（Thet Htar Mya Yee San）、素季敏（Kyu Kyu Myint）、覺索吞（Kyaw Swar Tun）和素素昂（Su Su Aung）。

報導指出，這些工作人員對軍方殘酷鎮壓地示威者感到「深為悲痛」，他們呼籲尊重2020年11月選舉結果，恢復文官政府。

2月1日緬甸軍方發動政變，總統溫敏（Win Myint）、國務資政翁山蘇姬被拘押至今，而在政變前是緬甸實權領導人的翁山蘇姬，也兼任外交部長一職，因此軍方奪權後調整了文人政府的外交人事，委任了親軍方的溫蒙倫（Wunna Maung Lwin）任外交部長，以尋求國際社會的承認。此前溫蒙倫已和東協的外交部長們展開非正式的部長級會議，就緬甸局勢進行對話。

Photo Credit：Reuters/達志影像 緬甸駐聯合國大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）

緬甸在美資金遭凍結

另一方面，包括一名美國官員在內的3位人士告訴《路透社》，緬甸軍方企圖挪走存放在紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）約10億美元資金，目前美方已凍結這筆資金。

報導指出，緬甸軍方在政變期間拘留改革派官員，並派任新央行總裁後，便試圖挪移緬甸在美國的資金，以減緩國際制裁對國內經濟的影響，而這項企圖此前未曾被披露。2月4日，美國聯邦準備理事會（Fed）監督單位首次出手阻擋一筆以緬甸中央銀行為名義的轉帳，接著美方持續暫停核准該筆資金，一直到總統拜登授權無限期凍結。

對於路透社的報導，紐約聯邦準備銀行發言人拒絕對特定賬戶持有人發表評論，美國財政部也拒絕回應；對於資金遭凍結，緬甸軍政府發言人與緬甸中央銀行也沒有回覆路透社的詢問。

根據聯合國4日的新聞稿顯示，從2月1日緬甸政變以來，至少有54人喪生，以及逾1700人遭逮捕，其中有29名記者。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範