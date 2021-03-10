《羅浮宮給世界的藝術課》：三個男人共同締造《蒙娜麗莎》成為世界第一名畫

文：程珺

達文西的《蒙娜麗莎》超級出名，說它是世界第一名畫也不為過。這幅畫是一個傳奇，而這個傳奇是由三個男人共同締造的。

羅浮宮存放《蒙娜麗莎》的展廳裡，常年都擠滿了人。不過，當你撥開重重的人群走到它跟前時，第一個反應可能是：這幅畫也太小了一點吧……

Photo Credit: 原點出版

的確，高77公分、寬53公分的《蒙娜麗莎》，掛在大廳裡非常不起眼。實際上，這幅畫從16世紀開始就一直待在羅浮宮。直到1911年前，它都和其他畫作放在一起，還沒有今天這麼大的排場。

你不禁要問，在1911年《蒙娜麗莎》到底發生了什麼事呢？

這裡就要說到第一個男人了。

竊盜案成就名畫傳奇

這第一個男人其實是個義大利小偷，叫佩魯賈（Vincenzo Peruggia）。他做了一件非常不可思議的事情，就是獨自把《蒙娜麗莎》從羅浮宮偷走了！

《蒙娜麗莎》居然被盜了！這件事讓全法國人都震驚了，大家都猜這背後肯定有重大陰謀。但真相很搞笑，佩魯賈既不是江洋大盜，也不太懂藝術，他只是一名在羅浮宮幹活的普通工匠。作為一名義大利人，當他在羅浮宮看見那麼多來自義大利的藝術品，心裡有點不平衡，就決定把《蒙娜麗莎》偷了，送回祖國。

實際上是怎麼偷的呢？佩魯賈挑了個週一，因為羅浮宮週一閉館。整個盜竊過程非常簡單，分三步驟：第一步，把畫摘下來；第二步，把畫框卸掉，將畫藏進大衣裡；第三步，走出去。

Photo Credit: 原點出版

佩魯賈只是在走出去時出了點狀況，他本想從側門走的，結果那扇門居然打不開，最後他只能原路折返。當時的羅浮宮只有13位保全，沒有一個人發現《蒙娜麗莎》被偷了。另外，那個時期警方的破案手段也不太高明，真正抓到 他，已是兩年後的事了。

那麼，這兩年中發生了什麼呢？請注意這個時間點，20世紀初，是西方新聞報刊迅速發展的時期，媒體開始對人們的生活產生很大的影響。

《蒙娜麗莎》被偷後，各大報刊的反應是最快的。首先是《小巴黎人報》，那是當時世界上發行量最大的報紙，它在第一時間將「蒙娜麗莎的失竊案」登在頭條，還用了足足三個版面來報導這件事。

Photo Credit: 原點出版 《小巴黎人報》對《蒙娜麗莎》的報導

很快，其他報紙也都迅速跟上。接下來的三個星期，《蒙娜麗莎》幾乎天天上頭條，不光是法國人，全歐洲人都開始關注這條熱門。大家先是八卦它的失竊案，隨後慢慢地轉移到畫的藝術價值上，《蒙娜麗莎》的身價就是在那時開始日漲夜漲的。

文字報導是一方面，更重要的是《蒙娜麗莎》畫作的圖像也跟著印滿了大小報刊。它成為第一幅被大量複製的畫作，也成為人們心目中最能代表藝術的符號。

同時，羅浮宮在這件竊盜案上也展現了強大的公關能力。首先它明確承認了錯誤，還馬上加強了保全系統。但做得更漂亮的一點是，它保留了《蒙娜麗莎》的位置。雖然畫沒了，但用來掛畫的鈎子和那塊空蕩蕩的牆還在。竊盜案發生以後，來羅浮宮參觀的人反而比以前更多了，他們就是為了來看一眼這塊曾經掛著《蒙娜麗莎》的空牆。

兩年之後，佩魯賈在義大利被捕。當時他聯繫了一名畫商想將《蒙娜麗莎》出手，結果去交接時就被警察抓住了。佩魯賈覺得莫名其妙，他說：「法國人從義大利搶走的名畫，我把它偷回來了，難道我不應該算英雄嗎？」

其實，佩魯賈搞錯了。拿破崙在征服歐洲的時候，的確從義大利搶過不少東西，但這幅《蒙娜麗莎》並不是其中之一。至於它是怎麼來到法國的，這裡就要說到第二個男人了，他就是法國國王法蘭索瓦一世（François I er）。

《蒙娜麗莎》成名之前

法蘭索瓦一世在達文西晚年的時候，特意將他接到法國養老，並一直精心照顧他，直到他去世。《蒙娜麗莎》就是達文西來法國養老的時候帶來的。在達文西的遺囑裡，《蒙娜麗莎》是留給他弟子的。

但法蘭索瓦一世很有眼光，馬上斥巨資將它買了下來。就這樣，這幅畫變成了皇室收藏，之後才被收進了羅浮宮。

Photo Credit: 原點出版 法蘭索瓦一世

現在你應該能明白，《蒙娜麗莎》的出名完全是個意外。假如沒有這個意外，我們又該如何去看這幅畫呢？請你先忘記它的名聲，試著用當年法蘭索瓦一世的眼光重新再來看看這幅畫。

它的尺寸很小，題材也不莊重，放在大廳裡不合適，那它適合掛在哪裡呢？臥室。

《蒙娜麗莎》是需要近距離欣賞的，拿破崙後來就是這麼做的。

我們看畫裡人物的姿態，她是側坐著的，身體往右轉了大概四分之一，但眼睛直望著觀眾，這種畫法在當時是很少見的。

最迷人的部分還是她的表情，似笑非笑，眼神和嘴角裡都充滿了一種私密的親切感。也許正是這迷人的表情吸引了當年的法蘭索瓦一世吧。

達文西的繪畫實驗

那麼，這迷人的表情又是怎麼畫出來的呢？終於要說到第三個男人了。毫無疑問，他就是達文西先生。

1503年，佛羅倫斯的一位貴族邀請達文西為他的夫人麗莎畫一幅肖像畫。這便是《蒙娜麗莎》的由來。正常情況下，達文西畫完之後是要交貨的，但他沒有。而且從他開始畫的那天起，就將這幅畫一直帶在身邊，從義大利帶到法國，一直到他去世，整整16年。

在這16年中，達文西有事沒事就把這幅畫拿出來，在上面塗了一層又一層，他為什麼要這樣做呢？因為達文西認為「輪廓」在大自然中是不存在的，所以他才會去反覆地「塗層」，這樣就可以讓人物的輪廓變得很模糊。這種畫法， 我們稱之為「暈塗法」。

現代的X光檢測顯示，在最初的塗層上，這幅畫中蒙娜麗莎並沒有微笑。這個微笑，是達文西在反覆暈塗之後，慢慢修正出來的，所以她的笑容才那麼細微，讓人感到無比神祕。

達文西的暈塗法，在當時可是非常創新的。不信你去看和他同時代的畫家波提切利，他畫的人物輪廓線條就是非常清晰的。

現在你明白《蒙娜麗莎》的表情是怎麼畫出來的了，那麼達文西為什麼要用16年去畫它呢？我個人有一種解釋，僅供你參考：因為這幅畫並不是他的創作，而是他的實驗。

達文西曾給米蘭公爵寫過一封求職信，內容大致是這樣的，他說：「公爵大人，我其實是一個什麼都會一點的人，如果米蘭要打仗，我可以造大炮、挖地道，要是米蘭不打仗呢，我可以造宮殿、組樂團。噢，最後一點，我其實還會畫畫。」你看，達文西把「畫畫」放在最後一項，因為他從不把自己當成一個畫 家。他是一個全能型的天才，一個充滿好奇心的科學家。

或許他花了16年時間去畫《蒙娜麗莎》，就想搞清楚，暈塗法被運用到極致會產生什麼樣的效果。

其實，畫微笑是很難的，這需要畫家對人物的唇部肌肉，還有面部神經，都非常瞭解。達文西畫的這個微笑，運用的不光是畫家的技法，還有深入的解剖學 知識，以及他那強烈的科學探索精神。

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書籍介紹

本文摘錄自《羅浮宮給世界的藝術課：細品20件必看珍寶的經典美學，更讀懂法國與古典歐洲》，原點出版

作者：程珺

一個藝術浸泡過的理科大腦，最能幫你有效率地讀懂羅浮宮。旅居法國10年，造訪羅浮宮上百次，看遍35000件常設展品。歷時十年撰寫，不只鎮館三寶，帶你細品20件。

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Photo Credit: 原點出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航