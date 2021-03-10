《羅浮宮給世界的藝術課》：憑「殘缺美」勝出的《斷臂維納斯》，為什麼是古典雕塑傑作？

文：程珺

這一小節，我要接著為你介紹三寶中的第二件，它就是殘缺美人《斷臂維納斯》。

其實，全世界有很多座漂亮的維納斯雕塑。佛羅倫斯的烏菲茲美術館裡有一座《麥第奇的維納斯》，梵蒂岡博物館裡有一座《科羅納的維納斯》。這兩座我都去看過，憑良心說，論身材和相貌，這兩座維納斯一點都不輸給斷臂的這位，但它們沒那麼紅。你有沒有想過，這是為什麼呢？

Photo Credit: 原點出版 左：《麥第奇的維納斯》，右：《科羅納的維納斯》

透過上一小節的介紹，你大概能瞭解，像《蒙娜麗莎》這樣的作品，它的名氣不是光憑藝術價值就能解釋的，還需要一些別的推動力。那麼，《斷臂維納斯》背後的推動力又是什麼呢？

這一次，靠的可不是媒體的傳播力量。

憑「殘缺美」勝出的維納斯

我先來講講這尊維納斯的來頭。《斷臂維納斯》並不是第一件入駐羅浮宮的維納斯。它在1820年才出土，在那之前，我剛才說的烏菲茲美術館的《麥第奇的維納斯》才是經典的代表。1801年拿破崙攻佔佛羅倫斯的時候，第一眼看見它時就被它迷倒了，二話不說，馬上打包扛回了羅浮宮。

《麥第奇的維納斯》在羅浮宮待了12年後，拿破崙倒台了，義大利就乘機將它討了回去。法國人雖然捨不得，但也沒辦法。幸運的是，沒過幾年《斷臂維納斯》就在希臘的米洛島（Milo）上被挖出來，因此它也被稱為《米洛的維納斯》。法國人立馬買下這座雕塑，把它請進羅浮宮並視為珍寶。

《斷臂維納斯》有什麼特殊嗎？說實話，我覺得沒有。這件維納斯有的優點，其他的維納斯也有。要說特殊，只有一點，是它出土的時候就沒有手臂。雖然當時的專家們提出了很多復原的方案，比方說，讓維納斯手裡拿個蘋果或者鏡子之類的，但羅浮宮依然決定不予修復，就讓雕塑呈現破損的狀態。

這真的是羅浮宮很高明的地方。維納斯的斷臂留下了千古之謎，導致人們對她過目難忘，而且還不斷惦記著。羅浮宮把這座雕塑的殘缺成功轉變成了優點。《斷臂維納斯》無形中還推動了一種美學觀點的傳播，那就是「殘缺美」。

「殘缺美」這個詞，你聽了並不陌生。作為一個現代人，這個概念對我們來說很常見。但在19世紀，那可是一種全新的觀點，等於對維納斯進行了第二次藝術創造，而且非常成功。那麼，這種美學觀念是怎樣產生的呢？難道僅僅是因為羅浮宮說了幾句宣傳語？當然不是，這一切都是事出有因的。

19世紀，法國經歷了啟蒙運動和大革命，無論在思想、政治還是文藝上，法國都已經進入了一個全新的階段，許多傳統觀念都受到了很大的衝擊。反映到藝術方面，那就是古典所重視的「完美」開始慢慢衰弱了。反而是殘缺，甚至是有點激烈的東西會更讓人觸動。

所以說，《斷臂維納斯》的出現真的是恰逢其時。她原本是一件古典的傑作，但雙臂的缺失讓她擁有了一種神祕、新鮮的美感。而羅浮宮在這時穩穩抓住了時代的脈搏，不做畫蛇添足的修復，便讓人們直接感受到這種全新的美學，結果大獲成功。

Photo Credit: 原點出版 《斷臂維納斯》局部

經典的維納斯形象

那麼，你可能會問，如果維納斯是因為斷臂才出名的，那就意味著「殘缺美」可以解釋一切，這是不是太單薄了？難道那時候所有的殘缺都是美的嗎？當然不是，光有殘缺而沒有美，只是譁眾取寵而已。下面我要告訴你的是，《斷臂維納斯》的美可是極有淵源的。

其實，《斷臂維納斯》出土的時候，大家並不知道它代表的是哪位女神。而最終羅浮宮將它判斷為「愛神維納斯」，是因為它的臉和站姿都比較符合古典維納斯的形象。而這個古典形象，就是由古希臘雕塑家普拉克希特列斯（Praxiteles）在西元前4世紀創造出來的。在當時可是非常轟動的，因為他的維納斯是古希臘時期第一座全裸的女性雕塑。

其實在古希臘女性的地位並不高，即便是女神的雕塑也都是全副武裝穿著衣服的。當時，大家覺得只有男人的身材是最健美的，他們的雕塑才能全裸著。

普拉克希特列斯打破了這個規則，第一次脫下了女神的衣服。可以說，他開創了一個時代，因為之後的維納斯，基本都是裸著的，而普拉克希特列斯也算是定義了維納斯形象的標準。在他之後，無論是哪個時代的雕塑家，在雕維納斯的時候，必然會借鑒「普拉克希特列斯」的風格，《斷臂維納斯》也不例外，最明顯的地方就是頭部。

你可以去做比較，因為羅浮宮裡有一座叫「考夫曼」的維納斯頭像，它就是複製普拉克希特列斯的。

只要稍微比較一下就會發現，兩個女神的臉簡直是神一般的相似。它們有著相同的髮型，還都是鵝蛋形的小臉，但最像的還是氣質，都帶有一股簡約優雅。這也就是為什麼，羅浮宮敢說，這座沒有手臂的女神應該就是愛神維納斯。

古希臘的雕塑對人體的表現是極為精妙的。你從維納斯的站姿上可以看出，這座雕像有2公尺多高，但它身體的重心完全放在右腿上，左腿只是支撐而已。這讓人感覺她站得非常輕鬆，一點也不死板。這就是一個非常經典的古希臘站姿，叫做「旋動姿態（Contrapposto）」。

如果你再仔細看的話，會發現維納斯的肩膀和胯部的方向，一個向右，另一個卻向左。這讓她的身體形成了一個非常漂亮的S形曲線。這也是從普拉克希特列斯那裡傳承下來的，並且一直沿用到了今天。現在明星和模特兒拍照的時候，依然會擺出這個經典的姿勢。

Photo Credit: Sonia Moskowitz

Photo Credit: Sonia Moskowitz/ Globe photos/ TPG

上面我所講的這些都說明了，無論斷臂與否，這尊維納斯都毫無疑問是一件古典雕塑傑作。

相關書摘 ▶《羅浮宮給世界的藝術課》：三個男人共同締造《蒙娜麗莎》成為世界第一名畫

書籍介紹

本文摘錄自《羅浮宮給世界的藝術課：細品20件必看珍寶的經典美學，更讀懂法國與古典歐洲》，原點出版

作者：程珺

一個藝術浸泡過的理科大腦，最能幫你有效率地讀懂羅浮宮。旅居法國10年，造訪羅浮宮上百次，看遍35000件常設展品。歷時十年撰寫，不只鎮館三寶，帶你細品20件。

羅浮宮再大，破解不枉此行的必賞珍品。7件作品，看懂羅浮宮頂級江湖地位。6件作品，帶你讀懂法國。5幅畫作，幫你理解古典歐洲的輪廓。新增入住羅浮宮的新朋友──聖母院大火，最新搶救兩件珍寶。讀懂羅浮宮，讀懂法式經典，更認識古典歐洲歷史。

Photo Credit: 原點出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航