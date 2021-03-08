調查：擔心被當「麻煩製造者」，超過四成女性遭遇職場性騷擾，不到一成曾申訴

近期無論是在演藝圈或者政壇上，都出現了性騷擾的案件，選在38婦女節，現代婦女基金會今（8）日召開記者會，揭露台灣職場性騷擾案件比例近年有大幅提升，有將近一半的受訪對象表示曾遭遇性騷擾；不過卻只有一成的受害者，曾經向公司提出申訴。

現代婦女基金會透過網路，搜集了1057名女性受訪者的問卷，問券結果顯示，有455人曾遭遇職場性騷擾，發生率到43%。另外也並不像是外界以為，職場性騷擾只是言語上的開玩笑，此次調查發現，騷擾樣態其實是以摟肩、摸頭、撫背這類的肢體碰觸最高（289人，63.5%），其次是言詞上的性騷擾（277人，60.9%）。

至於性騷擾的行為人，調查結果是以老闆、上司為主（占比41%），其次為同事（39.3%）。現代婦女基金會董事王如玄指出，老闆會影響員工的工作權，在權力不對等的情況下，受害人不敢反應、但每天還是要去上班，內心的煎熬可想而知。

現代婦女基金會指出，性騷擾發生的地點，有熟人、職場、公開場合，但近年來發生在職場上的性騷擾，占比大幅提升。自民國109年，該基金會接獲職場性騷擾的諮詢佔整體諮詢量達54.3%，比起民國106年的17.6%大幅提升。

「怕被當成麻煩製造者」職場潛規則，多數員工不敢提出申訴

王如玄指出，台灣職場上的潛規則，勞工即使遇到性騷擾，不太敢向雇主訴求，擔心被認為是麻煩製造者，會給公司帶來不必要的負擔，搞得氣氛怪怪的，增加公司成本，455名遭遇職場性騷擾的受訪者，只有47名有向公司提出申訴，占比只有一成。另有64.2%的受訪者表示，性騷擾發生後，公司並不知情（292人）。

調查發現，多數被害員工面對職場性騷擾時，會因為「擔心異樣眼光或被質疑」、「公司氛圍、機制對被害人不友善」、「覺得自己可以忍受」、「權力不對等下難以開口」等因素，不敢提出申訴。

不過，即使員工願意提出申訴，能有所回應的公司又有多少？有根據勞動部今日發布調查，全台仍有13%的公司沒有訂定性騷擾防治、申誡及懲戒辦法，事發後員工也求助無門（自民國91年實施《性別工作平等法》，其中規定員工規模30人以上的事業單位，雇主應事前預防性騷擾發生，及事後糾正補救措施）。

台北市勞動局就業安全科施貞夙指出，過去一年，不知道是不是生活太苦悶了，性騷擾申訴案件比往年增加了將近一倍，有顯著的增加。但送至申訴平台後，再到審議結果之前，申訴案件常常降低一半。施貞夙指出，這是因為職場的不對等，讓申訴人擔心失去工作，當下氣憤，但公司知道這個狀況後無論是威脅力誘、或者好言勸說，就有撤案，這一兩年撤案數字達一半。

王如玄表示，勞動法令上，社會比較在意的是《勞動基準法》，不像對待《勞基法》那樣重視《性別平等工作法》，她也表示，許多公司遇到了性騷擾案件，其實不知道怎麼處理，只好交給律師事務所，呼籲政府機關應該協助人資團體，多在此上有所琢磨，建立友善的職場環境。

性騷擾如何判定？拍個肩就有事？

王如玄說，性騷擾的認定，分為性的騷擾與性別騷擾，不是只有性（肢體、言語、眼光）的部分，也包括觀念，比如性別歧視的語言，都有可能構成性騷擾，原則上以被害人的主觀感受，為判斷標準。但此被害人必須是「合理被害人」，必須透過訪談，排除被害妄想、精神病患、有恩怨情仇等因素，才能確認。

但因為主觀判定，每個人對於身體界線不同，是否會造成判定上的困難？王如玄表示，的確像是肩膀，是一個模糊的身體界線，每個人的身體界線不同，但如果當下已經表示不舒服請不要碰我，受害者仍持續行為，那就算構成性騷擾。

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核稿編輯：翁世航