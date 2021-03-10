【專訪】插畫家減加加：每一次創作，都是一場超越自我極限的闖關遊戲

文：方嘉鈴｜攝影：林辰鍵

無論是繪製個人畫作，還是製作商業案件，對於插畫家減加加來說，每一次創作都是一場超越自我極限的闖關遊戲，過程中一定要樂在其中、用盡全力地玩，如此一來才能做出極具新意的作品。

拿手創作 敢玩才能點燃創意

從小因為喜歡畫畫，一路以來都選讀與美術相關的科系，插畫家減加加不僅具備扎實的繪畫底子，還身兼平面設計、攝影師、講師以及評審等多種身分。回憶起大學的畢業製作時，她笑著說當初會選擇「曬文化」這主題，其中一大主因就是：這樣就能一邊做作業，一邊到處拍照玩耍。但也因為這份玩心，讓她做出令人眼睛一亮的作品，更因此受邀至海外參與「TaiwanFest加拿大台灣文化節」。

Photo Credit: 點讀華山提供 減加加，身兼插畫家、平面設計、攝影師以及講師等多種身分，創作風格豐富多元，喜歡用插畫來記錄文化特色，作品跨足台灣及中國大陸等地，曾受邀參與「TaiwanFest加拿大台灣文化節」，並擔任過金赫獎的數位繪畫類評審。有個人經營FB粉絲團「減加加 ChiaArt」、IG專頁「cchia_art」

只要是好玩、有趣的事情，減加加都充滿興致，甚至還曾自告奮勇向業主提案。例如幾年前，承接了「上海咖啡文化節」主視覺的案件，在尋找創作靈感時，她無意間發現當時國外很流行「在牆面上畫壁畫」，於是她製作了一份企劃書，主動向業主表示除了設計主視覺，還想在活動期間內在現場畫壁畫，而這個企劃最後也成為這場活動的亮點之一。

然而，在此之前從沒在大眾面前繪製過壁畫的減加加說：「一開始上場畫壁畫時，我超緊張的，一邊擔心無法在時間內畫完，一邊又對於被大眾圍觀而感到害羞。但畫著畫著，慢慢發現在很多人都在我畫畫時，拿出手機拍照打卡，彷彿在他們的眼中，我跟壁畫已經融為一體，既然對他們來說，我也只是場景中的一部分，那也沒什麼好緊張啦（笑）。」

合作是兩人三腳 攜手前進的遊戲

充滿好奇心，熱愛挑戰與嘗試新事物的減加加，在與業主合作時，只要確認對方也和自己一樣能接受新事物，她就會火力全開，提出許多創新的點子與建議。例如她嘗試過以「剪紙」的形式設計活動的主視覺海報，還曾自己動手「捏黏土」製作立體素材，再將這些作品運用於平面設計。此外，在承接商業案件時，業主對她來說就是重要的工作夥伴，畢竟做出好的成品，既能幫助客戶達到宣傳活動或商品目的，同時也能讓自己累積更多不同面向的好作品。

Photo Credit: 點讀華山提供

「在做出連自己都相當滿意的商案時，有時我也會在社群平台上，自費做些小量的廣告投放，藉此讓更多人看到自己的作品，也能同時幫助曝光活動內容，不過，最近粉絲團的演算法一直變來變去，廣告投放的效益也不如以往了，所以我也比較少這樣做了。」

談到創作者對外溝通很重要的社群平台運用，減加加有一套自己的經營策略，她將主力放在創作者們愛用的behance，把這個空間視為作品集的展現，而FB則是用來整理作品的轉換空間，只會挑選幾張作品來分享，至於IG是年輕人最常使用的社群平台，所以在使用上會著重於即時動態的功能，或用來宣傳新作品。

為風格找出路 「習慣」就是最獨特的創作style

用色活潑且富有獨特個人風格，總能瞬間抓住觀者的目光，這是許多人對於減加加插畫的第一印象。創作風格極為鮮明的她在教學時，也經常會遇到學生詢問：「究竟怎麼樣才能畫出屬於自己的風格？」這個問題，其實在幾年前也曾困擾過她。但隨著創作經驗一次又一次的累積，她漸漸理解到所謂的「風格」，其實就是每個人畫圖的習性或偏好，所以在創作時不需要刻意侷限，一定要多方嘗試，才能從中找出自己最習慣的創作方式。

就像她這次為《點讀華山》所繪製的封面插圖《於是我在花叢中守護》。減加加表示，雖然在創作這幅畫時天氣不太好，心情也有些鬱悶，但在下筆畫畫時，依舊是選用比較明亮的色彩，因為她深信雨後終究會天晴，所有的花朵也會因為這些雨水，綻放得更加美麗。對於未來的創作之路，減加加也期許自己能繼續透過插畫，讓世界的鮮明色彩跳耀、使人心情振奮起來。

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航