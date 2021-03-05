陳柏惟罷免案第一階段通過，「刪Q」第二階段需近3萬連署書

＊首圖為台灣基進日前舉行記者會，立委陳柏惟公布政績圖卡，包括地方行程4964場、鄉親拜訪1846次等。

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟，中選會今（5）日審核完畢後公告，經查對提議人名冊後，符合規定的提議人人數合計3744人，已達法定人數。陳柏惟罷免案正式成案，依規，第二階段連署60天內須達2萬9113人。對此陳柏惟則簡短透過影片回應，所有的批評指教他都收到了，他會繼續努力。

中選會副主委陳朝建表示，領銜人楊文元先生提議罷免台中市第2選舉區立法委員陳柏惟一案，前經依法交由臺中市選舉委員會查對提議人名冊後，依該會2月25日函復中選會之查對結果，符合規定之提議人人數合計3744人，已達法定提議人人數。

陳柏惟於台中市第二選區，當地人口約為29萬人，二階連署門檻需達10％，即為2.9萬人。接下來必須在5月中之前募集到此份數。

根據《公職人員選罷法》規定，第一階段罷免門檻為當地人口數的1％，二階段連署門檻為10％，若二階審核通過後就進入罷免投票，罷免門檻為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的1/4以上即通過罷免案。

《聯合報》報導，楊文元表示，通過第一階段，僅是代表跨出了第一步，真正嚴峻的考驗是如何在未來的60天內徵求到超過門檻的2萬9112份，預計目標希望能達到40000份。

楊文元強調，沒有統獨問題、沒有政黨問題，就只有罷免不適任立委這一件事，他對罷免陳柏惟的訴求相當明確：就是無心地方服務，承諾政見一再跳票。無心監督民意所託，食品安全、呼吸健康空氣的權益等都不替選民守護，支持萊豬進口，護航中火。最後就是發言荒腔走板，失格、失言新聞頻傳。面對質疑聲音，只會刻意抹紅，刻意分裂族群。

陳柏惟自己本人則透過影片簡短回應，他表示，今天是24節氣的「驚蟄」，春雷響起、春天將至，也是要動起來的時候；有句話是「要做牛，免驚無田可犁」，謝謝大家提供他工作機會；選民對他的期待，他的都會盡力完成，他也反擊「只是可惜無法完成『對我沒期待的人』的期待，但也不會因為這些人影響我的目標」，他表示自己會繼續前進，繼續在立法院和地方為大家打拚。

日前才剛剛度過罷免投票的高雄市議員黃捷，則在臉書上表達遺憾並力挺陳柏惟，並稱陳柏惟在國會裡的質詢與提案有目共睹，也獲公督盟評選為優秀立委。她指出，陳柏惟也把她長期在議會要求的「中國監視設備滲透」問題，用「台灣資通訊產品資安認證標章」進一步推動，並獲得行政院正面回應。這正是地方與中央合作推動國家發展、力抗中國勢力的最好典範。

吳思瑤罷免案應已達標尚未送件

日前國民黨革實院院長、台北市議員羅智強也點名罷免民進黨立委吳思瑤，「瑤滾總部」成員包括士北區議員汪志冰、陳重文、張斯綱，以及國民黨革實院長羅智強、台北市黨部主委黃呂錦茹、北投區黨部主委蕭景田等人，領銜人則是楊植斗，原本預計第一階段在3月首週，送出4500份連署書，規劃與8月28日反萊豬公投一起投票。不過今天並未傳出送件消息。

國民黨台北市黨部還發起「禁瑤令」，黨部要求國民黨籍的里長「封殺」吳思瑤，不邀請她參與里內活動，像是緊接而來的母親節、端午節、中元節等地方看重之節慶等，吳思瑤恐將失去部分曝光、與選民面對面溝通的機會。

對此，民進黨發起「愛瑤令」相挺，包括同黨立委賴品妤、王定宇、無黨籍立委林昶佐、台南市長黃偉哲等人都在臉書上發出相關動態，強調吳思瑤是認真又優秀的好立委，不應該被罷免，並加上「挺瑤就是挺民主」、「接棒相挺」等hashtag標籤。

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核稿編輯：楊士範