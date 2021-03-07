【專訪】《巷弄裡的台灣味》作者范僑芯（佐餐文字）：台灣日常裡每一道「小吃大餐」，其實從不簡單

文：愛麗絲

「我最誇張的狀態，就是一天吃早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜，總共五餐，不過現在比較不會吃這麼多了啦！」民以食為天，飲食始終與范僑芯的生活密不可分。出身新竹，范僑芯從小在客家傳統風味裡成長，高中開始有機會和朋友外食，大學離鄉北上，在五坪租屋處的小廚房，偶爾開伙自己煮食、外帶鹹酥雞配啤酒，是求學生涯裡不可或缺的小確幸。但范僑芯除了一般吃貨的愛吃、能吃，還具有餐飲專業背景。

「我一開始以為，做法餐應該是很優雅、輕鬆的，後來發現完全不是這麼回事啊！」 范僑芯大學時就讀法文系，為的就是希望去法國攻讀餐飲，至巴黎就讀斐杭狄高等廚藝學校時，她在法餐與甜點間選擇學習法餐，這才發現餐飲絕非想像的光鮮亮麗、優雅氣質，而是相當辛苦、耗費體力的工作，「你得處理魚、雞、全羊、甚至是兔子等各種食材。」一道精緻料理，背後是遠遠超乎想像的心力勞動。

在法國實習期間，范僑芯每天必須花兩小時通勤，往往是深夜返家、一早便須出門。除了偶爾至亞洲超市買綠豆、煮綠豆湯一解鄉愁，「那時候回家，我都好愛煮台式小火鍋，配上牛頭牌沙茶醬，太療癒了！」亞洲超市買得到的沙茶醬，配上台式小火鍋，不只暖胃，更療癒異鄉遊子的味蕾與身心，更是范僑芯特別推薦國外友人的必吃台灣美食。

「還有台式牛排，尤其是配上早期那種歡樂吧，他們可以體驗Buffet的快感、還有台灣人的創意搭配，」范僑芯提起台式牛排歡樂吧，總有意想不到的美食任君挑選，「像涼拌木耳、豬耳朵，我甚至還看過地瓜球、煉乳銀絲卷，而且台式牛排的黑胡椒、蘑菇醬汁，國外都有，但口味卻那麼不一樣，」相較於讓某些國外友人覺得口感像「鼻涕」的蚵仔煎，范僑芯認為既熟悉、又有在地全新體驗的台式牛排，是最好入門的台灣美食。

然而，提起私心推薦的台灣美食，除了「好吃」以外，我們還能用什麼方式完整描述飲食背後的故事？

在法國時，一次范僑芯被美國同學問起：「你們台灣的飲食跟其他華人地區的料理有什麼不一樣？」范僑芯從未認真思考、探究過這個問題，一時語塞。「我不知道要怎麼說台灣飲食的特別之處。」這讓范僑芯下定決心，重新梳理文化脈絡、釐清台灣飲食的特色。「因為只有當你足夠認識自己，才能具備清楚論述的能力。」范僑芯說道。

不只是好吃這麼簡單

2018 年的聖誕節，范僑芯自巴黎前往史特拉斯堡，市集中的明星美食JOUE DE BOEUF AU PINOT NOIR AVEC SPÄTZLE前大排長龍，范僑芯眼見法國廚師製作SPÄTZLE時竟拿出眼熟的器具，「那不是我阿婆做米苔目的篩子嗎？」法國經典美食——紅酒燉牛頰肉的搭配食品，雖然口感、成分不太相同，乍看之下，竟如范僑芯記憶中極為熟悉的條狀澱粉物——米苔目。

「其實世界上所有大眾飲食，回歸到最原始的基本狀態，很可能都是差不多的，是背後的歷史文化、社經發展讓一切變得不同。」而這正是范僑芯試圖透過《巷弄裡的台灣味》書寫、說明的。

書寫文字，對范僑芯並不困難。過往她曾以部落客為志、在網路發表文字，而後轉以「佐餐文字 Les mots à table」為名創立Facebook粉絲專頁，撰寫各項台灣美食背後的故事。此外，范僑芯曾經在農業大縣嘉義工作，也擔任過有機連鎖超市農產採購，除了品嚐美食的吃吃喝喝，她更理解許多台灣美食背後的歷史緣起、產業脈絡，而這些也成為撰寫《巷弄裡的台灣味》的資料來源之一。「大眾飲食為什麼受歡迎？絕對不只是好吃這麼簡單，還需要背後的產業脈絡來支撐，」范僑芯舉例，木瓜牛奶在台灣流行起來，就與政府開始認真推動酪農業、技術改良等息息相關。

「基本上，就是依據我在法國期間，對它們的想念程度啦，」談及如何選擇收進書裡的二十二道台灣美食，范僑芯笑了。書中有古早味手搖飲木瓜牛奶、療癒人心的鹽酥雞、夜市之王蚵仔煎、無可取代的台式小火鍋、復古歡樂吧吃到飽的台式牛排等，每一道都不只是「好吃」而已，還有范僑芯利用所學、產業相關經歷，再加上資料蒐集，清晰梳理脈絡而成的可口故事。

「我會翻舊報紙書庫、文人日誌，像《熱蘭遮城日記》我也翻過，」范僑芯並沒有學術背景，整理眾多資料相對耗費心力，《巷弄裡的台灣味》撰寫過程花上整整一年、而這段期間，范僑芯幾乎沒有任何收入，單純埋首文稿中。「當然是交稿的那刻最快樂啦！」范僑芯笑稱正式完稿、出版後，自己也能透過閱讀，再次回味那些記憶中的美味。

用年輕的語言說老故事

愛好美食、也具相關專業背景，不免令人好奇，范僑芯心中的台灣味究竟是什麼？但一如范僑芯在後記中所寫，現階段她仍無法定義什麼是台灣味，「因為飲食就美在永遠沒有盡頭的演變中，每個時代都有屬於自己的風味。」台式牛排、小火鍋，是90後的范僑芯認為最能代表自己世代的美味；台灣隨處可見的蚵仔煎、搭上靈魂醬汁，則是從小到大始終如一的經典風味，「蚵仔煎那個醬根本可以成為獨立商品！」范僑芯用文字精細描繪的每道美食，都是台灣人的共有記憶，「我希望透過這本書，喚醒大家內心的記憶。」

文字可以喚醒記憶，90後的范僑芯，用貼近時下的年輕語言話說從頭，書寫台灣飲食的老故事。在《巷弄裡的台灣味》中，不難瞥見眼熟歌詞被改寫為文章小標，譬如「我卻得到你，安慰的淘汰」、「見過你的美，我還能愛誰」、「吹啊吹啊，台灣的驕傲放縱！」等。如耳熟能詳的雋永歌曲般，飲食永不過時，總能引起強大共鳴。「我發現我的讀者Range可以拉到非常寬耶，」從Facebook粉絲專頁到出版書籍，范僑芯的讀者群從1950、60年代橫跨至年輕世代，一起在字裡行間，重複品嚐那些刻畫在味蕾上的痕跡。

「我就是個普通人，寫台灣的大眾飲食文化，」儘管是日常中的平凡美味，范僑芯讓讀者入口的不只大眾美食，還有背後承載的故事，她更特別推薦身處異鄉的讀者們閱讀《巷弄裡的台灣味》，畢竟我們總在離開家鄉後，更加理解自我認識、向他人闡述台灣特色的重要性。當然，也更思念令人魂牽夢縈的家鄉味。

撫慰人心的「小吃大餐」，從不簡單

范僑芯在法國餐廳實習時，曾下廚煮過三杯雞與客家滷肉作為員工餐，「我還帶了黑麻油去法國呢！」同事們驚為天人，甚至後來還有同為台灣人的朋友將這兩道菜在封城、餐廳開始外送期間，作為「精緻台菜」對外販售。簡單樸實的蒜頭、醬油、豬肉，不加中藥材，就是一鍋簡單樸實的家鄉滷味。千里之外飄香的，是思念中的味道，也是療癒人心的撫慰。

「這就是台灣飲食的魅力，『小吃大餐』，我們可以花小錢就得到非常大的滿足和療癒，」范僑芯曾在法國生活，對此更切身體悟，「在巴黎每次有朋友找我出去吃飯，壓力都是很大的，隨便吃一餐都要二十歐、相當八百台幣起跳，對窮學生來說真的是不小的負擔啊！」但在台灣，街邊林立的小吃店，讓我們輕輕鬆鬆，就能心滿意足地飽餐一頓。

「松山區的東引小吃店，它的滷肉是用牛肉湯去滷的，花干超級好吃，鴨胗也特別厲害，」一說起推薦的小吃店、也是「佐餐文字 Les mots à table」粉絲專頁第一篇發文內容，范僑芯如數家珍。「那天我在店內看到一群工人，下班後豪邁地點了一桌小菜、啤酒，一面聊天一面進食，」忙碌勞動的一天過後，不必花大錢上館子，只需要坐下來好好吃頓飯，就是最簡單的快樂。但范僑芯坦言，另一方面，這也反應了台灣餐飲從業人員的辛勞及低薪環境，「這或許不是現階段我們能輕易撼動的，但大家就懷抱著感激，吃每一種食物吧！」

《巷弄裡的台灣味》書封上，畫著夜市小吃攤常見的尖叫雞，預告讀者書裡熟悉的美味，但正如范僑芯所言，台灣日常裡每一道「小吃大餐」，背後其實從不簡單。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰