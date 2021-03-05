北京將改港特首、立法會選制，學者：97後民主步伐「一筆勾銷」

人大兩會開幕，早前傳出北京將修改香港選舉政度，以達致「愛國者治港」。人大會議終確認有「完善香港特別行政區選舉制度」議程，但暫未有具體措施內容。

消息指北京有意將立法會選舉的議席由現時70席加至90席，但取消5個民主成份較重的「超級區議會」議席，同時設立制度審查候選人資格。而選舉特首的選舉委員會將增加一個界別至1,500人，新增選委席位包括港區全國政協委員，而原先鐵定由民主派穩奪的117個區議會選委席位將會取消。

另有消息指出，因應12月舉行、負責選出特首的選委會選舉需要先於立法會選舉舉行，所以今年的立法會選舉料再一次押後。

「有香港特色選舉制度」

（中央社）北京當局為了落實「愛國者治港」制度，計劃設立審查制度，今後參選香港立法會議員，可能先要經過資格審查這道門檻；北京同時要改變選舉委員會和立法會組成人數。

中國第13屆全國人大4次會議上午在北京開幕，全國人大常委會副委員長王晨在會中針對「人大關於完善香港特區選舉制度決定」草案作出說明。

綜合港媒從北京發出的報導，王晨在談話中表示，香港選舉要建立全流程資格審查機制，形成一套符合香港實際情況、有「香港特色的新的民主選舉制度」。

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候選人審查制度

報導未具體說明這項資格審查制度，但中國全國港澳研究會副會長劉兆佳稍早前曾公開表示，這次北京中央對香港選舉制度進行大幅度改動，重中之重是建立一個嚴格的候選人資格審查制度。

他估計，這個審查制度會由一個「有權力的高層次單位負責」，而這個單位甚至有某種法定權力，可以對候選人的背景做出某些調查。

除了建立審查機制，王晨還表示要調整和優化香港特別行政區選委會的組成和產生辦法，繼續由選委會負責選出行政長官，並賦予選委會選出較大比例的立法會議員和直接參與提名。

他說，要透過選委會擴大香港社會均衡有序政治參與和更加廣泛代表性。

報導同樣沒有具體說明北京方面在這方面的改革詳情。

特首選委會增1界別

但有港媒今天報導，中國全國政協兩名副主席張慶黎及身兼國務院港澳事務辦公室主任的夏寶龍昨晚接見港區政協委員時，交代了選委會和立法會的改革重點。

據報導，北京方面計劃將選委會成員由目前的1200人增至1500人，新增的300人來自新設的第5個界別，這些人可能由政協委員、愛國團體領袖、建制派組織代表等出任。

北京方面並將取消區議會在選委會所占的117席，認定區議會為非政權機構。

特首候選人的提名門檻則將由150人增至188人，並規定候選人需要在每個界別取得至少15票。換言之，新增界別極可能成為最後把關者。

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立法會直選比例減

至於立法會，議席將由現有的70席增加到90席，20個新增議席將由選委會產生；立法會現有5個由區議會產生候選人並由全體港人一人一票選出的「超級議席」將會取消，但未知如何填補。

《立場新聞》報導，選舉委員會曾經在 1998 年及 2000 年選出立法會議席，但按照《基本法》附件二第一節，第三屆起選舉委員會取消此功能。若今次消息屬實，意味立法會選委會議席將會「復活」。

王晨還說，要修改特首及立法會的產生辦法，也要修改基本法附件一及附件二，但強調不會修改基本法正文。

根據安排，在全國人大做出決定後，將會授權人大常委會按照有關決定，與有關方面啟動相關修例程序，在經修訂的附件一和二依法公布實行同時，原有的附件一和二會廢止。

王晨表示，香港社會亂象表明現行選舉機制存在明顯的漏洞和缺陷，為「反中亂港」勢力「奪取」香港管治權的契機，需要採取必要措施完善香港選舉制度，消除制度的隱患和風險，確保以愛國者為主體的「港人治港」，確保香港依法施政，讓「一國兩制」沿著正確方向前進。

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立法會選舉再延一年

（中央社）據報導，為了配合北京方面改革香港的選舉制度，以落實「愛國者治港」目的，香港立法會選舉將會再度延遲一年至2022年9月，如此將一共延期兩年。

最新一屆立法會選舉原定於去年9月6日舉行，但港府以2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情為由，去年7月底宣布延後選舉至今年9月5日。

《南華早報》今天在報導中引述消息指出，幾乎可以肯定，立法會選舉將會再度延遲一年至2022年9月，原因是配合行政長官選舉委員會改革。

報導透露，根據北京方面對香港選舉制度的改革，選委會成員將由目前的1200人增加到1500人，立法會議員由目前的70人增至90人。

報導表示，新增的20名立法會議員將由選委會選出，由於選委會選舉一般在12月舉行，因此，今年的立法會選舉將會延遲至2022年9月。

《央視》：正式吹響「愛國者治港」衝鋒號

（中央社）中國人大會議將修改香港選制議案提上議程。官媒《央視》宣稱，香港將邁入50年不變的下半場，「愛國者治港」是保障香港長治久安的重要一步。香港建制派則稱，這有助「一國兩制」行穩致遠。

中國13屆全國人民代表大會4次會議上午正式登場，為期7天的議程中將審議「關於完善香港特別行政區選舉制度的決定（草案）」。

會議發言人張業遂4日晚間指出，香港選制要「與時俱進」，為全面準確貫徹「一國兩制」、落實「愛國者治港」，提供健全制度保障。

官媒《央視》今天上午刊發評論稱，這一次的全國人大會議將會正式吹響完善「愛國者治港」相關法律制度的衝鋒號，並將香港的管治權牢牢掌握在「堅定愛國的賢能之士」手中，香港社會有望擺脫困擾數十年的政治紛爭。

評論稱，「外部勢力」多年來不斷在香港培植政治代理人，打著民主旗幟，企圖利用香港現行選舉制度，從而奪取香港管治權，實現制度內變天陰謀。因此，若不完善相應的選舉制度，不對現行制度全面查漏補缺，外部勢力的代理人仍會衝擊管治權。

評論並稱，明年香港即將迎來回歸25週年，進入「五十年不變」的後半程。推動「愛國者治港」，不僅僅是徹底斷絕海外反華勢力與香港反對陣營螳臂擋車式的挑戰，更重要的是面向未來，開創香港發展。

評論強調，「愛國者治港是保障香港長治久安的重要一步」。

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