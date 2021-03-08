罵同事「豬隊友」，會構成「公然侮辱」嗎？

相信大家都有理智線斷掉破口大罵的經驗，而罵人最後上法院被判公然侮辱的新聞也不少見，那到底怎麼樣的情況下會被判公然侮辱呢？

日前有位主管，罵屬下「豬隊友」、「你的腦袋有沒有出狀況啊」、「可能是請小學生級的」等語而吃上官司，然而雖然最後這個案子被判無罪，但我們可以藉由這個機會觀察法院最近對公然侮辱事件的趨勢。

符合這些要件才會成立公然侮辱

公然侮辱，顧名思義就是要在公然的情況下對他人侮辱，更白話一點就是在「讓人可以聽得見、看得見、知情」的狀況下，對「對方」做出「侮辱人格、名譽、尊嚴」的言行。所以「公然」、「特定對象」以及「貶低人格的言行」都是成立公然侮辱的要件。

近期法院的趨勢

雖然近期很多有關公然侮辱的案件在檢方就直接被以不起訴的方式處理掉了，但是實際到法院的案件，以2020年間法院審理的公然侮辱案件，被判決無罪的者比例小於10%，可見案件進到法院，法院認為公然侮辱的責任是蠻有可能成立的。

法院認為不成立公然侮辱的理由

排除掉證據不足外，會被認為不成立公然侮辱的理由，不外乎就是「非公然」或是「沒有侮辱人格、名譽、尊嚴」。而公然是指多數人或是不特定人可以知悉這個侮辱行為的環境，例如即使兩人獨處在空教室，因為其他同學是隨時可以進到教室，所以仍會成立公然的環境。

至於罵的話有沒有侮辱人格、名譽、尊嚴，法官會就該侮辱言論前後的對話、情境、佐以事件綜合判斷，舉例來說，當罵人的人原本就猜忌對方有偷竊行為，而出言說：「你這個小偷！」，此時有法院（臺灣新竹地方法院 109 年易字第 530 號刑事判決）認定為這樣不屬於侮辱的言論，而不成立公然侮辱。

本件不成立公然侮辱的原因，就在這！

「每個人都不希望自己有豬隊友。」這是主管對部下所說的話，法院認為這句話並不完整，而無從得知主管所說的「豬隊友」是否是特定指該名部下。「你的腦袋有沒有出狀況啊」、「可能是請小學生級的」，法院則是認為這是基於事實而對於工作表現所做的評論，並沒有超越言論的合理範圍而有侮辱人格、名譽或尊嚴的情事。

綜合以上，法院認為這個案子不成立公然侮辱。

延伸閱讀

本文經LawPartner律師談吉他授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航