從童話故事到驚悚犯罪，Netflix改編影集《三人要守密，兩人得死去》原著作者從不設限

編譯：愛麗絲

英國小說家莎拉．平柏羅（Sarah Pinborough）的作品《三人要守密，兩人得死去》（Behind Her Eyes）由Netflix改編為影集，上架短短幾天便引起熱議，登上觀看排行榜前十名。

《三人要守密，兩人得死去》故事講述單親媽媽露意絲（Louise），和酒吧碰上的男人發生一夜情，事後卻發現，他正是自己的新老闆大衛（David）。而露意絲在鎮上結交的新朋友愛黛兒（Adele），碰巧是大衛的妻子。露意絲在與這對夫妻的互動裡，更加了解他們，也眼見其婚姻中的裂痕逐漸加深。至此，整個故事似乎依循家庭黑色小說的老套劇情發展。然而，平柏羅出乎意料的翻轉結局，將整部故事扭轉為驚悚小說。

當平柏羅於2017年出版原著時，她曾預言這本書像馬麥醬（Marmite），喜歡的人很愛，不愛的人可能恨之入骨，預計讀者反應將相當兩極。當時的出版社甚至以#WTFthatending為主打，替讀者打預防針、並大肆宣傳。如今，改編影集在Netflix人氣頗高，儘管是自己所撰寫，看完影集仍使平柏羅感到震撼，「親眼看到改編成影集，感覺還是不太一樣啊！」平伯羅興奮地說。

在平柏羅出版《三人要守密，兩人得死去》之前，她已在數個國家出版二十逾本小說，包括現代改寫版本的童話故事、驚悚犯罪等多元類型。她也曾以Sarah Silverwood為筆名撰寫奇幻小說。平柏羅曾於2009年獲得英國奇幻獎（British Fantasy Award）最佳短篇故事（Best Short Story）、並分別於2010及2014年獲英國奇幻獎最佳中篇小說（Best Novella），更曾四度入圍最佳小說獎（Best Novel）。平柏羅本身也是位編劇，曾替BBC撰寫劇本，目前正替三檔電視節目執筆、並替她的小說《The Death House》撰寫改編電影劇本。

「我讀過很多像《控制》（Gone Girl）帶有家庭黑色（domestic noir）元素、心理驚悚類型小說，我真的非常喜歡，也想寫這樣的作品。」過往平柏羅寫了幾十本小說，包括恐怖、科幻小說和奇幻小說等各類型，也曾獲得獎項，但當中沒有任何一部成為暢銷書。平柏羅仍記得一次自己在世界科幻大會（Worldcon）期間，坐在酒吧裡看著人們，「我親眼目擊剛簽下大筆交易的作家。我知道羨慕別人的成功確實很危險，但也開始擔心自己身為作家的保質期，即將耗盡。」平柏羅坦言自己寫了二十本書「但從未突破。」

而後，一次平柏羅與哈潑柯林斯出版社（HarperCollins）的編輯喝酒談天，該編輯要求她提案新書。「她告訴我，別太擔心，它不必很出色。」平柏羅自然理解言外之意，「這顯然意味著這本新書必須很出色啊！」 撰寫《三人要守密，兩人得死去》過程中，平柏羅靈光一閃，「我希望它能打破一般驚悚小說的既定發展及節奏。此外，反轉線索必須有跡可循。」但平柏羅坦言這並非易事，「起初我以為寫起來很容易，但實在很難，書中一切都必須具雙重含義。」

《三人要守密，兩人得死去》目前全球已售出近一百萬本，Netflix改編影集更進一步帶動銷量。Amazon上的評論，一如先前平柏羅預期相當兩極，有讀者給了五星好評，卻也不乏「奇怪的結局」、「被荒謬結局給毀了的好故事！」的言論。平柏羅對所有讀者反應都抱持樂觀態度。她笑著說：「我不在乎討厭這本書的人。我寧願他們討厭它，也不要讀完後毫無感覺、態度冷漠。」當面對讀者表示對結局感到糾結、不知所措，「回頭再讀一遍吧，完成您的功課！」平柏羅說道。

回首過往，平柏羅的寫作之路走得極廣，一如她筆下的翻轉情節般，超乎想像。

平柏羅剛開始寫恐怖小說時，同時擔任中學的英語主任，校內的孩子們甚至爭先恐後詢問平柏羅「我能死在你的一本書中嗎？」平柏羅曾向幾家出版社投稿，「但當時沒有人要出版恐怖小說，」直到她在拉斯維加斯結婚後、返回英國途上，在機場將稿件寄給美國出版商Leisure Books，這才出版了處女作《The Hidden》，此後，平柏羅繼續與Leisure Books合作了五本書。

完成六部恐怖小說之後，平柏羅對該類型略感厭倦，碰巧獲得替《超時空奇俠》（Doctor Who）衍生劇《火炬木》（Torchwood）撰寫小說化作品的機會，她決定向學校請六個月長假、出租倫敦住處、寄宿於蘇格蘭友人家中，書寫當時她實際想寫的小說：「重述一種現代天堂的失落、有犯罪、反烏托邦元素的故事。」該系列正是與英國出版商Gollancz合作的《Dog-Faced Gods》三部曲。此後雙方繼續合作，平柏羅以Sarah Silverwood為筆名撰寫了青少年小說三部曲。

一年寫兩本書、加上出租住處的收入，意味著平柏羅可以放棄教學的工作。

而後，她以童話故事為本加上黑暗反轉情節，書寫一系列作品：改寫自《Poison》的《白雪公主》、改寫自《灰姑娘》的《Charm》、與改寫自《睡美人》的《Beauty》。隨後的《Mayhem》和《Murder》兩部作品，平柏羅以超自然歷史謀殺謎團為主線，借鑑於1887至1889年間，一連串真實發生的泰晤士河謀殺案。接著，是《三人要守密，兩人得死去》的誕生，此後，平柏羅又出版《Cross Her Heart》 和《Dead to Her》兩部驚悚小說。雖然平柏羅仍然享受撰寫驚悚小說，寫作類型多元的她，從不畫地自限。

目前除了撰寫新小說外，平柏羅也替電影和電視撰寫劇本，包括改編自己的青少年小說《13 Minutes》為電影，該電影預計於2022年開始拍攝。她也協助Amazon一節目撰寫劇本，並已簽下替好萊塢製片廠起草電影劇本的合作案。

「我已經寫了二十七、八本書，我仍然喜歡撰寫這些書，但是我不想成為在滾輪上無止盡兜圈的倉鼠，」平柏羅補充，「有一些人非常擅長寫許多相似的書籍，但那絕不會是我。一旦我簽訂合約，我會仔細思考、評估，如果有驚悚小說的靈感出現，那就太好了，但如果沒有，我會寫點別的。」平柏羅說道。

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