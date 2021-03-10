中華民國沒有教你的事（下）：中國沒有五千年歷史，更不是「朝代更迭」

文：皮筋兒Journey

國際法上的主權國家（sovereign state）有時會簡稱為state；民族國家，英文寫成nation-state；nation基本上是指英國人美國人的「人」，翻譯成民族更為恰當。

國際上的主權國家是具有國家法人格的政治實體，大多數的主權國家都是民族國家，例如德國日耳曼人，英國盎格魯薩克遜人，俄國斯拉夫人等等，由多個民族組成的國家也一樣是民族國家。

民族主義不是什麼壞的理念，民族主義說穿了就是一個共同體的概念；而有爭議的是種族主義，種族主義強調血緣、血統的純正；有些人聽到民族主義就想到納粹，其實納粹是種族主義，不是民族主義；民族主義強調彼此是屬於同一陣營的認同，當然，如果血緣、血統相同或近似，比較容易覺得彼此是同一陣營的。

對某些民族來說，民族就是種族，但其實現在想要找到非常純粹的種族基本上是找不到的；大家的血統都混過，混的程度問題而已。

如果今天我們只談種族主義，那像原住民各族就無法成為同一族了；但如果談的是民族主義，那大家就可以形成同一個民族，民族加上國家這個架構之後，就會成為國族。

同一民族也可以建立數個國家，例如東歐有許多國家都是斯拉夫民族成立的；語言習俗一開始都差不多，但之後可能會因為主客觀因素而產生差異。

中國是多民族國家，大清帝國宣統帝退位詔書裡不是有寫合漢滿蒙回藏成一大中華民國嗎？漢滿蒙回藏就是民族的概念。

「五千年的中國」是怎麼來的？

中國國家法人格沒有五千年歷史，就國家法人格來講，應該算405年吧，從後金努爾哈赤開始1616年起算。

「後金 → 清 → 中華民國 → 中華人民共和國」← 同一個國家法人格

中國早期的所謂朝代基本上都是以氏族為基礎的部落國家，但依國際法法理來說，我們不會稱這些是「朝代」，應該正名是「帝國」，因為都是國與國的關係。不同族的國家互殺，滅國後佔據對方的領土主權這樣。

大周帝國比較類似邦聯制度，像是大英國協這樣，由好幾個國家法人格的國家組成邦聯，然後推一個共主（君王）出來。

唐帝國、元帝國、清帝國算是外國殖民漢人，不過大清帝國最後宣統皇帝溥儀寫的退位詔書，更名更制不會變更國家法人格，後來大家知道的「孫中山北伐統一中國」也不正確，以國際法法理來看就是叛亂政權取得合法代表政府了，實上就只是「代表政府」變更，也不會影響國家法人格。

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雖然教科書都寫大清帝國滅亡，結束中國五千年君主制度，這句話是錯的，中國以為的五千年並不存在，中間每個朝代都是不同的國家法人格，而中國這個稱呼是大清帝國對外才有的名稱，就是世界中央之國的意思Empire of China。換句話說中國主權國家法人格本質都沒有改變，還是大清帝國建國時的國家法人格。

那麼，為什麼一直說「中國歷史五千年？」

為什麼中國歷史五千年？為什麼明明是被外族侵略、奴役，卻要把這些說成是中國的朝代？為什麼明明是勾結蘇共外國勢力推翻正統合法政府的亂臣賊子，卻被說成是國父還一天到晚教人鞠躬行禮？

說到底，都只是中華民國流亡政權為了活命，並讓跟著它一起逃到台澎的中國難民可以理所當然地來在台澎住下來。中華民國政權對台澎住民進行的教育，基本上有兩個目的：

一、確保台澎住民把它當自己國家，且不會去質疑「中華民國擁有台澎主權」這件事。因為如果沒了台澎領土，中華民國政權只能待在金馬這個中國內戰最後戰場，但只有台澎可以容納一百多萬的中華民國政權的中國人，所以這些人就生活下來至今。

二、確保在自己跟中華人民共和國政權之間的「中國代表權之爭」中，被台澎人認定中華民國政府是正統的中國代表政府並予以擁戴，為它賣命，誘騙台澎人為這個不屬於自己的國家去犧牲生命，讓它能實現所謂的「反攻大陸統一中國」的復國大業。

所以我們接受了很多中華民國流亡政權為了前述兩個目的所給予的洗腦教育，至今仍然還未清醒過來，因此喚醒台澎人成為筆者前進的動力。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航