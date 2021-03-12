【小說】《狄更斯鬼怪小說選集》選摘：為瘋人院歡呼吧！這是個多難得的好地方啊

文：查爾斯．狄更斯（Charles Dickens）

〈瘋人手稿〉

「『沒錯！這是個瘋子寫的！』多年前當我聽見瘋子這個詞語，心頭就會像挨了記重擊一樣！它會喚醒那股不時籠罩住我的恐怖感，叫我的血液沸騰、刺痛每根血管，直到全身冒出恐懼的冷汗，雙膝因驚嚇過度而抖個不停！不過我現在倒挺喜歡這個詞的，這是個好名字。試問歷史上有哪個君王他發怒的睥睨能像被瘋子瞪著一樣讓人害怕——誰打的繩結能有被瘋子緊抓住時的一半牢固？呵呵！發瘋是件多麼光采的事啊！像從鐵欄外被窺視的野生獅子——在漫漫長夜裡齜牙咧嘴地嗥叫，將厚重的鎖鏈當作歡樂的項圈——應和著固定器奏出的音樂忘我地在乾草堆裡打滾。為瘋人院歡呼吧！喔！這是個多難得的好地方啊。

「我還記得那些我害怕發瘋的日子；總是從睡夢中驚醒，雙膝跪地、求神使我免於家族的詛咒；還有那些我匆匆逃離的歡樂場景、躲藏在孤獨的角落裡好幾個小時，疲憊地目睹著那股狂熱吞噬掉我腦袋的日子。我很清楚我的血、我的骨都混著瘋狂的因子！上一代沒有出現這瘟疫，那我就是第一個發病的人。我知道事必如此：正如過去一向如此，將來也永遠會是這樣。當我蜷縮在擁擠房間的隱蔽角落裡，看著人們竊竊私語、指指點點，全盯著我看時，我知道他們談論的是一個在劫難逃的瘋子。我只能更縮進我的角落，讓孤獨慢慢侵蝕我。

「我這樣子已經好幾年了——這幾年真是漫長的歲月。有時候這裡的夜晚會很漫長——特、別、漫、長，但比起那些不安寧的夜晚和我當時做過的惡夢簡直不算什麼。光是想到就讓我寒毛倒豎。那些臉上帶著詭笑和譏諷表情的龐大黑影蹲伏在房間角落裡，到了晚上就在我床邊俯視著我、引誘我發狂。他們輕聲用耳語告訴我，我祖父就死在這老房子的地板上，上面沾滿他陷入極度瘋狂時自己用手挖出來的血跡。

我把手指塞住耳朵，但他們的嘶吼直朝著我腦袋裡鑽，迴音充滿整個房間：說在他上一代的家族中沒有發作瘋病，但他的祖父過了許多年雙手被綁在地上的日子，以免他將自己活生生撕成碎片。我知道他們說的是真的——我清楚得很。儘管他們拼命想瞞著我，但早在好幾年前我就已經發現了。嘻嘻！他們以為我是瘋子，但我可比他們狡猾得多了。

「最後終於輪到我了，我不禁納悶以前怎麼會這麼害怕。現在我可以混入人群中，和其中的佼佼者一起高聲談笑。我知道我瘋了，但他們絲毫不覺有異。當我還沒瘋的時候，我一想到在他們對我指指點點、睥睨斜眼地看著我，之後我耍他們的那幾招妙計就樂不可支，但我擔心的是有一天我會真的瘋了！還有以前我獨處時只要想到我把祕密保守得多好，想到當我那些親切的朋友們知道真相時會跑得有多快，我總是快活得大笑起來。當我和某個哥們同桌吃飯時，一想到假如他發現這位坐在他身旁正磨尖著亮晃晃小刀的好朋友，是個完全有能力而且樂意要將刀子捅入他心臟的瘋子的話，他的臉色會變得多蒼白、會逃跑得有多快，我肯定會興奮的尖叫不停。喔，人生真是快活啊。

「意識到我成功保守的祕密之後，財富向我湧來，而我則耽溺在比這財富大上千倍的愉悅之中。我繼承了一筆遺產。法律——目光炯炯、鷹眼般的法律——不但被蒙蔽了，還獨排眾議將這筆鉅產交到一個瘋子的手上。那些心智健全的聰明人，智慧哪去了？那些急於扒糞的律師，他們的機敏又在哪裡？瘋人的狡黠遠勝過他們所有人！

「我有了錢，他們是如何地來拍我的馬屁啊！我揮霍我的財富，人們是多麼恭維我啊！那蠻橫的三兄弟在我面前是多麼卑躬屈膝！還有那個滿頭白髮的老父親也是——如此謙遜——如此尊敬——如此的莫逆之交——他把我當作神在崇拜！老人有個女兒，是那幾個年輕人的姊妹，一家五口都一貧如洗。富有的我娶了那女孩之後，我在她這些貧窮親戚的臉上看見了勝利的微笑，因為他們想到他們的如意算盤和豐碩的獎賞。要笑的人是我才對。我不只要笑，還要忘情地大笑、揪著頭髮、在地上打滾邊興奮地尖叫。他們壓根沒想到他們把她嫁給了一個瘋子。

「慢著。如果他們知道真相，他們還會把她嫁給我嗎？對他們而言，姊妹的幸福遠不如她先生的金山銀山重要，就像被我吹到空中那根最輕的羽毛跟裝飾在我身上那條歡樂的鎖鏈相比較一樣！

「狡猾如我，也有失誤的時候。假如我沒有瘋——儘管我們瘋子都很聰明，有時候還是會聰明反被聰明誤——我早就應該發現那女孩寧願躺在冰冷的棺柩裡，也不願做我眾人稱羨、珠光寶氣的新娘子。我早該知道她的心已經在另一個黑眼睛的男人身上，我曾經在她不安的睡夢中聽見她低聲說出他的名字；而她獻身於我，只是為了拯救家中的貧窮，為了她那白髮的老父以及那些傲慢的兄弟們。

「我現在已經記不得他們的樣貌了，但我知道的是那女孩子很美。我知道她很美；因為我在明亮的月夜從睡眠中驚醒時，萬籟俱寂，只看見一個纖細、消瘦的人影動也不動地站在這小室的一個角落裡，背上長長的黑髮如瀑布流洩而下，隨著陰風飄動；雙眼緊盯著我，眨都不眨的。噓！光是寫這幾句話就讓我感到心臟源源不絕湧出的寒意竄滿全身——那個身影就是她；臉色非常蒼白，眼睛如玻璃珠般發亮；可我清楚得很。那個身影聞風不動，它絕不皺眉頭、也不出聲說話，就像有時會擠滿了這裡的其他人一樣；但是它更讓我害怕，甚至比多年前誘我發狂的那些幽靈更可怕——它剛從墳墓裡爬出來，像極了死人。

「差不多有一年的時間我看著這面孔越來越蒼白，看著淚水順著哀傷的表情悄悄落下，卻從不知所為何來。不過我最後還是找到了原因，沒有任何人可以瞞過我。她從來沒有喜歡過我：我也從不認為她會；她藐視我的財富，憎恨她所過的豪華生活；這點倒是出乎我意料之外。她愛的是別人，這也是我從來沒想到的。

突然之間一些奇怪的心情湧上我的心頭，有股神祕的力量讓我起了各種念頭，在我腦海裡盤旋不去。我不恨她，但我恨那個她依然為他哭泣的男子。我憐憫——是的，我憐憫——她那些冷酷、自私的親屬將她推入萬劫不復的悲慘生活。我知道她活不久；但是我一想到她在死去之前也許會生下不幸的小生命，註定要將瘋狂的因子傳給下一代就讓我下定決心。我決定要殺了她。

「有好幾個星期我一直想著要毒死她，後來又想到淹死她，然後又再想到用火燒死她。豪宅燒了起來，瘋子的妻子在裡面燒成了灰燼，這還挺好看的。而且這是對他們盼望的豐碩報酬一種多有意思的嘲弄啊。想想看，一個神志清醒的人為了一件他沒做過的事而被絞死，全拜瘋子的狡猾所賜，屍體在風中擺盪的樣子多麼有趣。我經常想到這點，最後還是放棄了。喔，日復一日磨著剃刀、撫摸鋒利的刀口，想像發亮的薄刃輕劃一下會割出多深的傷口，真是太好玩啦！

「終於，以前那些經常和我作伴的幽靈，在我的耳畔低聲地說時候已經到了，將打開的剃刀放在我手裡。我緊緊地握住它，輕輕從床上起身，俯身朝向我睡著的妻子。她把臉埋在手裡，我溫柔地把她的手拿開，雙手無力地落在她的胸口上。她剛哭完不久，因為臉頰上還有微濕的淚痕。她的面容平靜安詳；甚至在我注視著她的時候，蒼白的臉上還出現安詳的微笑。我把手輕輕放在她的肩膀上。她驚了一下——像做了個一閃即逝的夢。我再往前傾身。她叫了出來，這次真的醒了。

「只要我的手稍微一動，她就永遠再也叫不出來、哭不出來了。但我被嚇了一跳，整個人縮了回來。她的雙眼緊盯著我，我不曉得是怎麼回事，但是她的眼神讓我又驚又懼；我畏縮了。她坐了起來，還是緊緊盯著我。我發抖；剃刀還在我手裡，但我動彈不得。她起身朝門口走去。就在快走到的時候，她轉過身，視線離開了我的臉。魔咒消失了。我跳上前去，抓住她的胳臂，她一連尖叫了幾聲後癱倒在地上。

「現在我不必掙扎就能殺掉她，但是家裡其他人被驚動了。我聽見樓梯間傳來的腳步聲。我先將剃刀收回原先的抽屜，再把門打開，高聲求助。

「他們進來後把她抬放到床上。她毫無生氣地在床上躺了好幾個鐘頭；等到她的靈魂、眼神和語言能力回來之後，理智卻已經喪失。她開始瘋狂地胡言亂語。

「他們請了好幾位醫生來——都是些坐在舒適馬車裡，有駿馬和穿著俗麗的僕人隨行的大人物。他們圍在她床邊好幾個星期，還在另一個房間開了一次慎重的會議，用低而嚴肅的聲音互相討論。其中最聰明、名聲最響亮的那個醫生把我拉到旁邊，吩咐我要做最壞的打算，告訴我——我，一個瘋子！——說我的太太瘋了。他緊挨著我站在一扇打開的窗戶前，眼睛直視著我的臉，一隻手搭在我的手臂上。只消一個動作，我就可以把他摔到下面的街道。

如果我真這麼做了，那才叫好玩哪；但我的祕密就有被揭穿的危險了，於是我放過了他。幾天之後，他們對我說我必須把她送到某個瘋人院：我必須替她找個人看著她。要我去找！我走到沒有人聽得見我的空曠處放聲大笑，空氣裡迴蕩著我狂喜的叫聲。

「隔天她就死了。白髮老人送她最後一程。她那群傲慢的兄弟們，對著她毫無知覺的屍體掉了幾滴淚，在她生前卻以鐵石心腸的姿態看待她的痛苦。這一切種種都是餵養我祕密喜悅的心靈食糧。我們坐馬車回家時一路上我都躲在白手帕後面偷笑著，笑到都流眼淚了。

「儘管我達到目的殺了她，卻感到不安和煩惱，總覺得不久之後我的祕密就要被揭穿了。我隱藏不了內心激昂亢奮的狂喜，使得我獨自在家時總忍不住要跳躍拍手，止不住地手舞足蹈，放聲嘶吼。當我外出時看見忙碌的人群疾行穿梭在街道間，或在戲院聽見音樂聲、看見有人跳舞，我幾乎無法壓抑滿腔的歡喜，想要衝進人群中，徒手將他們當場肢解，再撕成碎片，興奮忘我地嚎叫。但是我咬緊牙根，用力把腳跟跺進地裡，將磨尖的指甲硬生生插進肉裡：我忍下來了，還不會有人知道我是個瘋子。

「我記得——但這是我能夠記得的最後幾件事之一了：因為現在的我已經分不清什麼是現實、什麼是我的幻想，而在這裡有這麼多事情要做、永遠都在忙，忙得沒有閒工夫從這場難以理解的混亂中來分辨它們——我記得最後我是怎麼洩露出我的祕密的。哈！哈！我現在似乎還看得見他們驚恐的神情、還感覺得到我多麼輕鬆就讓他們全逃離我身邊，還有握緊拳頭猛捶他們蒼白的臉，再像陣風似的溜走，留下他們在大老遠外失聲尖叫。

每每想起這件事總會有股無窮的力量上身。瞧——看看這根鐵條在我狂力一扭下彎得有多厲害。我可以像折樹枝一樣啪地一聲折斷它，只不過這裡有好幾條有好多道門的長走廊——我認為我一定找不到路出去；就算我找得到路，我知道底下還是會有幾道上鎖又加閂的大鐵門擋在那。他們知道我是個多麼聰明的瘋子，得意地把我當成展示品擺在這供人參觀。

「讓我想想；對，我出去了。當我深夜回到家時，發現她那三兄弟中最驕傲的那個正等著見我——他說有要緊事：我可記得很清楚。我懷著一個瘋子能有的所有仇恨憎恨著他，數不清多少次我的手指想要撕裂他。僕人告訴我他在樓上，我迅速地跑上樓。他說有句話要對我說，於是我把僕人打發開。時間已經很晚了，又只有我們兩人在一起——第一次單獨在一起。

「一開始我小心地避免看著他，因為我知道——洋洋得意地知道——他一點都沒有想到我眼裡閃爍著火焰般的瘋狂。我們誰也沒說話，默默地坐了好幾分鐘。最後他終於開口了。原來是我近來的放蕩行徑和奇怪言論，竟然就發生在他姊妹死後不久，這對她而言是種侮辱。再加上許多他起先沒有注意到的事，讓他以為我以前並沒有善待她。我蓄意對已故的她不敬、讓她的家人蒙羞。因為他身上的制服，他認為要求我加以解釋是合理的。

「這男人在軍隊裡有個官職——用我的錢和他姊妹的不幸買來的官職！他就是設計要陷害我、奪取我財產的首腦，就是明知她的心已經給了那個愛哭鬼男孩、卻還強迫他姊妹嫁給我的主謀。這很合理！因為他的制服！去他的下流制服！我的眼神落在他身上——我忍不住了——但我一個字也沒有說。

「我看見他在我的注視下臉色驟變。他可能曾經是個勇敢的人，但此刻他的臉上毫無血色，還不自主地抓著椅子往後縮。我把我的椅子向他拉近；然後我大笑出來——那時我心情極度愉悅——我看見他在發抖。我感覺體內的瘋狂高張。他很怕我。

「『你姊妹還活著的時候你很喜歡她的，』我說話了。『非常喜歡。』

「他不安地四處張望，我看見他的手緊抓住椅背；但他什麼也沒有說。

「『你這惡棍，』我說，『我看破你的手腳，我識破你構陷我的毒計；我知道在你強迫她嫁給我之前她的心早給了別人。我知道——我都知道。』

「他突然從椅子上跳了起來，舉起椅子在空中揮舞，叫我退後——因為我在說話同時不露聲色地一步步向他靠近。

「與其說我在說話，倒不如說我在吼叫，因為我感到一股狂暴的盛怒在我的血管裡翻騰，那些老幽靈朋友又開始對我耳語，激我把他的心給挖出來。

「『你這該死的傢伙，』我邊說邊站了起來，朝著他衝了過去。『我殺了她。我是個瘋子。現在輪到你了。血，血！我要看到血！』

「我一拳揮開他在驚恐之餘往我扔過來的椅子，靠到他身旁；我們碰一聲倒在地上扭打成一團。

「那真是一場惡鬥；因為他是個高大強壯的人，為求生而搏鬥；而我是個力大無窮的瘋子，渴望殺死他。我知道我的力氣無可匹敵，而且我是對的。儘管是個瘋子，但我又對了一次！他掙扎的力道漸漸變小。我跪在他胸口上，兩隻手緊緊掐住他結實的咽喉。他臉色發紫；眼睛從眼窩裡凸了出來，舌頭向外伸，一副在嘲笑我的樣子。我勒得更緊。

「突然一聲巨響，門被撞開，一群人衝了進來，他們彼此大叫著快抓住這個瘋子。

「我的祕密暴露了；現在我唯一的掙扎是為了爭取自由。在有隻手快要抓住我之前我跳了起來，衝進攻擊我的人群裡，用我強壯的臂膀撞出一條血路，彷彿手裡拿著一把鐮刀，把擋在我眼前的人一一砍倒。我來到門口，躍過柵欄，一下就到了街上。

「我一路往前狂奔，沒有人敢阻擋我。我聽見背後傳來雜沓的腳步聲，就把速度加快一倍。腳步聲變得越來越遙遠微弱，最後完全消失；但我還是邊跑邊跳著，穿過沼澤和小溪、跳過籬笆和牆頭，瘋狂地叫喊——聚集在我四周圍的許多奇怪生物接力吼叫，喊聲膨脹了好幾倍，直衝天際。我被幾個鬼怪抱在懷裏，隨著它們馭風飛行、穿越擋路的沙洲和樹籬；我被抓著發出沙沙作響聲一圈一圈地旋轉，速度快到腦袋像泡了水一樣腫脹。最後它們用力一甩把我拋了出去，我整個人便重重地摔落在地。當我醒來時發現自己已經躺在這了——在這間快樂的小房間裡。

在這個幾乎見不到太陽的地方，月光卻有辦法偷溜進來，但它微弱的光線只夠照出那些圍繞在我身邊的黑影，和那個老是待在同個角落裡沉默的人影。有時我睜著眼睛躺著，可以聽見從這所大房子裡其他遙遠的地方傳來奇怪的尖叫和哭聲。那些是什麼，我不知道；但那些聲音既不來自那蒼白的人影，也與它無關。因為從黃昏時分的影子落下到早晨的第一道光出現為止，它總是動也不動地站在老地方，聽著我身上的鐵鍊奏出的音樂，看著我在乾草床上打滾嬉戲。」

——選自一八三七年《匹克威克外傳》第十一章

書籍介紹

本文摘錄自《狄更斯鬼怪小說選集》，好讀出版

作者：查爾斯．狄更斯（Charles Dickens）

譯者：余毓淳、楊瑞賓

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一起走入狄更斯的鬼怪世界！

迷戀神秘與恐怖話題的英國大文豪

著有《孤雛淚》、《塊肉餘生記》等長篇名作的大文豪查爾斯．狄更斯，一直都愛聽好的鬼故事。從他的作品裡可以輕易察覺他對神秘和恐怖話題的迷戀，而他對催眠術、千里眼、預視力、招魂術以及一切超自然事物更是多有著筆。

令人驚異顫抖又笑中帶淚的鬼怪小說選

本書收錄的12篇故事，分別來自於狄更斯不同的著作，有些是專為某刊物而寫的連載文章，有的則從狄更斯早期小說中的主要故事擷取而來。

除了包括著名的〈聖誕夜怪譚〉（另譯：小氣財神）外，還收錄了〈詭異的椅子〉、〈瘋人手稿〉、〈偷了教堂執事的小妖精〉、〈郵車裡的鬼魂〉、〈喬治維格男爵〉、〈幽靈交易〉、〈黃昏軼事〉、〈新娘房間裡的鬼〉、〈鬼屋〉、〈謀殺案之審判〉、〈號誌員〉等故事。

懸疑、推理，到底誰才是鬼？

這些都是狄更斯最受讚揚的作品，可以從中一窺狄更斯書寫恐怖小說的天份。儘管有些故事讀來讓人不寒而慄，但有些也帶有著喜劇色彩。狄更斯在故事中插入代表性的詭異喜劇情節，安排讓人難忘的角色登場，包括人和鬼，讓故事躍然紙上，成為一幅幅獨具詼諧風格的浮世繪。

【精采篇章】

〈聖誕夜怪譚〉（小氣財神）：史上最廣受喜愛的聖誕故事，一個吝嗇的小氣鬼如何一夜被救贖改變。

〈詭異的椅子〉：湯姆在旅店內遇到一把詭異的椅子，竟然能跟自己對話！

〈偷了教堂執事的小妖精〉：教堂執事蓋伯在聖誕夜時竟碰到一群小妖精，經歷了一段奇幻之旅。

〈號誌員〉：鐵路上出現一個鬼影，將一樁一樁即將發生的悲劇預告在號誌員眼前......

Photo Credit: 好讀出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航