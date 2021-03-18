【德疫誌】疫情下的德國咖啡店：繼續營業維持「正常感」，這是人們渴望的日常

柏林的「Two and Two」咖啡店老闆托西爾（Tose Riesser）在新冠疫情裡，歷經營業額砍半、小偷闖空門、無力續聘店員只能獨自一人顧店。為了多賺點收入，關店後猛踩腳踏車外送餐點，結果累個半死。儘管如此，她仍說，「我真的無法說去（2020）年是個很糟的一年。」

手機螢幕前的托西爾，身穿家居服，一臉倦容。視訊電話一撥通，她先為採訪臨時改時間道歉，這場採訪一波三折，先是約好的前一天咖啡機突然壞了，要找人來修，只得改約別天；原本相約店裡，最後因托西爾決定休息一週，改成線上採訪。她後來才緩緩道出，昨晚有小偷趁夜闖空門，玻璃大門被砸壞了。

位在柏林新克爾恩區（Neukölln）熱鬧的街邊，推開「Two and Two」咖啡店大門，迎面而來現烤可頌、可麗露、法式鹹蛋糕等糕點，與現煮咖啡混合成的濃郁香氣，裡頭靜謐的氣氛，加上窗邊暖陽照拂的垂掛綠意，許多人刻意抱著筆電在這裡坐上一整天。老闆為了讓更多人在店裡喝上一杯咖啡，甚至在部分桌面擺上「週末禁止帶筆電」的小告示牌。

但這是新冠疫情在去年三月爆發前的光景。德國首波防疫政策，餐飲業首先開閘，先是規定店內桌間相隔兩米距離、縮短營業時間，接著全國連續兩波大規模封鎖（Lockdown），自去年11月起至今，舉凡餐廳、咖啡廳都只能提供外帶、外送服務，不准顧客坐在店內或店家的戶外餐椅飲食。許多餐飲業者不敵疫情紛紛倒閉或宣布歇業。

獲政府補助終於能安心睡覺

「我看不到得關店的理由」，托西爾說。2012年她與日籍好友Eri合資開店，來自巴黎的她從小就喜歡烘焙，身為畫家的Eri則對日本文具愛不釋手，因此「Two and Two」在柏林形成一股特殊的日法風格，糕餅台旁陳列的是來自日本的筆記本、信箋、不同種類的筆；過往餐點也有日式便當。

兩年前Eri因家庭因素結束合夥關係，托西爾一人扛起整家店舖，一大早來到店裡先烤好當天現賣的可頌、法式長棍等，11點準時開門，得同時煮咖啡，招呼裡裡外外客人，忙得不可開交，幸好店裡還有另一位員工幫忙，讓她偶爾能喘一口氣。

但疫情無預警襲來，店裡原本就不大的空間，由於防疫規範，許多張桌子都擺上「請勿入座」的告示；再加上原先部分顧客是來柏林玩的觀光客，少了這些收入，營業額一路下滑。

「當初我們不曉得疫情到底會持續多久」，幸好德國政府反應快，去年三月推出針對自由工作者、僱員在10人以下的小型公司、店家的一次性補助，最高額度1萬5000歐元，「這筆錢讓我晚上能安心睡覺。」至少暫時不必擔心咖啡店每月的租金與固定支出。

相鄰咖啡店團結抗疫

為了開源節流，疫情之初她嘗試在晚上店鋪關門後，一人騎著腳踏車外送，穿梭柏林大街小巷，將現做餐點送到客人手上。但實際執行下來，她忍不住抱怨：「這真是太瘋狂了。」原本咖啡店已經夠忙，再加上不熟悉外送會遇到的麻煩，像是有客人要求運送到遙遠的街區，她也使命必達。最後店務、外送兩頭燒，壓力不堪負荷的情況下，兩週後只好宣告放棄。

這招不成功，她再嘗試其他辦法。去年夏天「Two and Two」與一家網路商店合作，顧客可以透過網站下單預訂手作蛋糕；她也與柏林一家日式便當合作，在店裡販賣不同口味的新鮮便當；當時疫情趨緩，防疫規定稍微鬆綁，顧客可以坐在店內用餐，她因此在週末舉辦清酒品嚐會，邀集對日本文化有興趣的人共賞清酒。

除此之外，她與同在新克爾恩區、相鄰的十字山區（Kreuzberg）十幾家咖啡店，同組一個WhatsApp群組（類似Line群組），取名為「讓我們同在一起（Let's stick together）」。

「以前我們彼此沒那麼熟，有些人只是朋友的朋友。因為這場疫情，才讓我們熟稔起來。」群組成員彼此分享政府補助等資訊，有些人德文程度不夠好，也因為其他成員的協助，度過難關。有了同業的心理支持，她不再覺得自己單打獨鬥面對這場疫情。

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疫情裡見證人性美麗

這場突如其來的疫情還帶來另一個意外收穫：拉近她與顧客的距離，「我們彼此互相支持，這真的是人性美麗的一刻。」

原本咖啡店熙來攘往，人群來來去去，她與顧客只能聊上幾句就得忙著招呼其他客人或是準備餐點；疫情一來，來客量大減，她反而扮演了街坊鄰居的傾聽。「客人不光只是點了一杯咖啡就掰掰。過程當中我們聊了很多。這也是疫情期間維持店家開業一個重要的原因：我們成為人們心裡的支持，我們站在社交往來的第一線。」

托西爾說，看著許多餐廳、咖啡店陸續關店，是很令人絕望的事。人們想要如常去喜歡的咖啡店買杯咖啡、或買塊蛋糕，就像疫情發生前一樣，這樣的「正常感」正是疫情下的人們渴望的。因此她堅持繼續開店，「食物能帶給人們撫慰，我很開心在這個時刻能替他們做點什麼。」

老顧客仍照常來買咖啡、蛋糕，也許是擔心小店撐不下去倒閉，也許是單純表達關心，「尤其是第一次Lockdown，我收到滿滿的感謝跟支持，上門的顧客跟我說：『謝謝妳還開著』，或是關心我『還好嗎？』」

她坦承，最近自己的狀況並不好，獨自一人開店的壓力過大，顧客們看出她的疲倦，紛紛勸她休息。在身體瀕臨過勞前，她選擇休息一週。但結果不如預期，排山倒海的行政作業，又碰上闖空門，後續處理繁瑣，採訪的當下她決定再休一週。

她笑說，兩週不在，「老客人可能已經開始難過了。」她希望經過這次休假，能回到身心靈都充沛的狀態，像過去一樣，展開燦爛的笑容迎接每一位客人，店裡再次瀰漫布朗尼濃郁的香氣。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航