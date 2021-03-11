《解鎖！北號誌樓》：打狗最早的鐵道起點，也是高雄近代文明全面展開的發源地

文：謝明勳

打狗鐵道的發源地

我們站在高雄港站北號誌樓緣廊往外看，時間往前調到1900（明治33）年11月28日上午。

北號誌樓消失了，旁邊的房子也消失了，打狗山在我們的左手邊，剛剛的鼓山一路，變成一條土路，塵土飛揚，路旁堆放了好幾堆木樁，樁頭削成尖尖的，養魚池正在填土，準備大興土木的樣子。

距離我們站的地方，剛剛還在的北號誌樓，往北不到一百公尺，有一間日式木造站房，站前和大馬路垂直的小街道，散布著十幾間剛蓋好的木屋。

放眼望去，車站東邊是一片荒涼的淺灘鹽田，南邊則是潟湖內海，海風吹來卻不覺得冷，是很舒適的好天氣。今天是個特別的大日子，在荒涼的「打狗臨時停車場[1]」，已經聚集了大約一千名穿著明治維新洋式禮服的總督府官員和陸軍士官，穿著傳統和服的日本內地紳士，和深色唐衫的台灣本島仕紳、土地獻納者、土木承包商，還有幾位英國宣教士、洋行代表，他們三三兩兩在月台寒暄，話題不外是「哇！打狗也有汽車[2]了，以後要去府城就更方便了。」「是啊，聽說以後還要一路通到台北城呢！」「也不知道阿本仔在想什麼，鐵支路做來這裡，阿是要給鬼坐喔！聽說本來是要通到鳳山的？」「聽鐵道部的人說，接下來會把海底的泥沙挖起來，填出一大片海埔新生地呢！要不要考慮一起投資？」

這天是「縱貫鐵道南部線」第一段，從打狗到台南45.9公里的通車典禮。為了接送參加典禮的貴賓，分別從台南及大湖街開行兩班特別列車往返打狗。會場以幔幕球燈搭建裝飾，儀式進行中及用餐時間，還安排煙火施放和樂隊演奏等餘興節目。

打狗最早的鐵道起點，就從這裡開始；也是高雄，甚至南台灣，近代文明全面展開的發源地。

這一切，要從19世紀末葉，歐美列強在東亞的海權擴張講起。

1854年美國海軍培里將軍率領軍艦到日本，要求江戶幕府結束鎖國政策，史稱「黑船事件」。1858年，江戶幕府與歐美列強簽訂修好通商條約（安政條約），翌年，開放橫濱、神戶、函館、長崎、新潟等港口為通商口岸。

同樣位處東亞的台灣，在這一波西方列強打開對外貿易的浪潮下，也無法置身度外。1858年，台灣被迫開放通商，1863年，大清國與英法等國簽訂天津條約，打狗（高雄）、台灣（台南）、滬尾（淡水）、雞籠（基隆）等四個港口同時開港，隨後在打狗開設海關、英國領事館，洋行也紛紛設立，處理進出口貿易業務。

日本受到西方列強船堅砲利的刺激後，1868年正式展開「明治維新」，積極引進歐美文明及工業技術，希望「脫亞入歐」。鋪設兩條平行鐵軌，以蒸汽火車頭牽引幾輛客車、貨車行駛的「鐵道」，1825年在英國開始商業運轉以來，以其速度快、運量大、成本低廉，很快就席捲法國、普魯士、美國、印度。日本第一條鐵路，從新橋到橫濱，也於1872年開通，隨後在各地迅速延伸開來，促使日本進入強國之列。1895年的甲午戰爭，日本打敗比它大好幾倍的大清國，取得台灣和澎湖，成為第一個殖民地。

日本佔領台灣之後，開始計畫將過去二十幾年的明治維新經驗，移植複製貼上在台灣這個有待開發的南方島嶼。台灣是一個南北長四百公里的海島，中央四分之三的部分為山脈縱貫，形成許多東西向的河川，這些河川在短短幾十公里距離內，從海拔三千多公尺陡降至平原，然後隨即出海，使得台灣西部平原被這些湍急的河川切割，南北陸路往來非常不便。甚至連像樣的道路都沒有，最好的「官道」也只能容納牛車通行，兩、三天內的距離，只能靠雙腿步行，好一點的以牛車或轎子代步，速度非常緩慢，天氣良好的話，從淡水到安平，徒步最快約十天可達。

而且，路上也可能遇到出草、搶劫等不幸事故，出遠門不只非常辛苦，花費許多銀兩，更是一件高風險的活動，快快樂樂出門，不一定可以平平安安回家。就因為有許多無法掌控的不確定風險，所以出遠門前，要先看農民曆，哪幾天「宜遠行」，求得心裡的一點平安。

這樣的蠻荒原始狀態，對於想要好好經營殖民地台灣的日本政府，當然是無法接受的。第一任台灣總督樺山資紀，對於鐵道帶來的好處，自是不會陌生。上任不久，便將「縱貫鐵道」列為治台三大政策，呈報給內閣，「全島已大致底定，奏請立即開築自基隆起經台北、台中、台南至打狗約二百哩的鐵道及五條道路」。接著，參謀總長與陸軍大臣也達成「鋪設以本島北端為起點，貫穿西半部內地，到達南端的鐵道，為台灣防衛中必須首先著手的緊要事項」的共識。

然而，要興建台灣縱貫鐵道，可不是一件容易的事。

除了建設預算經費高達一千五百多萬圓，籌措不易之外，苗栗—台中之間的山岳地帶，自古即為南北分界的天險，必須搭建許多橋樑、挖掘很長的隧道，並非短期之內可以打通。因此，縱貫鐵道計畫分做南北兩段，分別由打狗往北、新竹往南開工，再接通最困難的中部路段，希望在最短時間完成這項計畫。

在南部方面，從打狗一直到濁水溪，為南部大工區，鐵道敷設部成立「打狗出張所」，負責「南部線」敷設工事。為了及早完成施工進度，南部線於1899年4月先行開工，由打狗，經台南、灣裡、新營庄、嘉義、他里霧，依序往北推進。

當時南部線會以打狗為發進基地，主要是考量材料運輸上的可行性，那時西部海岸除了基隆港、打狗港外，幾乎沒有大型港灣可以裝卸工事材料。此外，總督府也希望盡快開發台灣南部的製糖事業，賣糖賺大錢，使台灣財政早日自給自足，於是1900年成立台灣製糖會社，擇定橋仔頭興建新式製糖工場，建廠所需的大型進口機械，必須藉由南部線鐵道，由打狗港運往橋仔頭組裝，將來生產的砂糖，也要利用火車運往打狗港輸出。因此，南部線的開通，尤其是從打狗到台南這一優先路段，成為總督府的當務之急。

1900年11月29日，南部線打狗—台南間開始營運，沿線設有舊城、楠仔坑、阿公店、大湖街、車路墘，和台南等停車場。隨後再陸續增設橋仔頭、中州庄、半路竹等停車場。

南部線的起點，打狗停車場，是永久車站尚未完成前，先趕工興建應急暫用的「臨時停車場」，位置在鹽埕埔車路頂，山下町一丁目十七番地，現今鼓山一路87巷巷口對面，距離我們的北號誌樓不到一百公尺。原址本來是養魚池，1900年3月開始將凹地填平，整理路基和鋪築軌道興建站房、月台，和機關庫等設施。

從臨時停車場到鼓岩一帶，是打狗最早成形的市街之一，以南是一大片鹽田和潟湖。在抽砂填土的工程沒有完成之前，也只能先以這裡，作為南部線最早期的起點。

為了旅客上下及裝卸貨物所需，臨時停車場設有一座岸壁式月台和一座島式月台，共有三個月台面可供旅客上下及裝卸貨物。由於初期列車掛的車廂不多，長度不長，所以為了節省經費，月台長度不及百米，僅是勉強夠用。站場的股道配置也相當陽春，停靠岸壁式月台的第1股道，是旅客列車主要到開線。

貨物列車則是利用第2股道在島式月台裝卸。月台另一側的第3股道，則作為機關車調頭的機迴線。下行列車抵達打狗停車場後，機關車和後面的客貨車廂摘離，機關車再往路線末端轉線，走第3股繞到北邊，進入機關庫或打狗鐵道工場整備，然後在停車場北邊連掛上行列車，出發開往台南。

臨時停車場的東側，也就是「後驛」方向，設有貨物裝卸線和數棟倉庫。旁邊挖掘船渠，連通打狗川支流，可供鐵道貨物運上駁船，穿過遍布沙洲的潟湖，運往哨船頭裝船出港。當時也設置一座棧橋，方便旅客進行火車和駁船之間的轉乘。

不過，臨時停車場東邊的船渠狹窄，打狗川支流也太淺，駁船作業並不方便。1901年9月將支流疏濬成一條長約九百二十一公尺，寬約十八公尺，深一．八公尺的人工運河，可供小蒸汽船往來停車場與打狗灣之間。接下來，從外國進口的巨大製糖機器，在打狗灣或外港卸船後，就以這種接駁的方式裝運上火車，開往橋仔頭的台灣製糖工場組裝。

Photo Credit: 串門文化林育如提供 進口製糖機械在打狗灣卸至小蒸汽船，再利用人工運河接駁至臨時停車場後方上岸。

縱貫鐵道尚未全通之前，南部線使用的蒸汽機關車和客車、貨車，也是藉由這樣的接駁方式，吊上打狗臨時停車場。可以說，打狗停車場本身就是利用鄰近打狗灣岸來運作，也是台灣最早的海陸聯運場域：船隻到港下錨後，大件機械設備吊至小蒸汽船，經由運河送至停車場後面上岸；至於乘客和小貨物，則先在哨船頭上岸，搭乘輕便台車，沿著山腳下來到停車場前面，再轉乘火車北上。

停車場的東北方，有五棟山形屋頂的紅磚造廠房，每棟正面開有兩孔大門，供機關車和客貨車輛進出，此為「打狗鐵道工場」，戰後改稱「高雄鐵路機廠」，專責維修蒸汽機關車、客貨車新造及大修，是高雄最早的現代化工場。鐵道工場建物群一直使用至1976年才拆除，是鹽埕埔一帶重要的地標。

從1901-1907年間拍攝的影像紀錄，可以看得出來，當時車站附近有聚落的地方，只有沿著山麓發展的今鼓山一路119巷一帶（山下陸橋西端、打狗病院、法院等），和鼓山一路87巷。作為第一條「站前通」的87巷，那時已經形成密集的房舍，在南側則有一塊養魚池正在整地準備開發，車站附近堆滿了土木工事使用的木料，應是供作新生地的基樁或房屋建築使用，整個看起來，呈現蓄勢待發、充滿活力的熱鬧景象。

註釋

[1] 「停車場」是明治時期日本人對火車站的正式說法。這時候的「打狗假停車場」，是臨時車站，1908 年才南遷到永久站址。

[2] 日本人早期稱火車為汽車，取其蒸汽火車的意思。

書籍介紹

本文摘錄自《解鎖！北號誌樓》，玉山社出版

作者：謝明勳

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高雄港站「北號誌樓」是國內僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓，昔日扮演控制縱貫線、屏東線，及臨港線進出高雄港站眾多轉轍器和號誌機的繁重角色，如今雖因不再有列車進出而解除任務，但建築本體及控制設備仍保存完整，是見證鐵道技術發展的珍貴工業遺產。

本書從高雄鐵道的起源、鐵道路線的演變，到北號誌樓的誕生、作用，以及號誌樓內部閘柄的機械運作原理，再到停用後的保存與活化利用，完整記錄了高雄港站北號誌樓的前世與今生。

本書特色

台灣僅存最完整的傳統機械電氣操作型態號誌樓，其歷史與操作原理大公開。 透過文字與歷史照片、站區規劃圖、路線圖等，講述高雄港站區與北號誌樓的歷史演變；搭配號誌樓剖面圖、機械聯動圖等，解析北號誌樓的實際運作；最後從調查研究與復原規劃圖中探討北號誌樓的活化與再利用。

Photo Credit: 玉山社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航