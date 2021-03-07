【講座】許伯崧Ｘ胡采蘋：網路聲量、帶風向，這是個「政治局外人」的時代

文：白欣

「外面的世界越熱，你一定要保持越冷。不要容易被外面太過熱燥的事情，影響你對新聞議題的判斷」——許伯崧

「我的金融記者生涯是很威的，我還沒到的話，記者會是不會開始的。」——胡采蘋

隨著社群媒體與網路的發展，傳統媒體的媒介方式不斷精進，閱聽眾也有更多元且便利的途徑分享個人論點、選擇接收訊息的管道。在這樣的背景下，群眾該如何區辨風向？網路對媒體又帶來哪些衝擊與改變？

政大傳播學院研究暨發展中心主辦《媒體最好與最壞的時代：觀點，思考，沙龍》系列論壇，第四場論壇邀請（編按：時任）聯合報《鳴人堂》主編許伯崧，分享身為公共論壇的編輯觀察到哪些現況。而財經作家胡采蘋則以過去在阿里巴巴等電商的經驗，說明行銷與通路對於風向形塑的重要性。

公共論壇的轉變，年輕人到底去哪了？

許伯崧分享，讀者有65%以上使用手機瀏覽《鳴人堂》網站的情況下，編輯得要考量如何安排介面的廣告版位，以避免改變截斷文章的節奏感跟結構|攝影：白欣

2014年，是許伯崧入場的一年，恰逢公共論壇興起，聯合線上也投入市場，籌措《鳴人堂》，許伯崧自此踏入公共論壇。

多年觀察下來，許伯崧發覺台灣的公共論壇隨時間遞嬗，已有許多變化。其中一個現象是，公共論壇的語言呈現越來越偏向學術化，加上網路沒有篇幅限制，文章字數也不斷增加。

不過，最大的改變，在於年輕群族接收資訊的管道越趨分散。許伯崧以《鳴人堂》的網站為例，18到24歲的讀者只有7%，甚至比65歲以上的讀者還少，且不管在哪家公共論壇，這個年齡區間都是最少的閱讀群眾。許伯崧訕笑道：「這對一間70年老牌的公司來說，就會覺得年輕人到底在哪裡？」

事實上，同樣的年齡區間來到Instagram，卻是使用最高的年齡層。一次採訪大學生的過程，許伯崧發現資訊的傳播變得非常破裂、碎片化，連一則IG限時動態，也能成為獲得資訊的來源。更讓他體認到，年輕人並非不關心公共議題，只是他們會選擇到自己偏好的媒體接收資訊，例如IG、Dcard等。

當代編輯的二三事，網路時代下的新思維

「當代編輯你似乎沒辦法用編輯這個名稱，去框定他在做的事情。」

許伯崧指出，由於媒體形式須隨著社群媒體的演算法而有所精進，編輯處理的產品類型除了文字以外，增加不少新工作。

舉例而言，過去《鳴人堂》的編輯還曾做過線上直播、大型辯論賽事、影音短訪、講座，更在今年開創Podcast節目。但許伯崧坦言，傳統媒體不斷追逐社群媒體，做內容與媒介方式的調整，是相當耗力的事。

網站編輯的養成過程，對許伯崧留下好壞參半的影響。數據化導向的思考模式，讓他在看到新聞題目的當下，就能知道大概會有多少流量，卻被數字轄制。

不過，數據同時也造就不同的思維，比如在讀者有65%以上使用手機瀏覽《鳴人堂》網站的情況下，編輯得要考量如何安排介面的廣告版位，以避免改變截斷文章的節奏感跟結構。

許伯崧另點出，若網站內容變成Youtuber的素材，可能會帶來更多流量與效益，同時促進議題的討論，成為當代議題溝通的轉型和趨勢。

風向怎麼成為風氣？我們該有哪些識讀能力？

美國已故大法官Ruth B. Ginsburg曾引用美國知名憲法學者 Paul A. Freund 的名言說：「法律不受當日風向影響，但將受到時代風氣影響。」（We must not be guided by the weather of the day, but by the climate of the era.）

許伯崧解釋，從風向到風氣，在於信念到價值的選擇。也許人會因抱有公平的信念，而去促進性別上的平權、法律上的人人平等，當這份信念形成文字上的價值，就是從風向到風氣形塑的過程。

雖然許伯崧認為「帶風向」是中性詞，但「帶風向」跟「資訊戰」對他來說常常是一體兩面，他以2020年總統大選的觀察為例，當時許多臉書匿名粉專發文稱中南部選情告急，但選前民調和開票結果皆非如此。他直指這樣的行為是一種情緒多元跟恐怖訴求，也導致社會過度強調恐懼氛圍的後遺症。

因此，許伯崧期許，作為閱聽眾，應具備辨析媒體、訊息來源與內容的識讀能力，並自帶去情緒的濾鏡，「外面的世界越熱，你一定要保持越冷。不要容易被外面太過熱燥的事情，影響你對新聞議題的判斷。」

數位化的衝擊：最「威」記者從零學習

「我要不要活下來？」胡采蘋只問了自己這麼一句話 | 攝影：白欣

胡采蘋，一位曾相當「威」的記者，「我的金融記者生涯是很威的，我還沒到的話，記者會是不會開始的。」

然而，在2013年，她遇見人生最痛苦的一年。那年，微信推出公眾號，當時在北京財經雜誌工作的她，充分感受到電子數位化對紙本媒體帶來的衝擊。過去是銷量最好的雜誌，但後來廣告量節節下滑；曾經記者會是等她到才開始，慢慢變成網路記者坐在她前面、網路記者沒到場就不會開始。

位子越挪越後面，胡采蘋毅然決然跳槽到網路媒體，卻遇上了更大瓶頸——不會做網路。以前不懂財經、金融知識可以硬背，但她對網路毫無頭緒，沒有教科書可以看、沒人可以問。那時公司最威的，是一個25歲、把公司微博從零變成兩百萬粉的後輩。

「我要不要活下來？」胡采蘋只問了自己這麼一句話。跨過心裡的坎以後，她向那位後輩學起做網路，慢慢理解如何在網路上做有效的傳播，也開始在網路上發表文章。

而後，她被挖角到杭州，來到杭州最大的一家公司——阿里巴巴。

但由於在臉書上發表太多政治言論，胡采蘋被中國黨媒出征，稱「台獨女窩藏阿里巴巴、教壞大小孩」，被攻擊到公司強迫她休假，也因此離開阿里巴巴，轉往上海的商侈品（編按：商標奢侈品）電商工作。

電商也能創造「風向」？企業如何建立「媒體矩陣」？

「你讓大家都開始講同一件事情的時候，風向就會帶成功。」胡采蘋分享，阿里巴巴這樣的大集團做行銷，與帶風向的技術活很有關係。

要想在媒體上創造出震撼的議題，就得先做好「議題設定」，傳播到各個通路。胡采蘋點出，通路是最重要的關鍵。「你要把所有的通路都佔住，不停的發消息。」像每年創造驚人銷售額的雙十一購物節，便會透過不斷更新活動訊息、每達億元的銷售成績就會刷新消息等做法，佔據媒體通路。

除了通路之外，胡采蘋也提到，數位時代下，許多大公司會建立「媒體矩陣」。她以中國最大的家電集團——海爾集團為例，旗下有兩百多個微博號、一百多個微信號，客服、產品、地區分公司都有各自的帳號。

胡采蘋說：「你要帶風向，你要能壟斷這個媒體環境是絕對重要的事情。」媒體矩陣與通路之外，多元化的內容也是一大重點，針對不同群眾分布相應內容，方能成為有力的傳播模式。

政大傳院在臉書上表示，當天「網路聲量、帶風向，政治局外人的時代」沙龍，由劉慧雯教授（右四）幽默歡樂又嚴謹地主持，劉昌德教授（右二）亦出席支持，許伯崧（右五）與胡采蘋（右三）的分享如演唱會般的熱烈成功 | 政大傳院提供

延伸閱讀：

更多卓越電子報文章

本文經《卓越新聞電子報》授權轉載，原文發表於此



責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航