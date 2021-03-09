在嘗試改變另一半之前，不如先學習如何「將狗養成貓」

這幾次在Clubhouse上跟張國洋與許庭韶諮商心理師一起回答問題，忽然發現有個問題的出現頻率很高。

當然，問題的面貌跟敘述可能不太一樣，但簡單來說，問題的核心就是「我覺得另一半不好，我該怎麼改變對方？」

但我老實說，這題我能力不足，實在無法回答。因為這題的答案大概都是大家不想聽的：我們不要改變對方，因為人只能改變自己。不過當然，這個答案大家通常不會買單。但細細想過後，我自己覺得這個可以分兩個階段來解答。當然，我的答案不是正確答案，就僅供參考。

1. 剛開始交往階段，就覺得不行

如果剛開始交往，你就有這個想法，那我覺得最簡單的方式真的是分手。

畢竟除了投入成本低以外，這時通常我們都還對於對方充滿想像。如果這時你就能感覺到就對方有你不能接受的點，那我真的建議果斷放手。因為這代表就算還在熱戀期，你都能感受到價值觀不合，那麼等到開始進入深度相處時，這絕對是很大一根刺。

之前也有個好友，大概交往第二個月就覺得跟對方的金錢觀不太合。但最後又磨了快一年，爭吵只是越來越多，對方不但不改，還直接說我自己賺錢，又不是花你的，你憑什麼管，最後分得蠻難看的...。

所以如果才剛在一起，我真的勸離不勸合。

2. 進入長期關係，才發現各種不合

這階段可能是準備要結婚了，或甚至是結婚後才發現跟對方沒有很合。

我個人覺得，這時候通常比較尷尬。但我覺得可以思考一件事情，那就是對方會不會願意跟你一起解決這件事情。舉例來說，找到諮商師或心理師尋求幫助，或是兩個人不斷去找處理問題的共識，而不是只能偏向一邊。

但如果對方的態度不是想跟你一起努力，而是一點也不在意這件事情。那我覺得這時候可能就可以思考，如果這個人一輩子就這樣，那麼你真的要跟這樣的人相處一輩子嗎？

聽起來還是勸離不勸合，但我可能會請大家思考另一個點，那就是當初這個人吸引你的是什麼？

昨天剛好庭韶心理師講了一個故事我覺得很喜歡，我們就假定故事的主角是小明吧。

有個朋友問小明，你覺得你老婆有什麼缺點，小明說這缺點多的跟星星一樣。接著朋友又追問，那你老婆的優點呢？小明說說我老婆的優點就像太陽一樣。

接著朋友不解，覺得既然缺點這麼多，優點只有一個，怎麼還會想跟她結婚呢？小明說，因為太陽出來，星星就都看不見了。

我想這當然有點太理想，但如果我們能夠在事前就排除掉自己絕對不行的缺點，並且找到一個對方身上你真的很愛的特點，那麼我想相處起來都很愉悅的。

這邊話題一轉，我覺得就跟我家狗女兒一樣，雖然我常常覺得她魯小小很煩，在家不能獨處，會一直跑來撞你，還會尿床。但每當回家，她開心的來迎接我。還有當我在工作的時候，她偶爾來頂我一下，又或是出門運動，看著她在草地奔馳，我就覺得我被她療癒了。

如果我養隻貓，也許我可以享受到安靜，愛乾淨，可能貓還可以自己找樂子。但我就沒辦法跟牠有很多互動，或是帶牠出門玩。

你說有好壞對錯嗎，我必須說絕對沒有，只是你選擇了什麼，並且接受了什麼。當然，你可以說這個跟人又不一樣，貓跟狗可以一起養啊。但我必須老實說，要是伴侶能接受，開放式關係其實是一個好解答，但這畢竟還是不為大多數人接受。不過我覺得，也許可以思考一下伴侶到底是什麼。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我以前覺得，既然是一個能跟你度過人生的人，那就應該要面面俱到。我想找個興趣愛好跟我一樣的人，生活習慣一樣，愛情和人生的價值都一樣等等。但我發現這根本不太可能。

後來我發現，伴侶雖然要相處一生，但不代表需要滿足我的所有期待。例如我家女神喜歡學習，但不喜歡去上課。但我喜歡上課，我出門上課的時候，可以找朋友一起。想打電動的時候，有打電動的朋友。

而我把許多期待分開之後，才發現自己把很多重擔都放在了伴侶身上。如果我們要找一個伴侶滿足我們所有期待，也許我們也要問問自己，我們也能夠滿足對方的所有期待嗎？

其實我自己也不行，於是我就釋懷了，後來我只想著如何讓彼此只在重要的事情上取得共識，其他的時間都自在就好，也因為這樣，我覺得有空間的關係才能更加長久。

說了這麼多，我只是想延續簡報中的兩個問題，你的伴侶到底吸引你的是哪個部份呢？這個部分還在嘛？或是說，這個點還能讓你悸動嗎？另外就是你的伴侶讓你過不去的又是哪個部份呢？如果這個卻點一輩子都不會改，你能接受嗎？

如果兩者都是，那麼我們當然能夠繼續努力。但如果有其中一項不行，那麼我覺得你該考慮的可能不是改變對方，而是想想自己要的是什麼。

當你發現，你對於關係的期待和對方不同時，我想不如就放過對方，也放過自己吧。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航