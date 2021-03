《英語自學關鍵教練 希平方》：父親的魔鬼訓練營，整個暑假我和弟弟「朝八晚五」學英文

文:曾知立

1. 反惰性學習

學習要有效果,最關鍵的第一步就是要克服惰性,挺過初期的痛苦。正式開始英文魔鬼特訓的那個夏天,父親要求我和弟弟朝八晚五學英文,從最基礎功開始學。父親教我們要用正確的方式查字典,也要求我們只要遇到不懂的字,就要查字典。以當時我們使用的文本的難度,我一個單字就要查五分鐘,查完一句要花上近一小時。可以想像嗎?光是要正確理解一句話,就花了我50分鐘!弟弟也面臨一樣的狀況。當時我們實在太痛苦了,覺得沒辦法再學下去,很想放棄。為了提高效率,父親開始充當我們的活字典,帶領我們一個字一個字地去理解、記憶每個英文單字,同時訓練我們查字典的技巧。

父親很堅持查字典這件事的重要性。其實「查字典」是學習英文成敗最關鍵,也是最不容易堅持的部分。在「查字典」這道關卡上,人最容易產生惰性。因為很多人以為單字只要知道字義就好,那就是一種囫圇吞棗的學習方式,很快就會忘記。而查字典這件事本身,就是一種反惰性的訓練:必須耐著性子選擇最正確的字義、知道詞性、學習使用和例句。

2. 五次間隔學習

而知道正確的學習方法後,還必須輔以計畫性的學習,每天養成習慣重新接觸,才不會學過就忘記。如果總是依靠短期記憶應付考試,那一切就是白學了。

在父親這位「教練」的帶領下,學英文發生了階段性的進步。第一天是最痛苦的,明明是暑假,卻得上課,而且還是「越級打怪」,翻開程度偏難的英語學習雜誌,學習自己幾乎看不懂的進階英文;第二、三、四天,展開複習,痛苦程度遞減,算是蜜月期,以為自己適應英文了;第五天當天才知道,傍晚有聽寫測驗,把書闔上,用父親的「語言學習機」重複播放外國人朗誦的英文文章,必須當場聽寫抄下。我跟弟弟當下傻住了,這怎麼可能寫出來?直到靜下心,才發現自己一面聽,還真能寫出來——以句子為單位,寫成一個段落,再鋪展到一篇文章。

第一次聽寫,我必須極度集中精神,外國人語速快,句子又長,聽了一句,全部聽完的那一秒鐘,我簡直氣力放盡。父親再揭曉答案、一一訂正拼字錯誤,我這才發現,原來我真的寫得出來!

我開始沒那麼害怕,也稍稍鬆了口氣,轉頭對鐵血教練說:「就這樣了嗎?」

殊不知,接下來的每一天,都有聽寫測驗。只是我發現,需要重複聽音檔的次數愈來愈少,愈寫愈輕鬆。聽寫兩、三次之後,聽英文變得好像呼吸一樣自然,我也開始慢慢相信自己的能力,是可以迎接教練設定的一關關挑戰。

父親為我們設定的學習計畫,和知名教育理論不謀而合,詳細可見第三章「五次間隔學習」(P.156)。

3. 適性跳級學習

父親給我們兄弟倆所準備的英文教材是《空中英語教室》。相較於一般國中程度學生常使用的《大家說英語》,《空中英語教室》的程度更進階。就從這本英語學習雜誌開始,我們兄弟倆展開了生平的第一次適性跳級學習體驗。

我印象很深刻,當時翻開《空中英語教室》一篇文章,有50%∼ 80%單字是看不懂的,每個單字都要查字典。雖然感到很痛苦,但父親告訴我們:不跳級怎麼會進步?他要求我們,對任何不會的單字或句子,必須打破砂鍋念到底,直到完全搞懂為止。在觀察我們的學習狀態後,他擔心我們的挫折感太強烈,反而會失去學習動機,才進行調整,改當我們課堂上的活字典。

此外,父親還會針對我們吸收特別弱的部分進行額外加強,例如我當時對「關係子句」和「假設語氣」的應用特別不拿手,父親便會不斷讓我重複練習相關文法、語句、文章的閱讀,也增加許多相關內容的聽寫測驗讓我練習。

事實上,這就是所謂的因材施教,也是一對一家教的優勢,同時也是許多大班制課堂的老師心有餘而力不足的部分。由於每個學生程度和學習速度各有不同,若程度設定得太難,學習者很容易因此喪失學習動機,放棄學習。父親對我和弟弟的個性、程度、強項弱項都瞭如指掌,能夠適時調整課程難易程度,確保我們有將課程內容完整吸收。

4. 沉浸式學習

學習一門語言,「大量接觸」是一大關鍵,因此「環境」的影響至關重大。我和弟弟並非在全英語環境中生活長大,要加強英文的「聽」和「說」,就要花額外的苦心。

父親當年為了學習語言,曾發明過一台有專利的語言學習機,能錄下任何英語廣播或節目,然後供使用者設定重複播放同個句子,以達到不斷重複聽取的效果。

那年暑假,父親讓我們兄弟倆跟著語言學習機大量重複聽取英語廣播節目的同一句子或同一段文章,針對我們陌生的單字、片語用法進行抽考,並延伸教學相關單字片語,讓我們學會舉一反三的用法。句子長的時候,至少要重複5∼8次,句子短時,則至少要重複3∼5次,聽了若能重複跟著念,也能達到練習「說」的效果,以此達到情境沉浸式學習的效果。

父親也盡量讓我們從生活環境中去學英文,如此記憶更能深刻持久。為了達到目標,他開始讓我們選擇自己有興趣的主題文章來學。第十一天之後,他讓我們廣泛閱讀不同的英文文章,而且給我們一點「特權」,可以跳過自己不感興趣的文章。每當看到政治、經濟的選文,弟弟和我都會頭痛並自動略過;而我們最喜歡的,就是與自然或科學相關的文章。

印象最深的一篇文章,是刻畫美國阿拉斯加「雪蟹捕蟹人」與冰天雪地搏鬥的賭命故事。太空、生物、探險、運動,這些主題我都超愛。但當日後我進入加州大學經濟系,曾經厭煩的世界經濟趨勢文章,還是得硬著頭皮啃食,父親還寄了中英文對照的經濟學、國際貿易概論書籍給我,當然這是後話了。

5. 母語式學習

為了確保我們理解,父親訓練我們用英文的邏輯思考英文,常常會要求我們不要按照中文文法或語序,說給他聽。很多人在學習英文的時候,常常很喜歡先看中文翻譯,其實這是錯誤的。父親在指導我們的過程中,不斷耳提面命,提醒我們不要只是想把英文翻譯成中文,因為翻成中文時,英文的順序就會錯。

父親將「英翻中」分為兩大類別:一是「閱讀型翻譯」,即為一般的意譯,用中文語法,將英文翻譯為優美的中文。另一種則是「學習型翻譯」,即直譯,是指將英語當作母語邏輯思考而得出之中文翻譯。例如:「I woke up at seven oʼclock today.」這句中文的意譯是「我今天七點鐘起床」,但直譯卻是「我起床在七點鐘今天」。翻譯出來的中文雖然顯得有些古怪拗口,但卻是最適合理解英語的邏輯。

此外,他也特別重視我們對於西方文化的理解。身為「自學達人」的父親,在生意沙場中,累積了很多生活、文化知識。舉個簡單的例子,英文裡的「喝湯」不用drink,而是用eat,因為西式湯往往比較濃稠。當我在學校裡不求甚解,父親會特別要求我們精讀,也會細細解說英文單字背後的「細節、緣由」。

魔鬼特訓成效驗收

魔鬼訓練營的過程,也不是只有受苦。父親設定了「豐富的誘因與獎勵」,而這獎勵並非物質上的。我和弟弟完成一天的訓練之後,可以得到這份獎勵——就是打球!從小,父親就會帶我們兄弟倆一起去打球,國小打躲避球,國中開始打籃球。父親化身為孩子王,很有群眾號召力,即便在大人為主的球場上,父親也要我們挺直腰桿,走上場,讓兩個小毛頭跟大人混在一起打球。

三十天後,開學了,特訓結束(若是沒開學,恐怕教練會拉長特訓時間)。我在高呼「得救」的同時,卻也驚喜發現:自己英文的聽說讀寫能力大幅進步,不論是閱讀英文報章雜誌、收聽英文廣播節目,都能輕鬆理解吸收。在這鐵血特訓中,父親沒有逼我背過一個生字或片語,但奇怪的是,海量的生字、片語不知不覺地深深烙印在我的腦海中,完全沒有「背單字的痛苦」。回想起來,當初教練要是逼我苦讀、死背那些單字、片語,我大概連一個星期都支撐不下去!

同學也發現,我的英文怎麼突然變得很強?於是,他們紛紛問我是怎麼學的、上哪一間補習班,甚至有同學的爸媽還直接打電話來家裡探聽——因為我在學校課堂上的表現實在非常不認真,幾乎每天都泡在學校的籃球場,只有考試前稍微翻一下英文課本,看看有沒有不熟悉的生字。

至於弟弟,後來進入延平中學,常常是班上的調皮搗亂分子,自己不聽課就算了,還總拉著同學聊天。但他的英文成績始終維持在九十分以上,以至於家長會時,延平中學的英文老師也好奇詢問父親:弟弟的英文是怎麼學的?

父親向老師與其他家長仔細分享了自己的訓練模式,但其他家長難以落實同樣的訓練模式。在準備大學聯考時,當同學們努力讀英文,弟弟把複習英文的時間省下來,念其他科目,順利地考上了交大電子系。大二時,弟弟選修了同學們避之惟恐不及的「英文即席演講」(Toastmaster),弟弟表示:「我一旦決定了演講題目的大綱,英文講稿就會自然浮現在腦海,根本不需要先擬好中文講稿、再翻譯成英文。」

這全都歸因於當年暑假的特訓效果,讓我與弟弟擁有超強的英文聽力,建立龐大的字彙量。後來我投身英文教學事業,再回過頭仔細計算:原來那半個暑假所學,連同國中時學到的一千五百個單字,字彙量已經幾乎足以應付大學聯考(教育部擬定的六千六百字)。父親英文特訓的效果不但紮實,而且是全面的。

