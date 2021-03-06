【圖輯】311家屬的「風之電話亭」：在天國的這十年，你都在做些什麼？

在岩手縣一座山丘的花園裡，一棵櫻花樹下，有座白色的電話亭，在初春的陽光下閃閃發光。

佐佐木和吉小心翼翼地撥打他已故妻子美和子的手機號碼，隨後因悲傷而彎曲他的身體，抱著話筒。

他說十年前毀滅性的地震和海嘯發生後，他花了幾天時間尋找美和子，避難中心、臨時停屍間，晚上又回到家中的廢墟去找。

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「這一切都發生在一瞬間，我現在都無法忘記。」他哭著說。「我給妳（美和子）發了一條簡訊，告訴妳我在哪裡，但妳沒有讀取。」

這位67歲的老人說：「當我回到家裡，仰望天空，有成千上萬顆星星，就像是珠寶盒。我哭了又哭，知道肯定死了很多人。」

佐佐木和吉的妻子是2011年3月11日，日本海嘯中遇難的兩萬多人之一。

許多倖存者表示，位在岩手縣大槌町的這座「風之電話亭」，讓他們能跟往生的親人保持互動，並在他們與悲痛拔河時，給予一些安慰。

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大川幸子打電話給她已故的丈夫，他們結婚44年了。她打去問他，自從十年前被海嘯捲走後，每天都做了些什麼？

「我很孤獨。」她聲音嘶啞地說，並要求丈夫保佑家人。「再見，我很快就會再回來打給你。」大川說，有時候她覺得自己能聽到電話另一端丈夫的聲音。

「這讓我感覺好一點。」這位76歲的老婦，是從朋友那裡聽說「風之電話亭」，她經常把兩個孫子帶到這裡，這樣他們也可以和爺爺聊天。

「爺爺，已經十年了，我快要上中學了。」大川12歲的孫子說。他們都擠進了小小的電話亭。

大川幸子與她的兩個孫子｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

這個電話亭是由佐佐木格，建造在他的花園裡。這是一個位於東京東北部約500公里的小村莊。

「有很多人沒能說再見。」佐佐木格說。「有些家人，如果他們知道彼此再也不能說話，會希望最後能說點什麼。」

這個電話亭現在吸引了成千上萬來自日本各地的訪客。不僅被海嘯倖存者使用，也被那些因疾病和自殺而失去親人的人們使用。

佐佐木格說，幾個月前有人聯繫他，希望在英國和波蘭設立類似的電話亭，讓疫情期間失去親人的人打電話。

「風之電話亭」的建造者佐佐木格｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

76歲的佐佐木格說：「就像一場災難，疫情突然來臨，面對這種毫無準備的死亡時，人們經歷的悲痛也比想像大得多。」

在這場災難中，佐佐木和吉不僅失去了妻子，還失去了其他許多親友。

他對美和子的認識與愛，幾乎占據了他一生的時間。

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他第一次向美和子表白，是在他們都在初中的時候，他立刻被拒絕了。兩人又花了十年時間認識彼此，最終結婚並有了四個孩子。

佐佐木和吉跟美和子說，最近搬出了臨時住所，小兒子現在正在打造一個新家，未來可以和孫子、孫女住在一起。

在掛斷電話之前，佐佐木告訴美和子，最近一次健康檢查，他體重變輕了。

「我會照顧好自己的。很高興可以打電話給妳，謝謝，我們會盡自己所能好好活下去，我很快會再來跟你聊天。」佐佐木和吉如是說。

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