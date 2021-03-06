【東南亞週報】緬甸軍方血腥鎮壓遭國際譴責、印尼開放企業買疫苗替員工施打、越南國產車品牌擬在美國設廠

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟、黎柏君（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第108期，為讀者挑選2021年2月27日至3月5日期間，有關緬甸、新加坡、印尼、馬來西亞、泰國與越南的六則東協區域大事。

緬甸｜緬甸軍方血腥鎮壓，國際嚴厲譴責

緬甸緊張局勢持續升溫，維安部隊2月27日開始以真槍實彈對付示威群眾，28日起更擴大在全國各地強勢武力鎮壓，造成嚴重傷亡，尤其3月3日的鎮壓行動導致至少38人喪命，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）稱是「政變後最血腥的一天」。

從緬甸傳出的線上串流影像顯示，維安部隊向和平示威群眾開火並粗暴驅趕，政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）描述鎮壓現場形同「戰區」。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）也證實軍方政變迄今已釀至少54死，單就3月3日便有38人在仰光（Yangon）、曼德勒（Mandalay）、實皆（Sagaing）、馬圭（Magway）、孟邦（Mon）等地喪命，更有超過1,700人遭任意拘捕。

不過許多緬甸民眾不願向軍方暴行低頭，仍持續上街示威要求釋放國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）並恢復民選政府，鑒於軍方鎮壓力道依舊強勁，歐美各國相繼譴責，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）透過聲明要求緬甸軍方「停止謀殺及監禁示威者」，而聯合國安全理事會也預計舉行閉門會議商討緬甸局勢。

區域方面，東南亞國家協會（ASEAN）2日舉行外長會議，對緬甸局勢深表關切，除呼籲各方自制、避免進一步煽動暴力情事，也承諾將透過「積極、和平與建設性的方式」協助緬甸。

她衣服上寫著EVERY THING WILL BE OK，多麼勇敢的女孩，這是她生前最後的身影，她在今天3月3日的和平示威中被緬甸軍方部隊用槍射中頭部犧牲了，她今年19歲。 #RIP #savemyanmar #緬甸一切都會好起來的 #Everythingwillbeok 由李永超發佈於 2021年3月3日 星期三

新加坡｜星國外長批緬軍武力對付人民為國家恥辱

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）3月5日表示，任何國家武裝部隊用武力對付自己的人民，是「國家恥辱之最」（the height of national shame），呼籲緬甸軍方尋求和平的方式解決當前政變帶來的動亂。

根據路透社報導，維文作出上述的表示，重申新加坡對於緬甸軍方用暴力對付百姓感到震驚的立場。維文2日才與東協國家外交部長舉行外長會議，要求緬甸軍政府釋放目前被拘留的翁山蘇姬與其他被捕人士。維文在會後強調，雖然星國支持東協組織非干涉他國內政原則與共識決等精神，但面對當前緬甸的局勢，東協仍必須重申東協憲章（ASEAN Charter）的指導原則，包括堅守民主、法治、良善治理與尊重及保護人權與基本自由。

對於外部勢力是否能成功影響緬甸，維文雖認為東協應扮演具有建設性的角色促進緬甸回到常態，但他也坦承外界發揮的效果可能有限，「如果你看過去70年的緬甸軍方，坦白說他們不會對經濟制裁做出反應，也不會對道德譴責做出反應」。因此，他認為最終解決問題的關鍵還是在緬甸本身。

維文指出，近期每天都會和東協各國外長聯繫，討論緬甸議題。東協組織是否會對緬甸政變衝突情勢升高舉行會議或採取更多行動，將影響外界對於東協作為區域組織是否發揮作用與功能的觀感。

Photo Credit：AP/達志影像 2月28日，曼德勒的抗爭者站在遮蔽物後方，持續與軍政府進行抗爭。

印尼｜加速經濟復甦，開放企業買疫苗替員工施打

印尼政府公布新政策「Gotong Royong（印尼語分工合作）」計畫，允許私人企業購買疫苗提供員工接種，以期加速疫苗接種速度。

印尼自1月13日開始疫苗施打，目標在今年讓1.8億人完成接種，以達到群體免疫效果，目前約有100萬人已完成兩劑施打。新政策由印尼商工總會提議，允許私人企業可以購買「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫苗替員工接種，以期加速疫苗接種速度，讓經濟儘快復甦。「Gotong Royong」計畫一出已有超過6千家企業登記，尤其勞力密集產業如紡織業等迴響熱烈。

然此計畫也引發批評，認為疫苗供應不足情況下恐排擠到真正有需求的民眾；也有學者建議，若企業欲幫忙，應採購疫苗提供醫護或年長者施打。印尼勞工年齡層普遍低且與家長同住，企業可捐贈疫苗給員工的家長，以降低傳播與死亡率。衛生部發言人Siti Nadia Tarmizi則回應，私人企業可採購的疫苗與政府提供公費施打的疫苗不相同，「Gotong Royong」計畫將由印尼國營製藥公司Bio Farma管理，由Bio Farma提供疫苗，不會影響符合公費資格民眾施打疫苗的權益。

Bio Farma指出，將和美國莫德納（Moderna）與中國國藥集團（Sinopharm）採購疫苗，另外今年已開始投入生產中國科興生物（Sinovac Biotech）授權的疫苗，預計年底前生產1.5億劑。

Photo Credit：AP/達志影像 佐科威接踵中國科興生物技術公司的疫苗。

馬來西亞｜再添兩款，馬來西亞批准AstraZeneca及Sinovac疫苗

馬來西亞正如火如荼展開武漢肺炎疫苗接種計畫，除既有美國輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech共同研發的疫苗之外，衛生部3月2日宣布英國阿斯特捷利康（AstraZenec）及中國科興（Sinovac）研發的兩款疫苗亦獲條件式批准使用。

為有效遏制疫情擴散並加速復甦遭逢近20年來最嚴重衰退的經濟，馬來西亞提前自2月24日啟動疫苗接種計畫，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）也率先施打首批運抵的輝瑞/BioNTech疫苗，以增進民眾對疫苗安全性的信心。衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）3月2日宣布，國家藥品監管局（NPRA）條件式批准使用阿斯特捷利康及科興疫苗，該二藥廠須如同輝瑞/BioNTech滾動式提交最新數據分析，供監管局評估疫苗安全性及有效性。

儘管首批科興疫苗已於2月27日運抵馬來西亞，根據中國科興生技公司與馬國發馬製藥公司（Pharmaniaga）的合作協議，填充裝瓶及最終生產作業將由發馬公司在馬來西亞當地完成，目前監管局仍在對此部分進行審核。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

泰國｜泰軍方疑涉協同性造假行為，遭臉書移除185個帳號及頁面

根據路透社報導，臉書於3月3日宣布已移除其平台上共計185個由泰國軍方操作的帳號和社團。路透社指出，此為臉書首次移除和政府有關係的泰國帳號。

臉書表示，此為該公司近期打擊「協同性造假行為」（coordinated inauthentic behaviour）的一環，共計有77個帳號、72個粉絲專頁及18個社團遭到移除，在現為臉書旗下的Instagram中亦移除18個軍方相關帳號。根據臉書進一步說明，這些和泰國軍方有連結的帳號將泰國南部省份民眾作為主要受眾目標，因為該地區長期有以獨立為訴求的叛亂組織進行游擊戰、造成區域衝突。泰國軍方發言人拒絕對此發表評論，並指出泰國軍方不會在非正式新聞管道發表對於政策的評論。

臉書網路安全政策主管葛萊徹（Nathaniel Gleicher）表示，臉書移除帳號是基於欺騙行為而非帳號所發布的內容，而這些包含所移除帳號對軍方和皇室的支持，以及其對泰國南方叛亂組織的批評和指控。他說，臉書也在伊朗、俄羅斯、和摩洛哥因協同性造假行為的緣由而移除四組類似的帳號網絡。

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）3月4日指出，他已向泰國皇家軍隊（Royal Thai Army）下令調查由軍方進行的資訊操作行為。他說，臉書的行動可以有很多種不同的解讀方式，而我們必須對此有所釐清。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像

越南｜國產車品牌Vinfast擬在美國設廠

越南國產車品牌Vinfast本週指出計畫在美國設立製造工廠，預計在2022年於美開始銷售車輛，以打入美國汽車市場。

繼在美國舊金山成立研發中心、2月中取得美國加州的自駕車測試許可後，彭博社報導Vinfast執行長Thai Thanh Hai指出，將在美國設立製造廠，但並未透露可能的地點、時程與投資金額。目前Vinfast的研發中心正開發三款具自駕功能車款，其中兩款瞄準於美國、加拿大與歐洲市場，預計2022年上市。Vinfast也計畫今年於加州設立35個服務據點與展示中心，大力布局美國市場。

VinFast為越南市值最高企業Vingroup集團在2017年創立，是越南第一家成功推出車款的國產汽車品牌。VinFast在2019年6月開始動工生產，2020年在越南銷出3萬台車，預計2021年可達4萬5千台。著眼於越南蓬勃的汽車市場需求，目標在越南市佔率達30%。

除了傳統車輛，VinFast亦投入電動車生產，預計在今年底完成第一台電動車製造。VinFast在本週與台灣輝能科技（ProLogium）簽署MOU，擬成立合資公司在越設廠，投入固態電池研發製造，以提供2023-2024年電動車大量生產所需的電池，為VinFast攻佔電動車市場的重要策略。此外，其旗下電動巴士品牌VinBus也在2019年與台灣的研華科技簽約，共同發展智慧電動巴士管理系統，將從河內開始導入智慧電巴。

Photo Credit：Shutterstock/達志影像 VinFast於2018年在法國車展展出的車款

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒