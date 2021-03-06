美參議院通過提案，加強管控中國大外宣工具「孔子學院」

（中央社）美國聯邦參議院3月4日一致通過提案，要加強管控中國在各大學校園內資助設立的孔子學院。美國國會議員批評孔子學院是宣傳工具，早就開始對這些機構採取一系列反制。

參議院採非唱名表決方式，一致同意這項提案。目前還不清楚此案何時送交聯邦眾議院。要成為正式法律，提案還須眾院通過，並由總統拜登簽署生效。

《路透社》報導，依據提案，除非孔子學院保證完全受控於所在的學院或大學，包括撥款及工作人員，否則校內設有孔子學院的所有大學校院的聯邦補助金，都有可能被刪。

美國官員推動關閉孔子學院已有一段時間，共和黨籍的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年9月曾說，他希望所有孔子學院都在2020年底關閉。

拜登提名民主黨籍的伯恩斯（William Burns）出任中央情報局（CIA）局長，這項人事案本週獲得參院情報委員會口頭表決通過。伯恩斯上週也表示，如果他是美國學院或大學校長，會建議關閉孔子學院。

《KALB》報導， 這項法案規定孔子學院必須：

在孔子學院所在的校園中保護學術自由。

禁止在該機構的任何校園內實施任何外國法律。

並且孔子學院所在地的大學，必須能完全控制孔子學院的教學、活動、研究經費以及人事權力。

該法案將禁止聯邦政府向設有孔子學院卻不符合上述規定的大學提供資金。不過 資金的禁令將僅適用於針對學院或大學的資金，而不包括支付給學生的獎學金。

《Axios》報導，除了參議院之外，眾議院的共和黨議員在上個月中也致信拜登，敦促他延續川普時代的政策，加強對孔子學院的審查。這封信中希望拜登能制定政策，要求大學和K－12學校（幼稚園、小學和中學）披露來自中國資助設立的學院或學生團體（包括孔子學院或中國學生學者聯合會）所簽訂的所有合約，合夥關係或財務交易。

孔子學院為何被當作問題？

《外交家》雜誌報導，孔子學院總部稱為「國家漢辦」，是由前中國國務院副總理兼政治局委員劉延東於2004年創立的，目的是建立「旨在在國外推廣中國語言和文化的非營利性公共機構」。目前 在162個國家的小學，中學和大學中，有541個研究所和近2,000個孔子教室在運作。 國家漢辦提供教師，教科書和運營資金，但這些機構依賴於所在機構的配套資源。

孔子學院的運作在美國受到關注，是從 美國大學教授協會（AAUP）2014年 的 一份報告 開始，該報告 敦促各大學通過談判以確保學術自由或關閉孔子學院。 美國國家學者協會（National Association of Scholars）在2017年的 另 一份報告， 揭示了中國政府如何滲透美國高等院校以提高其形象。 2019年，聯邦調查局局長Christopher Wray 向美國國會 作證說 ，這些研究所提供了傳播中共宣傳、鼓勵審查制度、限制學術自由的平台。

自2017年以來，美國有27％的孔子學院被關閉，但目前 美國高教體系中仍有75所孔子學院，而幼稚園、小學和中學學校中約有500所孔子教室。

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責任編輯：彭振宣

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