東奧組委會主席否認將取消或再度延期，但不排除「無觀眾比賽」

（中央社）日本東京奧運預訂7月登場，儘管包括東京都在內的首都圈疫情仍未平息，東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子，否認東奧將取消或再度延期，但仍不排除閉門競賽的形式。

橋本聖子5日接受日本北海道新聞專訪，談到受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情影響，東奧開放進場觀眾上限人數時說，會針對所有狀況進行因應，並沒有否定不開放觀眾進場的「無觀眾比賽」。

橋本過去擔任日本東奧暨帕運擔當大臣時的立場是主張開放觀眾入場，但目前強調需關注疫情發展慎重判斷。

至於東奧能否如期舉辦，橋本說「2020年7月國際奧林匹克委員會（IOC）大會上已決定」，否定東奧取消或再度延期。

日本報知體育報導，橋本昨天在東京都的一場記者會談到東奧舉辦時說「如果不能讓日本全體民眾都感到安心的話，要舉辦有困難」。

由於日本政府已決定延長包括東京都在內的首都圈1都3縣「緊急事態宣言」2週，以致仍難化解外界對東奧能否如期登場的疑慮。

日本《週刊文春》網路版今天報導，對東奧及帕運是否應該舉辦，從1月25日到2月25日進行民調，共有1590人回覆。

結果顯示，高達63.1%的受訪者認為「應該取消」；認為應該「再度延期」的受訪者約24.5%，應該取消及再度延期的比率加總高達87.6%；只有9.4%受訪者認為「應如期在2021年7月舉辦」。

另外，《朝日新聞》報導，在疫情現狀一直對東奧如期舉辦不表贊同的島根縣知事丸山達也，已在5日請辭島根縣體育協會主席一職。

丸山說他已表明將檢討取消聖火傳遞進入島根縣，對協會及相關人士造成非常大的困擾，所以決定請辭主席。

島根縣體育協會表示，丸山是在2019年6月就任知事後，接下協會主席一職；丸山今年2月26日因為「個人因素」，以書面方式向協會表達辭意，後經協會內相關程序後同意。

島根縣體育協會主席慣例由島根縣知事擔任，像這次縣知事仍在任卻請辭主席的情況，協會方面表示，「確屬罕見，至今應無前例」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 反對舉辦東京奧運的民眾

東奧可能無法開放海外觀眾參加

《共同社》報導，東奧主席橋本聖子在3月5日的記者會上，針對奧運期間是否開放海外觀眾的問題，表達希望再次與日本政府、東京都、國際奧委會、國際殘奧委會（IPC）的代表再次舉行五方磋商敲定方針。

關於海外觀眾，日本政府開始朝著不開放的方向展開協調。橋本重申：「願在25日聖火傳遞開始前決定方向性。」她同時稱，「希望全球的人們前來坐滿場館席位，但只要接納準備以及國內醫療情況不周全，對來自海外的客人也會造成巨大麻煩」，認為從現狀來看難以接納。

作為無法接納海外觀眾時的應對措施，橋本介紹稱，通過採用新技術發佈影片等「希望提供某種形式的鼓舞」。

《中央社》報導，國際奧委會思考如果東奧無法如期舉行的話，可能會對接下來的2022年北京冬奧及2024年巴黎奧運造成影響，研判國際奧委會應會尊重日本政府的想法。是否開放海外觀眾入境日本，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）2月24日曾說，「4月或5月初必須做出決斷」。

超過半數民眾不贊成在今年舉辦東京奧運

《時事通信社》報導，一項由Kekst CNC公司進行的跨國民調顯示，對於東京奧運是否該在今年內舉辦，日本有56%、英國有55%、德國有52%民眾皆表示不同意。另外，法國與瑞典也是反對者所佔比例高於贊成，而美國則是贊成與反對者皆為33%。

除了超過半數的民眾不支持外，《NHK》報導，目前也有超過30位名人婉拒傳遞奧願聖火。像是在曾主持《男女糾察隊》節目的田村淳、演員常盤貴子、玉城蒂娜、歌手阿部真央。其中一部分的人是因為不滿前冬奧主席森喜朗歧視女性的發言，或是擔心疫情，以及對冬奧是否能如期舉辦感到不安而退出。

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責任編輯：彭振宣

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