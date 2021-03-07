憂被摸頭？藻礁連署破54萬，環團與陳吉仲週一「喝咖啡」確定破局

（中央社）珍愛藻礁公投連署破50萬份，農委會主委陳吉仲原訂8日將與環團對話，但環保團體經開會討論決議，因連署人上看6、70萬，須全力完成整理工作，因此無暇出席8日的會面。

環保團體發起的珍愛藻礁公投連署破50萬份，府院高度重視，盼與環團溝通，陳吉仲擬於8日上午與搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政、台灣公民參與協會理事長何宗勳、台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政、律師蔡雅瀅等人進行會談。

但由於相關對談消息經媒體披露後，引發部分連署人質疑，潘忠政在6日下午組成「珍愛藻礁公投決策委員會」，包含長期與近期投入公投的成員，開會決定是否繼續週一跟陳吉仲見面。經過討論，珍愛藻礁公投工作小組在深夜發布聲明稿表示，不會出席8日與陳吉仲的會面。

聲明指出，目前已有50多萬名公民參與珍愛藻礁公投連署，未來可能上看6、70萬人，而公投送件相關整理工作繁重，需全力完成整理工作，如期送件，才不會辜負全體連署人所託，「目前已無暇分身他用，歉難出席3月8日之會議。」

聲明也提到，有鑑於藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此間又有連動性，需要納入更多元的意見，工作小組目前也難以在連署書整理的緊迫繁重工作當中，確定待聽證溝通的爭點。

聲明最後強調，目前媒體訊息來源紛亂不一，恐造成各界誤解，未來關於珍愛藻礁公投工作小組的重要行動訊息，一律以「珍愛桃園藻礁」臉書官方頁面的佈達，或以領銜人潘忠政本人親口證實為準。

喝咖啡破局，共同發起人何宗勳退出藻礁公投事務

藻礁公投議題延燒，截至本月6日，公投連署已突破54萬份，早已超過第一階段的法定門檻（29萬份），幾乎可確定加入今年8月28日的公投案。政府高層急派與社運界有淵源的農委會主委陳吉仲出面，與環團「喝咖啡談藻礁」釐清問題，但外界也憂心環團會「被摸頭」、公投撤案。

《蘋果新聞網》報導，面對新局勢，環團昨組成「決策委員會」，昨（6）日晚間10點開會討論是否與陳吉仲見面，經過3小時的會議後，公投領銜人潘忠政在今天凌晨1時宣布，明天將不和陳吉仲會面。

決策委員會討論結果出爐後，藻礁公投共同發起人、居中協調雙方溝通的台灣公民參與協會理事長何宗勳，也宣布他已經完成階段任務，未來也不再參與「珍愛藻礁公投」相關事務。何宗勳並表示，已告知陳吉仲會談有變數，他轉述陳吉仲說法：「希望會面溝通不要造成團體內部的困擾，我們完全尊重大家的想法。」

回應藻礁公投，蔡英文：期許大家理解政治現實

藻礁公投議題越燒越烈，也引發府院及民進黨高度重視。

《自由時報》報導，據悉，府院黨執政團隊目前展開全方位複式溝通，原預計週一先由與環團關係良好的農委會主委陳吉仲與環團代表溝通；經濟部次長曾文生也將持續與環團對話，社運界出身的民進黨立委洪申翰等人也加入與環團溝通行列。官員表示，原盼藉由本週一陳吉仲等人的溝通，全面啟動與各界的大溝通、降低爭論。

總統蔡英文6日晚間則透過臉書，間接提及公投事宜，表示許多年輕朋友透過連署公投、討論公共政策，都對台灣的未來表達了看法，這是非常棒的事情。蔡英文也提到，落實改革必須對政治有現實感，也要權衡各種利弊得失；她期許年輕朋友試著成為更精鍊的改革者，既保有價值理念，又能理解政治現實，然後在現實當中，達成改革的目標。

環團出身的民進黨立委洪申翰5日也表示，藻礁爭議，表層是「保育v.s開發」，但其實深層是「環保v.s環保」兩難下的權衡，呼籲各界多理解與對話，省省操作對立的力氣。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範