人工陰莖 ≠ 假陽具：什麼情況需要裝？裝了以後可以正常性交、排尿嗎？

什麼是人工陰莖（Penile Prosthesis）？

人工陰莖和假陽具是截然不同的東西。人工陰莖又叫做「人工海綿體」，主要是取代陰莖海綿體的勃起變硬的功能。

人工陰莖不會影響性交的感覺。裝了人工陰莖還是可以高潮的。因為人工陰莖只有取代勃起功能，高潮的功能還是會存在。

而只要射精的神經沒有受到傷害，裝了人工陰莖還是可以射精，也可以正常排尿，因為尿道海綿體還是會持續有功能。

什麼情況需要植入人工陰莖？

人工陰莖是治療勃起功能障礙的最後一個方法。如果病患的勃起障礙，透過口服助勃藥物（如威而鋼）、注射型助勃藥物、真空吸引器（Penis Pump）、陰莖震波治療等治療方式都無效，就可以考慮。

勃起功能障礙包括了長久陰莖異常勃起，或受佩羅尼氏病（Peyronie’s Disease）這種疾病影響，造成陰莖勃起並疼痛。

不過，是否需要執行此手術，需與醫生做充分的討論。若有以下情況，醫師可能不會使用人工陰莖：

非常態性的勃起障礙

有感染情況（如泌尿道感染）

控制較不佳的糖尿病

人工陰莖有哪些種類？

人工陰莖的材質，是矽膠的棒狀物（由固態矽膠密封生理食鹽水袋）。分為以下幾種類型：

半硬式（Semirigid rods / Malleable）

這是基本款的人工陰莖假體植入物，植入2支柔性棍棒狀人工陰莖體於左右側陰莖海綿體內。這種半硬形式（柔性棍棒）使得陰莖始終牢固（一直都鼓脹的意思）。陰莖可以彎曲勃起，亦可朝身體內側下彎隱藏、排尿。

優點：耐用、不易故障、操作簡單。

缺點：有僵硬感、因陰莖內部持續加壓，可能會造成傷害、可能不易隱藏於衣物下（羞）。

可膨脹式（Inflatable implants）

這是最常見的人工陰莖假體植入物，植入成對的可充氣式人工陰莖體於左右側陰莖海綿體內，人工陰莖體可以以充水加壓的方式勃起或放氣。有分單件、兩件式、三件式。

「三件式」主要由3個部件所構成，包括陰莖體、儲水囊、幫浦。儲水囊會安裝在腹腔內，幫浦開關會裝在睪丸裡，要使用的時候只要按壓睪丸就可以勃起了。外觀看起來最自然、安裝之後使用者最舒服、硬度最良好。但構造比較複雜，零件多，容易會有故障的問題。

「兩件式」則把儲水囊和幫浦整合在一起，減少零件和往後故障的機會。但因為缺乏儲水囊所以膨脹的時候可能會有不夠脹的問題。

人工陰莖有什麼缺點？

如果安裝的是可膨脹式（Inflatable）的假體植入物，可能會有故障的風險。如果安裝半硬式（Semirigid）的植入物比較不會有故障風險，但是一直在勃起狀態，對於外觀和社交會比較有影響。

另外，裝了人工陰莖之後，陰莖外觀可能會縮短2 – 3公分左右喔。

人工陰莖的使用期限？

只要沒有故障，人工陰莖是可以使用一輩子的（約6 – 8成可使用10年，但需視設備狀況而定）。

本文經鳥科學先生──泌尿科顧芳瑜醫師授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航