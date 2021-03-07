上任以來最危險的旅程：教宗方濟各出訪伊拉克，會晤什葉派最高領袖希斯塔尼

（中央社）《法新社》記者自專機報導，教宗方濟各（Pope Francis）本月5日離開羅馬飛往伊拉克，展開為期4天的訪問行程。這趟歷史性之旅的重頭戲，將是教宗與伊拉克宗教領袖希斯塔尼（Ali Sistani）的會面。

這是「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情爆發後，84歲的方濟各首度出訪。這也是歷來天主教教宗首度訪問伊拉克。

方濟各這趟伊拉克之旅，主要目的是撫慰當地飽受摧殘的基督教社群。而他預計與隱遁的伊拉克伊斯蘭什葉派大阿亞圖拉（Grand Ayatollah）希斯塔尼會面，也將畫下他持續向穆斯林伸出友好之手的新高點。

《路透社》報導，由於伊拉克近期才遭遇連串火箭與自殺炸彈攻擊，使得這趟行程成為方濟各上任後最危險的一趟出訪。他將訪問4座城市，包括曾是伊斯蘭國（Islamic State）大本營的摩蘇爾（Mosul）。

教宗方濟各6日在伊拉克，會見當地伊斯蘭教什葉派最高領袖大阿亞圖拉希斯塔尼，寫下現代宗教史里程碑。

方濟各是首位造訪伊拉克的天主教教宗，6日是他訪問行程第2日。根據伊拉克電視台（Iraqiya）播出的畫面，方濟各今早到聖城納加夫（Najaf）的希斯塔尼住所，兩位備受尊敬的宗教領袖進行了會晤。

方濟各不畏當地武漢肺炎疫情及再度出現的安全疑慮，展開「期待已久」的伊拉克之旅，旨在撫慰該國古老的基督徒社群，並加強與其他宗教的對話。希斯塔尼的辦公室發表聲明指出，希斯塔尼與方濟各會面時「表達他的關切，指稱基督徒公民應像所有伊拉克人民一樣，生活在和平與安全之中，並享有完整憲法權利」。

伊拉克人樂見兩大宗教領袖的會面，伊拉克總理宣布，3月6日為伊拉克的「 國家寬容共存紀念日」。 聯合國也發布新聞稿，稱方濟各此次出訪是向伊拉克各信仰群體傳遞出「和平共存」的訊息，鼓舞在伊拉克屬於少數派的基督徒群體，並且有助於癒合伊斯蘭國留下的創傷。

伊拉克是世界上最古老的基督教社群，不過當地的基督徒在過去20年中，數量自140萬下降到了25萬，不到該國人口的1%。自2003年爆發伊拉克戰爭，以及2014年後極端組織 「伊斯蘭國」（Islamic State）的暴行，伊拉克飽受創傷，宗派衝突嚴重，成千上萬 名基督徒被迫離開家園 。

希斯塔尼是誰？

今年90歲的希斯塔尼，出生於伊朗，是什葉派穆斯林最有影響力的人物，他的影響力還遍及到伊拉克以外的什葉派穆斯林。 這次方濟各與希斯塔尼的會面，是有史以來教宗與如此高級別什葉派神職人員的首次會晤。

希斯塔尼平常不參與政治活動，僅在該國歷史的關鍵時刻進行干預。他 在前獨裁者海珊（Saddam Hussein）執政時遭到長期軟禁，直到2003年美軍推翻海珊政權後，希斯塔尼才重獲自由。

2019年伊拉克爆發反政府示威期間，希斯塔尼與伊拉克示威者站在一起，要求政府改善公共服務，並要求外國避免干預伊拉克內政。

Photo Credit: AP / 達志影像 2019年12月31日，伊拉克民眾抗議美國對什葉派進行致命空襲的示威活動，示威者手持什葉派最高領袖希斯塔尼的照片。

希斯塔尼主張政教分離，但學者分析，方濟各此次拜訪，有助提升希斯塔尼的地位。

6日的會談，教宗方濟各搭乘防彈賓士汽車，抵達什葉派聖寺「伊瑪目阿里（Imam Ali）」清真寺，方濟各下車，步行走到希斯塔尼居住的地點。進入門口前，還象徵性的釋放了幾隻白鴿，以示和平。

這次對談時間長達40分鐘，兩大宗教領袖沒有佩戴口罩，坐得很近（方濟各已接種武漢肺炎疫苗，但希斯塔尼尚未接種）。希斯塔尼穿著黑色的長袍和黑色的頭巾，與方濟各的全白衣著形成鮮明對比。

會談結束後，教宗參觀了烏爾（Ur）古城的遺址，烏爾古城被認為是先知亞伯拉罕的發源地，受到猶太教、基督教和伊斯蘭教的崇敬。方濟各6日晚間也在巴格達一間加色丁禮天主教教堂（Chaldean Catholic Church）內舉行彌撒，朗誦經文，與合唱團共唱讚美詩。

方濟各今（7）日將前往早年遭「伊斯蘭國」蹂躪的城市摩蘇爾（Mosul），悼念在IS佔領期間的死者，並探訪當地天主教徒，其後轉往摩爾德首府艾比爾（Erbil）主持大型彌撒，下周一（8日）上午從巴格達啟程返航。

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責任編輯：黃筱歡

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