搞乜郊野——財政預算案下郊公主題樂園狂想曲

財政預算案預留5億（港幣，下同）喺郊野公園增設「樹頂歷奇」同搞「豪華露營」（glamping）等，另撥5500萬比旅遊事務署升級十條熱門行山徑。消息一出，「行山界」劣評如潮，擔心政府又搞亂檔。

呢5億5千萬撥款，唔單止「搞亂檔」咁簡單，仲意味政府或已調整「搞郊野公園」嘅方法——由明刀明槍開發邊陲地帶，轉為低調「私有化」及「旅遊化」郊野公園，先淘空同破壞郊野公園本身嘅根基，再打開開發郊野公園嘅潘多拉盒子。

「私有化」、「豪華化」 破壞郊野公園公共性

雖然政府無提供進一步資料，但合理推斷豪華營地及樹頂歷奇屬商業營運收費設施，本質上與樸實及免費設施格格不入。郊野公園40多年歷史中未曾出現過類似豪華設施，若成事將顛覆郊野公園嘅公共性，將其變成一件可被私人開發嘅資源，後患無窮。

《郊野公園條例》通過時，麥理浩曾經講過：「沙灘同山丘（指郊野公園）屬於大眾，遊艇、哥爾夫球場呢啲豪華設施，係小眾玩意。」（...the beaches and the mountains are for the many what the yacht and golf course are for the few.）[1]。呢個大眾免費享用所有設施嘅精神亦體現喺郊野公園策劃同管理上。翻查一份關於郊野公園康樂目標嘅解密文件[2]，政府不應以成本或時限限制市民進入郊野公園享用設施（there are no restriction on entry into the Country Park in terms of time or cost），所以喺郊野公園範圍內搞豪華露營，基層朋友將無法負擔，破壞郊野公園向大眾開放嘅根基，亦係「私有化」郊野公園嘅第一步。

圖片由作者提供

曾有發展商擬發展「西貢昂平哥爾夫球場」被否決

過往亦試過有財團對郊野公園虎視眈眈。今日極受歡迎嘅野餐露營地點——西貢昂平高原，40年前差點成為哥爾夫球度假村，除咗有球場外、仲有野生動物園（safari park），仲有纜車接駁（昂平纜車？）。呢個瘋狂計劃，最終因為政府唔信發展商能夠以相宜價錢開放比公眾使用而被否決[3]，昂平高原亦得以倖存，足以體現郊野公園嘅免費原則。

豪華娛樂設施 唔應該「踩過界」入郊公

不過郊外亦可以有私人參建嘅康樂設施，但當年港英政府已經講明唔可以「踩過界」，原則上，私人、收費或豪華形式嘅康樂，都要係郊野公園以外。

翻查奠基郊野公園文件《The Countryside and the People》[4]，政府將郊外康樂設施分為兩類：

公營普及康樂設施（General recreational facilities）: 基本且適合大眾使用嘅康樂設施，例如燒烤爐、郊遊徑，費用全免；

私營特殊康樂設施（Specialized recreational facilities）:有特定受眾嘅特殊設施，例如歷奇營、宿舍，甚或乎係豪華康樂設施，可以收費。

文件清楚指出，郊野公園及周邊地區嘅康樂設施策劃上，必須是「先普及、後特殊」（private organizations...should not be given undue preference in the allocation of land to the prejudice of the community in general） 。而私營特殊康樂設施通常環境足印較大，策劃時要小心考慮對周邊景觀（having regard to the likely detraction from scenic amenity），所以呢類康樂設施都係郊野公園門口，例如大網仔、北潭涌，而非郊野公園核心。今次「升級」營地，即代表喺郊野公園內現存營地落手，違反初衷。

根據郊野公園成立原則，豪華營地同樹頂歷奇，同「西貢昂平哥爾夫球場」一樣唔應該喺郊野公園入面出現。

郊野公園 旅遊化、「打卡化」打開開發缺口

郊野公園並唔係主題樂園。解密檔案提到，郊野公園嘅成立有四大目標，包括「保育，康樂，資訊及教育」[2]。而呢四大目標當中，保育被視為係重中之重（conservation is one of the main theme that runs through all the park planning work），郊公入面嘅設施不得違背其精神。即係話，同保育無直接或間接關係嘅活動，例如樹頂歷奇同住豪華營地（同住酒店差唔多）呢啲主題式樂園活動，就只應該留返喺郊野公園以外。

呢啲私有化、豪華化同旅遊化郊野公園嘅措施，一步步嘗試改變郊野公園屬性，慢慢將佢由公共財產，變成一個可開發嘅旅遊資源。若此缺口一開，不能排除旅遊化計劃例如度假村、XXYY樂園，將會接踵而來。

參考文件：

香港歷史檔案編號 HKRS 1075-4-87 Sai Kung Country Park

香港歷史檔案編號 HKRS 684-3-24 Recreational Development and Nature Conservation Advisory Committee (NT) (General)

註釋：

HONG KONG LEGISLATIVE COUNCIL — 8th October 1975 Official Records of Proceedings Country Parks Board Planning and Management Committee- Country Parks Planning an Introduction; Working Paper CPB/PMO/3/88. March 1988. 馬鞍山郊野公園成立之初，已有地產商「睺住」（16-12-2020，本土研究社） The Countryside and the People- Report of the Provisional Council for the Use and Conservation of the Countryside. June 1968.

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

相關文章：

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin