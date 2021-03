搞乜郊野——財政預算案下郊公主題樂園狂想曲

財政預算案預留5億(港幣,下同)喺郊野公園增設「樹頂歷奇」同搞「豪華露營」(glamping)等,另撥5500萬比旅遊事務署升級十條熱門行山徑。消息一出,「行山界」劣評如潮,擔心政府又搞亂檔。

呢5億5千萬撥款,唔單止「搞亂檔」咁簡單,仲意味政府或已調整「搞郊野公園」嘅方法——由明刀明槍開發邊陲地帶,轉為低調「私有化」及「旅遊化」郊野公園,先淘空同破壞郊野公園本身嘅根基,再打開開發郊野公園嘅潘多拉盒子。

「私有化」、「豪華化」 破壞郊野公園公共性

雖然政府無提供進一步資料,但合理推斷豪華營地及樹頂歷奇屬商業營運收費設施,本質上與樸實及免費設施格格不入。郊野公園40多年歷史中未曾出現過類似豪華設施,若成事將顛覆郊野公園嘅公共性,將其變成一件可被私人開發嘅資源,後患無窮。

《郊野公園條例》通過時,麥理浩曾經講過:「沙灘同山丘(指郊野公園)屬於大眾,遊艇、哥爾夫球場呢啲豪華設施,係小眾玩意。」(...the beaches and the mountains are for the many what the yacht and golf course are for the few.)[1]。呢個大眾免費享用所有設施嘅精神亦體現喺郊野公園策劃同管理上。翻查一份關於郊野公園康樂目標嘅解密文件[2],政府不應以成本或時限限制市民進入郊野公園享用設施(there are no restriction on entry into the Country Park in terms of time or cost),所以喺郊野公園範圍內搞豪華露營,基層朋友將無法負擔,破壞郊野公園向大眾開放嘅根基,亦係「私有化」郊野公園嘅第一步。

曾有發展商擬發展「西貢昂平哥爾夫球場」被否決

過往亦試過有財團對郊野公園虎視眈眈。今日極受歡迎嘅野餐露營地點——西貢昂平高原,40年前差點成為哥爾夫球度假村,除咗有球場外、仲有野生動物園(safari park),仲有纜車接駁(昂平纜車?)。呢個瘋狂計劃,最終因為政府唔信發展商能夠以相宜價錢開放比公眾使用而被否決[3],昂平高原亦得以倖存,足以體現郊野公園嘅免費原則。

豪華娛樂設施 唔應該「踩過界」入郊公

不過郊外亦可以有私人參建嘅康樂設施,但當年港英政府已經講明唔可以「踩過界」,原則上,私人、收費或豪華形式嘅康樂,都要係郊野公園以外。

翻查奠基郊野公園文件《The Countryside and the People》[4],政府將郊外康樂設施分為兩類:

公營普及康樂設施(General recreational facilities): 基本且適合大眾使用嘅康樂設施,例如燒烤爐、郊遊徑,費用全免;

私營特殊康樂設施(Specialized recreational facilities):有特定受眾嘅特殊設施,例如歷奇營、宿舍,甚或乎係豪華康樂設施,可以收費。

文件清楚指出,郊野公園及周邊地區嘅康樂設施策劃上,必須是「先普及、後特殊」(private organizations...should not be given undue preference in the allocation of land to the prejudice of the community in general) 。而私營特殊康樂設施通常環境足印較大,策劃時要小心考慮對周邊景觀(having regard to the likely detraction from scenic amenity),所以呢類康樂設施都係郊野公園門口,例如大網仔、北潭涌,而非郊野公園核心。今次「升級」營地,即代表喺郊野公園內現存營地落手,違反初衷。

根據郊野公園成立原則,豪華營地同樹頂歷奇,同「西貢昂平哥爾夫球場」一樣唔應該喺郊野公園入面出現。

郊野公園 旅遊化、「打卡化」打開開發缺口

郊野公園並唔係主題樂園。解密檔案提到,郊野公園嘅成立有四大目標,包括「保育,康樂,資訊及教育」[2]。而呢四大目標當中,保育被視為係重中之重(conservation is one of the main theme that runs through all the park planning work),郊公入面嘅設施不得違背其精神。即係話,同保育無直接或間接關係嘅活動,例如樹頂歷奇同住豪華營地(同住酒店差唔多)呢啲主題式樂園活動,就只應該留返喺郊野公園以外。

呢啲私有化、豪華化同旅遊化郊野公園嘅措施,一步步嘗試改變郊野公園屬性,慢慢將佢由公共財產,變成一個可開發嘅旅遊資源。若此缺口一開,不能排除旅遊化計劃例如度假村、XXYY樂園,將會接踵而來。

