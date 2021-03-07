拜登政府第一項立法勝利！美國參議院通過1.9兆美元紓困案

（中央社）經激烈談判及馬拉松式挑燈夜戰，美國聯邦參議院6日通過總統拜登提出的1.9兆美元、史上規模第二大的紓困案，法案預計9日送至眾議院表決時預料會過關，後送交拜登簽署生效。

參院表決結果政黨壁壘分明，50位民主黨參議員全數支持，共和黨參議員則沒有一人投贊成票，但由於共和黨籍阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）缺席，民主黨最終以50比49票通過這項規模僅次於去年2兆美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）的紓困法案。

眾院多數黨民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）表示，眾院計劃9日進行表決，以在下週初期送給拜登簽署。

《法新社》和《路透社》報導，拜登在取得1月上任後的首項立法勝利後，在白宮發表談話表示：「我先前向美國人民承諾，救援已上路。今天我能說，我們已朝兌現那項承諾，又邁出巨大一步。」

他表示，希望眾院能迅速通過修正版法案，他方能簽署，並於「這個月開始寄發支票給急需協助的家庭」。

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情迄今在美已奪走超過50萬人性命，並重創經濟，拜登提出的1.9兆美元紓困法案雖然沒有納入將聯邦最低工資提高至時薪15美元的條款，但仍讓拜登政府拿下一大勝利，對國家後疫情時代經濟復甦做出重大貢獻。

財政部長葉倫（Janet Yellen）樂見法案在參院過關，說沒有這項法案，美國經濟恐要2年才能恢復到疫前水準，所留下的「經濟疤痕也將在疫情過去後，久久都無法抹去」。

參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）矢言，這項法案「得以讓聯邦政府提供數十年來最龐大的協助，給範圍最廣大的民眾」。

1.9兆美元紓困法案將發放1400美元一次性支票給多數美國民眾，補助3500億美元給各州和地方政府，提供1300億美元給學校，撥出490億美元來擴大COVID-19採檢、追蹤和研究工作，並編列140億美元來派送疫苗。

此外，受疫情影響而失業的950萬名勞工，法案雖將每週失業救濟金從400美元降至300美元，但將延長實施至9月。

新聞來源：美參院通過1.9兆美元紓困案 眾院9日表決料過關（中央社）

責任編輯：黃筱歡

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