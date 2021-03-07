福原愛婚變傳聞：澳泰日經驗中的異國婚姻3大挑戰

最近台日乒乓球（台灣稱「桌球」）界金童玉女江宏傑跟福原愛離婚的傳聞甚囂塵上，經紀公司澄清了二人並沒離婚，但也表示異國婚姻很多事需要雙方一起努力。

戲劇裡的異國戀多數拍得很唯美，就像愛情經典《Love Actually》（港：真的戀愛了／台：愛是你愛是我）中的英國人Jamie，愛上了不諳英語的Aurélia，於是為愛努力學習葡萄牙語，最後還飛到Aurélia所在之處向她求婚；如此浪漫的情節相信讓不少觀眾心動。

圖片來源：電影《Love Actually》劇照

事實上，最重要的、最難熬的、也可能是最醜陋的，卻是電影定格之後所發生的事。戀愛難，經營一段婚姻，比談戀愛更難，更何況是異國戀。

以下分享一下筆者朋友的一些經歷：

思鄉情感

異國婚姻最大的問題，也許會是思鄉病發。由於二人來自不同國家，要共同生活，代表最少一方需要離開長大的地方，熟悉的環境，還要告別親友。

雖然現在科技發達，要跟親友保持聯繫並不困難，但終究不是面對面，想擁抱父母，跟好友吃飯也非易事；跟另一半移居新加坡的朋友說，即使是香港的魚蛋也讓她很懷念（新加坡魚蛋跟香港完全不一樣），甚至在終於找到一家由移民港人開的燒臘店裡，吃到正宗港味的叉燒飯而感動得想哭。

某程度上，跟配偶移居到外國去的時候，就切斷了自己的情感聯繫，而這不限單一性別，男女也可能會出現身分危機（identity crisis）的問題，到底「自己」是誰？是「自己」？還是另一半的配偶？久而久之很可能會成為感情衝突的暗湧。

照顧孩子

台劇《未來媽媽》提過，孩子是婚姻的潤滑劑，但事實上因為夫妻間的認知與期望的不同，有了孩子卻更易起磨擦。

承上所言，移居到外國，在某程度上感情支援被切斷，沒有娘家家人支援，甚至可能要活在婆家壓力下，在照顧孩子方面要是豬隊友不給力就更加頭痛了。

接下來還得考慮教養孩子的方法，畢竟在不同文化長大的兩個人，看法也許很不一樣，還有可能考慮到孩子學習的語言，在哪裡受教育等等，也有引起衝突的可能。

文化衝突

即使來自相同成長環境的兩個人，也難免有所衝突，更何況是兩個來自文化與習慣也可能截然不同的兩個人。

日本

筆者的朋友在跟日本人結婚後移居日本，在帶孩子上餐館時發現，即使她努力安撫孩子，但當孩子哭鬧時，四周食客投以異樣眼光，最後餐廳服務員還請他們離開。

日本是個重視禮貌，以不打擾別人為己任的國家，入鄉隨俗是尊重，但朋友自始也小心翼翼不要再給別人添麻煩了。

泰國

筆者嫁了泰國人的朋友表示，泰國國教是佛教（雖然現時也有不少泰國人信奉其他宗教），她的丈夫篤信佛教，曾因要為父母祈福而突然決定短暫出家修行（泰國男佛教徒這樣做是平常事，如泰國紅星Tor也曾剃度修行，雖然並非所有人也會這樣做），不諳泰語的她只好習慣自己生活一段時間。

澳洲

這可能不算是文化而是純地域問題，跟澳洲人結婚的朋友說，澳洲的袋鼠在路上隨時出現，她在駕車送小孩上學時，突然撞上橫空跳出來的袋鼠落個血肉模糊，把她嚇個半死⋯⋯

說到底一段健康的關係，最重要是雙方互相尊重，合力去解決問題，否則就像電影《Marriage Story》（婚姻故事）中，即使二人不是來自兩個國家，而只是美國的兩個州——紐約與洛杉磯，也會令婚姻觸礁了。

圖片來源：電影《Marriage Story》劇照

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責任編輯：Alex

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