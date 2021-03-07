稱習近平與拜登除夕熱線，王毅：中美關係「辭舊迎新」、重回正軌

一年一度的中國兩會（人大、政協）今（7）日下午舉行外交部專場記者會，外界對於中美關係特別關注，中國外交部長王毅今日明確表態，說中美雙方可以合作，「需要合作的清單就在眼前」，更稱今年除夕美國總統拜登與中共總書記習近平通了電話，聲稱這次的談話結果，為兩國關係重回正軌明確了努力方向，宣布中美關係正式「辭舊迎新」。

美國總統拜登日前發表首份國安戰略指南，表態支持台灣。王毅今日下午在的中國13屆全國人大4次會議外長記者會上，被問及為穩定中美關係，中方有無可能在涉台、涉疆、涉港等問題上作出讓步？

王毅指出，談到中美關係，要恪守不干涉別國內政這個原則，上述提及的問題很多都是中國的「內部事務」。

王毅說，作為兩個社會制度不同的國家，中美之間有分歧有矛盾在所難免，關鍵是要通過坦誠溝通加以有效管控，防止戰略誤判，避免衝突對抗。作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平公正基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是相互攻擊、零和博弈。

王毅還說，中美可以合作、需要合作的清單就放在面前，包括抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等，中方願本著開放態度與美方探討和深化合作。希望美方與中方相向而行，盡快解除迄今對中美合作設置的各種不合理限制，更不要再人為製造出新的障礙。

王毅也提到，上個月中國農曆除夕當天，中共總書記習近平應約與美國總統拜登通了電話。雙方就中美關係深入交換意見，為兩國關係重回正軌明確了努力方向，聲稱這次的談話結果，共同推動中美關係「辭舊迎新」，實現健康穩定發展。

兩岸議題：「必然統一」，籲美國新政府勿越線玩火

王毅今日也就對 台政策，表明立場。 王毅說 ，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分， 「 兩岸必須統一，也必然統一，這是大勢所趨」，不可能改變。他強調，中國政府「 有能力挫敗任何形式的台獨分裂行徑」。

王毅也強調， 一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可逾越的紅線。中方 敦促美國新一屆政府，充分認識台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，徹底改變上屆政府「越線」、「玩火」的做法，慎重和妥善處理涉台問題。

談香港選制：香港殖民時期沒民主，「有信心香港明天會更好」

中國全國人大料將對修改香港選舉制度做出決定，預料北京將修改香港的特首選舉委員會、立法會的選舉資格和成員比例，以符合北京「愛國者治港」原則。王毅今日也被問及，部分國家批評中國將修改香港選舉制度「有違一國兩制、損害香港民主制度」。

王毅首先強調，完善香港特區選舉制度、落實「愛國者治港」， 是「推進一國兩制的實際需要，完全合憲合法、正當合理」。他說，無論在哪個國家，效忠自己的國家，都是公職人員及競選公職人員須遵守的基本政治倫理，而香港也不例外。

王毅說，香港是中國的特別行政區，中華人民共和國的一部分，「如果不愛國，談何愛港」。他又聲稱，「在殖民統治時期，香港沒有任何民主可言」，主權移交24年，「沒有誰比中央政府更關心香港的發展，希望香港保持繁榮穩定」。

新疆議題：王毅撇「種族滅絕」，反扣美國、澳洲帽子

美國、加拿大皆認定，中國在新疆對維吾爾族穆斯林犯下種族滅絕（genocide）的罪刑，而 王毅在兩會記者會上表示，所謂新疆地區存在種族滅絕的說法「荒謬絕倫」，完全是別有用心的造謠和徹頭徹尾的謊言。

王毅還說，說到「種族滅絕」大多數人想到的是16世紀的北美印第安人，19世紀的非洲黑奴，20世紀的猶太人，以及至今仍在堅持抗爭的澳洲原住民。

王毅表示，一些西方政客寧願相信幾個人編造的謊言，卻不願聽取2500多萬新疆各族人民的共同心聲，他 說 過去40多年來，新疆維吾爾族人口從555萬增長到1200多萬，翻了一番。過去60多年來，新疆經濟總量成長了200多倍，人均預期壽命從30歲提高到72歲。他歡迎更多各國人士到新疆去參觀訪問， 眼見為實，謠言終將「不攻自破」。

中歐關係：不是制度性對手

同場記者會上，王毅也就與歐洲的關係發表聲明。王毅表示，中歐之間有廣泛共同利益，合作共贏是雙方關係總基調，兩大文明可以對話交流，不是制度性對手。

王毅強調， 中歐獨立自主開展合作，就能辦成很多大事。中方將會繼續支持歐洲一體化進程，支持歐盟的團結自強，支持歐盟在國際事務中發揮更大作用。中國願 與歐盟攜手，為國際社會抗擊疫情、恢復經濟、應對氣候變化共同合作。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範