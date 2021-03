一句「中國是充滿謊言的國家」，金球獎最佳女導演趙婷從中國之光變「辱華」

文:王凡

「北京女孩趙婷,在美國導演描述美國底層生活的電影,獲金球獎後,短短幾天,從『中國驕傲』變成『辱華分子』」,一位微博網友這樣寫道。

這裡「描述美國底層生活的電影」指的是《 游牧人生 》(Nomadland,中國譯為《無依之地 》)。憑借執導該片,趙婷斬獲金球獎最佳導演獎,成為該獎歷史上獲此殊榮的首位亞裔女導演。這也是歷史上第二次有女性導演獲得該獎,上一次還是1984年的芭芭拉・史翠珊。

電影《 游牧人生 》此前已經在2020年的威尼斯電影節獲得金獅獎,這次在金球獎上也獲得了最佳劇情類電影獎。

可以想像,這樣的成績讓趙婷成功「出圈」,成為當今極受關注和追捧的一位華語新銳導演。在《 游牧人生 》獲獎後,中國官媒紛紛報導「趙婷創造金球獎歷史!」「鼓舞人心!」

一些公眾號稱她為「中國的驕傲」、「華人導演之光」,同時趙婷作為宋丹丹繼女的身份也為人津津樂道。多位當紅明星也在微博上對她表示了祝賀。

然而,事情隨之傳出變數。 據法新社援引娛樂雜誌《綜藝》(Variety)3月5日報導,原定於4月23日在中國上映的《無依之地》疑在中國被撤檔,一些電影、院線相關的APP拿掉了這部電影的上映日期。

截至發稿,中國官方針對相關傳聞沒有表態。 此前批准該電影發行的中國藝聯(全國藝術電影放映聯盟),沒有就可能的撤檔回應法新社的問詢。 不過法新社在報導中指出,這些變數可能與趙婷數年前接受採訪時針對中國的言論有關。

早在趙婷獲獎消息傳出後的3月1日,網易就刊登自媒體文章,「首位金球獎中國導演趙婷疑似採訪辱華?」文中指出,趙婷2013年接受《Filmmaker》雜誌訪問時曾提到,她年少時的中國是「一個充滿謊言的地方」。

該自媒體文章之後還提到,趙婷曾在另一個採訪中「稱自己是英國人」(應為「美國人」,此處應為網易刊登的這篇文章翻譯錯誤)。

趙婷2020年接受澳洲媒體採訪時說, 「如今,我的國家是美國」(The US is now my country)。

編按:趙婷接受採訪的澳洲媒體《澳洲新聞網》已於今年3月更新該文,不僅刪去上述發言,更於文末加註說明,稱去年採訪內容誤將趙婷原稱「美國不是我的國家」 (The US is not my country)寫成 「如今, 我的國家是美國 」 (The US is now my country)。

中國官媒《環球時報》英文版在3月2日刊文稱,「中國人還是美籍華人?中國網民質疑金球獎獲獎導演趙婷的國籍」。這篇文章寫道:「一些中國網友發現了趙婷在以前接受兩家外媒採訪中的一些爭議言論,這些內容目前已經被刪除。」

在之前一天的3月1日,環球英文版剛剛刊登了一篇題為《中國的驕傲! 中國網友祝賀趙婷成為首位斬獲金球獎的中國導演》的文章。

3月6日,環球英文版再次發文稱,因為趙婷的爭議言論,在社群網站微博上,有關《無依之地》的標簽和宣傳海報已經被刪除,並提到豆瓣上有網民呼籲抵制趙婷的電影。

在新浪微博上,近幾日出現不少針對趙婷的批評聲音。有人發文稱,趙婷「需要給中國觀眾一個解釋」。更有人指責她是「陰陽人」,呼籲號召抵制同為趙婷執導、計劃今年11月在中國上映的漫威電影《永恆族》(Eternals)。

不過,也有網友為趙婷打抱不平,不認同這種「挖舊賬翻黑歷史」的做法。有網友說,「經的起批評,才能成就大國」。

用戶名為「九分琦楠」的網友寫道:「趙婷說過的話,曾經在心中有同樣想法的中國人難道還少了?叫囂著將她送上絞刑架之前,先揮刀自戕以示公平如何?」

本文經《德國之聲》授權轉載,原文發表於此

