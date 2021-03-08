帛琉「旅遊泡泡」有譜：「團進團出」簡化出入境流程，業者估最快4月成行

先前曾傳出消息的台灣、帛琉「旅遊泡泡」可能在近日有重大進展，旅行業者及負責帛琉國際醫療的新光醫院皆透露，旅遊泡泡預計會採「團進團出」方式進行觀光，航班數為雙方每週各飛8班。

據了解，台灣、帛琉兩方正研議成立旅客驗證中心作為出入境驗證，台灣民眾入境帛琉可能會在機場抽驗或快篩。民眾回台後的檢疫規定，也有望較為寬鬆。

「團進團出」模式觀光，雙方正研議「旅客驗證中心」簡化出入境流程

《中央社》報導，根據旅遊業者透露，目前規劃的台帛「旅遊泡泡」採團進團出，雙方每週各飛8班，台灣是華航每週6班，長榮每週2班，帛琉太平洋航空則向台灣虎航溼租飛機，每週飛8班。「濕租」是指航空公司向其他公司租借飛機，連同機組人員一起租。

旅遊業者指出，帛琉受限機場，只能起降100多人座的單走道飛機，旅客量並不大，但總是好的開始，希望未來能有更多的旅遊泡泡。

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（7）天下午在疫情記者會中表示，台灣、帛琉旅遊泡泡一直都有在討論，先前曾派防疫醫師到帛琉探勘，預計這2、3天將開會，針對開放時程、細節等做決定性的討論，目前初步規劃入境台灣後僅需檢疫5天，PCR檢驗陰性後可改為自主健康管理。

莊人祥說，台灣和帛琉一直都有聯繫，但先前的討論因為台灣於去年12月實施秋冬專案而暫緩，全球疫情延燒至今，帛琉一直都沒有本土疫情，目前當地醫療、檢驗均由新光醫院支援，也只開放台灣的飛機前往，因此台灣對於當地狀況討論掌握度很高，雙方疫情訊息也相當透明，但最後會採取什麼方案還未定案。

《中央社》報導，多年深耕帛琉國際醫療的新光醫院副院長洪子仁表示，根據目前了解，帛琉旅遊泡泡預計會採團進團出方式進行，暫不開放自由行，旅客在當地須按一定路線旅遊，降低風險。洪子仁也透露，台灣和帛琉正在研議成立旅客驗證中心（TVC），未來旅客出國前只要到指定醫學中心採檢，檢驗結果出爐後將直接上傳中心，做為出入境驗證，省去往返醫院領報告的路程，讓出入境流程更方便、簡化。

洪子仁說，入境帛琉後，可能會在機場抽驗PCR或利用快篩檢驗抗體，但確切措施仍有待疫情指揮中心專家小組進一步討論，寧可試辦初期嚴格一點，等到推展順利後再逐步鬆綁檢疫天數或規定，避免防疫破口影響民眾信心。

《聯合報》報導，針對自帛琉回國的入境措施，洪子仁表示，在台灣的機場是不要再採檢，或者是回家3天或5天自主健康管理，亦或是加強版的自主健康管理等，會尊重指揮中心跟所有的專家、學者考量帛琉醫療現況後所做出來的決定。但他認為，等到事情推展較順利，且過2個月的航班量越來越多，若無特別風險發生，可以適度放送檢疫規定。

旅遊業者估計最快4月可能出團，擔憂數量不夠賣

《ETtoday新聞雲》報導，不具名旅遊業者則表示，等到細節正式對外宣布後，業者就可以著手規劃行程，因為帛琉是老行程了，估計最快4月就可以推出，但由於現在節骨眼，航空公司機票不可能壓低，5天團費可能至少要6萬以上。業者認為，目前據傳聞旅遊泡泡一天僅開放200人，業界大多數都認為是看得到吃不到，到時候分配出來的數量根本不夠賣。

帛琉太平洋航空由金遠東國際旅行社取得代理權，董事長陶世龍表示，若防疫細節宣布的話，大概要抓15個工作天，最快4月就可能出團，目前樂觀看待，預計初期應該會有一波人會很踴躍參加。但他認為，最終還是要看雙方敲定的防疫規定嚴格程度，否則一些規定造成成本暴漲，消費者也不會買單。

《聯合報》報導，外傳帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr. ）將於15日來台宣布台灣與帛琉的「旅遊泡泡」相關措施，外交部表示，非常歡迎帛琉總統在台帛安全旅行圈啟動後，擇期訪台，向國際宣揚台帛旅遊泡泡，強化兩國邦誼，不過目前訪台日期尚未經確認。

外交部指出，帛琉總統惠恕仁上任後，積極推動成立台帛「無菌廊道」（sterile corridor），也就是「台帛旅遊泡泡」或「台帛安全旅行圈」。外交部表示，台灣與帛琉都是防疫極為成功的模範國家，為增進台帛雙邊的互動交流及實質關係，我國各相關部會與旅遊業界等單位至今已召開多次協調會議，正積極商討具體可行的執行方案。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航