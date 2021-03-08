立院新會期召委出爐：綠8藍7白1，國民黨強運抽籤中3席，民眾黨「綠白合作」換得1席

立法院8大常設委員會今（8）日上午各選出2席召委，民進黨召委穩住原本就有的8席、國民黨靠抽籤奪得7席召委，而原本外傳要「藍白合作」的民眾黨，和民進黨合作，立委邱臣遠也拿下1席交通委員會召委，他表示，國、民兩黨都有來溝通，且釋出相當誠意，但協調過程國民黨團內部整合意見及溝通速度較慢。這也是民眾黨首次因「綠白合」獲得召委席次。

國民黨籤運強，靠抽籤中3席

立法院8個常設委員會，分別為內政、外交國防、經濟、財政、教育文化、交通、社福衛環、司法法制，每個委員會各設置2位召委，召委擁有法案排審、要求各部會首長列席備詢的等權力，資格由各委員會委員在歷經抽籤、推派與第三勢力黨團的關鍵性投票後產生。

召委選舉前，國民黨立院黨團在黨團大會特別準備包子和粽子，要召委抽籤「包中」；最後抽籤結果還算不錯。社會福利及衛生環境委員會，參選召委分別有國民黨立委陳玉珍、民進黨立委邱泰源和陳瑩，召委選舉開票時3人都得到5票，遂進入抽籤環節；最後由陳玉珍及陳瑩中籤當選召委。

立法院教育及文化委員會，召委選舉開票時國民黨立委林奕華、民進黨立委張廖萬堅與周春米都同票數，抽籤時周春米未中籤，由張廖萬堅與林奕華擔任召委。

立法院經濟委員會，參選的國民黨立委孔文吉與民進黨立委陳亭妃、邱志偉都得到同票數，抽籤時由孔文吉及陳亭妃抽中當選召委。

依目前各黨團在各委員會席次推估，民進黨團本來就能穩坐8席召委，若能獲小黨支持，最多可奪12席；國民黨團則是至少4席召委，若要更多召委席次，必須要有「抽籤運」和小黨支持，後來國民黨靠著抽籤拿下共7席。

Photo credit:中央社 社福衛環委員會，國民黨立委們替抽中召委的陳玉珍歡呼。

民眾黨：以最小妥協爭取最大發展空間

關鍵少數的民眾黨、時代力量等，是召委選舉時，藍綠兩大黨合作拉攏的對象。而原本在選舉前傳出的「藍白合作」最後因國民黨內部整合速度太慢未成，扮演關鍵角色的台灣民眾黨立法院黨團這次在召委選舉與民進黨合作，以3個委員會的投票換取一席召委。

民眾黨團總召邱臣遠在召委選舉前就表態會爭取立法院交通委員會召委，他今天上午受訪時也說，這段期間國、民兩黨都有來溝通，且釋出相當善意、誠意，但協調過程中，國民黨團內部整合意見及溝通速度確實較慢，「民眾黨團會以黨團最小的妥協，爭取最大發展空間為目標」。

民眾黨在經濟、教文、衛環委員會選擇投給民進黨立委，導致召委選舉形成同票數的「3抽2」局面，交通委員會召委開票結果顯示，邱臣遠獲得民進黨立委支持，邱臣遠與民進黨立委陳素月都獲得5票，國民黨立委洪孟楷僅獲4票，依票數由邱臣遠與陳素月當選召委。

邱臣遠也說，雖然這次合作意向上跟民進黨有比較多互動，但不代表未來民眾黨在監督力道上會減弱，還是會秉持會秉持理性、務實、科學的問政態度，以在野黨強力監督的角色來監督執政黨，要求、關注民生所關注的議題，另外也會在立院持續進行跨黨派對話與議題合作，為第三勢力的發展在國會開拓一條更寬敞的道路。

針對與民眾黨團的合作，國民黨主席江啟臣則表示，作為在野黨，當然希望在野黨能共同一致合作，制衡執政黨，江啟臣強調，在野能不能合作，決定執政者會不會蠻橫，在野能不能團結有力制衡，決定民進黨會不會繼續霸凌在野黨，「請所有在野黨考慮清楚，民眾會去檢視誰是真正的在野黨，國民黨會證明我們一定是。」

《自由時報》報導，針對跨黨派合作，民進黨團總召柯建銘指出，因為召委牽涉到整個議程安排，尤其下會期是預算會期，召委向來就是每一個黨都會盡力求自己的最大數，此時，民眾黨必須考量比如說和無黨籍林昶佐，台灣基進，還有時代力量、民眾黨做策略聯盟，「國民黨也在做這個考量，我們也在做這個考量，各顯神通。」

另外立法院內政委員會、外交及國防委員會、司法及法制委員、財政委員會則都是透過推舉的方式產生召委，分別由民進黨立委莊瑞雄和國民黨立委林思銘（內政）、由民進黨立委趙天麟和國民黨立委廖婉汝（外交國防）、民進黨立委黃世杰和國民黨立委葉毓蘭（司法法制）、民進黨立委郭國文和國民黨立委曾銘宗（財政）擔任召委。

陳玉珍直呼三八婦女節的運氣不錯，她並強調自己未來會著重於藻礁、勞保等議題。陳瑩則說，衛環委員會總是要面臨挑戰，民進黨在衛環委員會雖然會比較吃緊，但至少仍有1席召委，未來有了陳玉珍的加入委員會應該會更熱鬧。

Photo credit:立法院提供

目前立院有8個常設委員會，各設有2席召委，依規定各委員會議程由輪值召委決定。換言之，若未能取得委員會的召委，等於無法擁有委員會的法案排審權，只能被動接受他黨決定的議程；因此各委員會召委席次，一向是朝野黨團兵家必爭之地。

依立法院各委員會召集委員選舉辦法規定，召委選舉除採無記名單記法票選，還可經該委員會全體委員同意，以推選方式進行；若採票選方式，則以得票數較多數者依次當選，票數相同者抽籤決定。

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核稿編輯：翁世航