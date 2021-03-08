《狂舞派3》：夢想、妥協、初心

2013年，《狂舞派》問大家：「為咗夢想，你可以去到幾盡？」震撼了電影業界，讓觀眾感受到香港電影新希望，原來香港都可以拍到如此出色的跳舞片。七年後，黃修平變得更勇敢和成熟，拒絕複製成功方程式拍攝《狂舞派2》，直接推出風格截然不同的《狂舞派3》，令人十分驚喜。今集不再熱血青春勵志，為大家帶來寫實的殘酷追夢物語，再問大家：「為咗夢想，你可以妥協到幾盡？」

故事講述演員Hana（顏卓靈 飾）、阿良（蔡瀚億 飾）、Dave（楊樂文 飾）、奶茶（劉敬雯 飾）等人拍攝完《狂舞派》和《狂舞派2》之後在娛樂圈嶄露頭角，而地產商計劃將龍城工廈區發展成商業區，當中包括以Hip Hop為主題的「狂舞。街」，並打算邀請Hana等「KIDA」（Kowloon Industrial District Artists）推廣項目。同時是製作公司老闆的阿良勸一眾KIDA應接受邀請，令更多人認識及支持KIDA，爭取KIDA的合理待遇……

Photo credit: 《狂舞派3》劇照

《狂舞派3》不是跳舞片，戲中的Rap比跳舞更令人難忘，難怪有人笑說這是「狂Rap派」，又玩戲中戲和偽記錄片，劇本認真完整，玩味十足。今集故事比第一集豐富和複雜很多，充滿反思性，以多條劇情線講述這班KIDA在夢想和現實之間掙扎。這個淺白又充滿矛盾張力的設定，再加上寫實的拍攝風格，令觀眾很快入戲，片長129分鐘也沒有悶場。

今集的主題其實與第一集「BombA」成員Rebecca的劇情線有點類似，想要成為明星或獲得更多人的關注，很多時候都需要向現實屈服。Rebecca走低俗「𡃁模」路線，炒作娛樂新聞獲得高人氣，最後在「動漫寶寶」比賽上跳出自己想跳的中國舞，「臥薪嘗膽」帶來了成功。

而今集影射觀塘工廈藝人的KIDA，喜歡跳舞喜歡Rap，同時也希望更多人認識Hip Hop文化和欣賞自己，但當進入了主流娛樂圈這個「建制」後，就開始身不由己。例如經理人安排Hana接拍一些無聊的廣告和上電台節目做嘉賓，與「dancer」漸行漸遠。戲中曾兩次出現的「DSE學生妹」角色，是側寫Hana開始虛偽和忘記初衷，拾紙皮婆婆也是對阿良類似的側寫。

Photo credit: 《狂舞派3》劇照

「為咗夢想，你可以妥協到幾盡？」是一個現實、永恆、沒有正確答案的題目，第一集的主角們都是大學生，所以不用交租和顧慮其他事情。只要你決心夠大，就算跌斷腳也可以追夢跳舞，但今集他們都已經踏入社會工作，沒有收入，又談何夢想？

不論哪個行業，如果想上位和獲得更大影響力，難免需要接受一些你不太喜歡的工作，相信觀眾會看得很有共鳴。如果不進入娛樂圈，Hana就未必會有那麼多的曝光機會和影響力去推廣街舞。

戲中的Rapper角色Heyo比顏卓靈和BabyJohn更加搶戲，這角色的成長更是眾多角色之中描寫得最好。「老虎」的比喻一直纏繞著他，每次出場都帶著悲情的感覺，表情和聲線流露著內心的掙扎，如果他不替地產商做宣傳，他可能付不起工廈租金和家用，最後找回初心做返自己。受Heyo影響的阿Dee則是最極端的角色，竟然在地產公司開幕儀式上Rap。

Photo credit: 《狂舞派3》劇照

黃修平以Hip Hop這個主題去講述一個追夢和妥協的故事，是可以非常容易突出主旨，因為Hip Hop本身就是反建制，是一種控訴。在電影中段，特別加插紀錄短片去說明Hip Hop的起源，令觀眾理解到「狂舞。街」的荒謬，用反建制的Hip Hop去幫「地產霸權」做噱頭、塗脂抹粉，是在侮辱Hip Hop這回事。在合法容許範圍的牆壁上塗鴉，在規劃好的地方跳街舞，已經偏離了原意。

凡事也是「等價交換」，妥協不緊要，最緊要值得。阿良似乎太天真或不誠實，替地產商宣傳的同時，其實沒有為KIDA爭取過什麼，反而成為了迫遷的幫兇。這樣宣傳自己和Hip Hop文化，等同食人血饅頭，值得嗎？

但令人困惑的是，就算Hana等人不接受地產商的邀請，都很可能有另一班人接受邀請，主角們似乎改變不到大局，KIDA、拾紙皮婆婆和佳仔（劉皓嵐 飾）最終都可能會被迫遷。所以阿良才說他們比別人做得更好，希望自己成為lesser evil。

究竟做lesser evil值得嗎？KIDA的初衷是什麼？以戲中的比喻來說，老虎有需要向別人證明自己是老虎嗎？除非森林真的缺乏食物，否則其實不用走入動物園，老虎只需向自己交代，因為自己就可以定義自己是老虎。而喜歡跳舞和Rap的KIDA，其實繼續跳舞和Rap就可以了，不必因為於推廣文化、迎合大眾，而扭曲了自己。當然，生計是另一個考慮。最後，Dave決定到美國教小朋友跳舞，Heyo在地產商動土禮上抗議，奶茶沒有跟劇本跳舞，同樣代表著為了初衷不妥協。而Hana和阿良究竟有沒有在動土禮的混亂場面中改變想法，就不得而知。

Photo credit: 《狂舞派3》劇照

拾紙皮婆婆曾經講過「年青人的路很長」，為困惑的觀眾提供了一點啟示。追夢的路很長，不應急著向現實妥協，要時刻問自己的初心是什麼。但理想還理想，現實還現實，如果有一天，香港本土導演和演員接拍中港合拍片時，希望他們還記得自己的初心，希望他們的妥協是值得的。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex