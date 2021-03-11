新秀主廚傅昭蓉的自我淬鍊之旅：唯有慢工藝，才能將廚藝生涯釀成一杯美好的威士忌

擁有「廚藝界甜心」、「料理界陳意涵」等稱號的傅昭蓉，儘管有著與生俱來的料理天賦，也不止步學習與探索。今年才正要滿30歲的她，自就讀開平餐飲學校開始，如今已累積10年以上的料理經驗；對她而言，料理就像場沒有終點的自我挑戰，誠如她曾說的一句話：

「很高的天分能讓你比別人少辛苦一些，或是花同樣力氣卻跑在更前面，但熱情和努力才是支撐職業生涯的決勝關鍵。」

今天我們帶上蘇格蘭威士忌酒界傳奇桶藝大師Maureen Robinson的突破之作——蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，與傅昭蓉一同回顧她的料理之路，也看見她與Maureen Robinson的相似性格軌跡，一窺這兩位不凡女性如何在料理／威士忌領域上創造精彩豐味。

沉醉探索、發揮天賦：勇闖料理界的一顆新星

Photo Credit：TNL Brand Studio／傅昭蓉主廚，笑容甜美可掬。談起自己的料理啟蒙，是從小就跟在「阿祖」（曾祖母）身邊看她做菜開始，看著老人家的一雙手變出一道道好菜，令她感到興奮不已，也總想參一腳幫忙。

其實真正開始做菜，已經是高中踏進開平餐飲學校之後的事了。國中就讀私立學校的傅昭蓉，因為受不了繁重的學業壓力，因此下定決心轉換跑道、為自己覓得一技之長。在多數同儕仍對未來迷惘之際，她已經很有意識地為自己鋪設職涯道路，前往開平餐飲學校就讀；踏進餐飲學校那一刻，傅昭蓉明白，成為一名廚師，才是自我實現的最佳方式。

帶著些許的叛逆、與更多的滿腹野心及料理熱情，不管家人叫她去讀幼保科或學烘焙，傅昭蓉執意選擇製作過程較為繁複的西餐課程。

很快的，她的料理天賦被看見，備受肯定之際，她也不因此自滿或止步。上大學後，傅昭蓉仍自我砥礪，敦促自己每年參加一次大型料理賽事。有一年，她一邊在亞都麗緻餐廳擔任三廚，一邊準備參加「世界年輕廚師精英賽」，在工作與準備比賽的雙重壓力下，考驗著她的體能與意志力，卻從不減她對料理的探索熱情。

Photo Credit：TNL Brand Studio／蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，是首席調酒師Maureen Robinson獨創「三桶新工藝」的突破之作；不僅將雙桶熟成完美勾兌，再以第三道的歐洲橡木訂製雪莉桶，提昇濃厚的雪莉口感。

傅昭蓉參加的世界年輕廚師精英賽，又叫作「黑盒子」比賽。比賽開始後選手們才會知道當天的食材清單有哪些，且必須在時間之內完成三道指定食材料理。

「在準備比賽的那一整年，我把所有能想到的食材都拿來練習一遍。」

利用下班後時間練習廚藝，傅昭蓉壓力最大的期間每天僅以兩杯手搖飲料果腹和紓壓，不過也因為她的堅持不輟，她不僅成為世界年輕廚師精英賽第一位亞洲獲獎選手，也為往後的廚藝生涯奠下紮實基礎，並交出愈來愈多亮眼的比賽成績。

啜飲一口蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，傅昭蓉說威士忌也時常是她靈感的來源，無論是入菜或製成醬汁，都能賦予一道料理不一樣的靈魂。以好奇心與熱情不斷探索極致、在不同食材與廚藝間尋找最豐富的可能，就像蘇格登首席調酒師Maureen Robinson，開啟威士忌生涯後花了9年的時間鍛鍊嗅覺與味覺，而後成為蘇格蘭威士忌酒界女性調酒師第一人。

Photo Credit：蘇格登／蘇格登首席調酒師Maureen Robinson，以敏銳的嗅覺天賦及長年的不斷探索，融會酒廠與酒桶的知識，為台灣酩家創造出極致豐味的珍釀。

豐富源自於不斷的探索：創辦法式餐廳「STARIAIRE實習生」

「廚房之內不分性別，就是憑實力的場域。」

無論外界對她貼上什麼標籤，傅昭蓉唯一能做的，就是不斷淬鍊技藝，積極為自己設下目標，並專注實踐。

Photo Credit：TNL Brand Studio／傅昭蓉喜歡在夜晚睡前小酌，以一些堅果、蘿蔔乾或起司搭配威士忌，以些許儀式感作為一天的收尾。啜飲著蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，層次馥郁不甜膩，蜂蜜莓果香中，帶有些許薑香暖味，最後繚繞著絲綢般的黑巧克力風味，「如果這時候配點堅果一定很享受！」傅昭蓉說。

在許多人對她刮目相看之際，傅昭蓉旋即又為料理之路開拓下一段里程碑。2018年，她卸下亞都麗緻「巴黎廳1930」副主廚身份，與男友共同擔任台北東區「STARIAIRE實習生」法餐主廚，熱鬧經營兩個年頭後，2020年5月因疫情影響暫劃休止符。不過這段創業經歷，卻也讓她得以伸展廚房之外的野心，急速累積更多餐廳經營的實戰經歷。

「投入一間新餐廳要面臨很多未知，管理團隊、量化成果、與非餐飲人溝通等，都是挑戰。」

作為主廚，傅昭蓉必須擔任內場的指揮官、外場的餐廳代言人，所幸她對於自我磨練的過程駕輕就熟，秉持著探索野心與完美技藝的追尋，這段說長不長、說短不短的創業經歷，遂成為她非常重要的養分。就像Maureen Robinson儘管身處男性主導的威士忌產業，性別對她來說卻並不重要，「調酒」才是她所聚焦的任務與夢想；唯有不斷地去尋覓各種新的香氣與風味，才得以將豐碩的人生歷練與專業的製酒過程緊緊相扣，用心呈現在每一支獨一無二的蘇格登酒款中。

把料理之路釀成一杯美好的威士忌——「實習生」後的下一步計畫

現在的傅昭蓉掌握了屬於自己的探索之鑰，除了在料理教室教課，也與名廚詹姆士一同錄製《出走料理》節目，在尋訪各地食材、美食的同時，也打開眼界，並激盪更多料理的豐富可能性。

分享自身故事的同時，傅昭蓉也再次細細品飲蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，帶著廚師精細的嗅覺與味覺，她品嚐到香草與巧克力的香氣，並在順口芳醇的飽滿酒體中，體會到多次工序所堆疊出的底蘊。

「三桶工藝是無法速成的，由時間淬鍊出的佳釀，就像熬高湯一樣，馥郁而美好。」

Maureen Robinson以爐火純青的品味與技術，獨創三桶新工藝，以繁複且獨特的工序緩慢醞釀，再造雪莉風味標竿。這支蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，不止是完美之作，更自我超越的突破之作。深諳如此美味得來不易，傅昭蓉細品蘇格登威士忌的豐味，感受無盡悠長餘韻。

在「實習生」之後的料理之路，傅昭蓉不只持續追尋舌尖上的完美豐味與人生真味，也致力於透過料理豐富人們的生活。這位法餐界新秀正彷彿一杯威士忌，將歷經長時間發酵、緩蒸慢餾、不同環境下熟成，逐漸釀成自己獨一無二的性格與美好。

Photo Credit：TNL Brand Studio／蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，採用世紀傳承的「養桶工藝」：從選桶、製桶、潤酒選擇、到養桶陳放，將雪莉風味昇華至全新境界，創造出符合台灣市場的雪莉威士忌風味。主廚傅昭蓉說，如此香氣豐富的佳釀，搭配燒烤肉類或起司等乳製品，滋味極好。

禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒