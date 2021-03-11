無論是地緣政治或公司治理，「大中華區」都是十分過時的觀念

失去意義的大中華區

千禧年以來，中國經濟處於起飛的階段，許多外商垂涎於中國市場的龐大、成本的低廉，相當熱衷投資中國，而又因為附近的香港、澳門和台灣都是華語區，為了便於公司治理，開始有「大中華區」這樣的概念。

外商公司的大中華區，多半會將總部設在北京或上海，然後總部就「順便」管理業務通常比較小的台灣、香港和澳門。換句話說，台港澳的業務對中國負責，對外商來說反正都是華語區，預設的溝通成本可以降低。

但這樣的考慮，顯然並沒有政治風險的考量，也因此在中、港、澳、台密切來往的21世紀第一個15年，這個體制雖然卡卡，但還算能夠運作；但到了2021年，這個體制已經進入不改不行的狀態。

隨著香港的雨傘運動，以及台灣民意越來越顯示對中國不友善態度的反彈，過去大家習以為常的「大中華區」似乎也出了問題。

香港起碼還是中國領土，中國公司也已經成為市場主導力量，因此這個以北京馬首是瞻的體制，還算是勉強可以運作，只是它必然陷入中國社會那種自我限縮的處境。像是國泰航空解聘支持香港民主運動的員工，就是一個例子。

但台灣這邊更麻煩，兩岸主權互不隸屬是事實，稅制、勞工法規、政策環境都不一樣，兩邊的政府關係緊張，當然不可能管到對岸去。在北京做出的決策，在台北不見得能運作；在台北的公司管理階層，如果要和台灣官方進行的溝通，訊息也不宜透過北京傳遞到歐美的企業總部去。

另外，隨著全球供應鏈轉移，「大中華區」也面臨在供應鏈上失去意義的新問題。尤其是半導體的相關領域，中國已經成為美國的競爭者，台灣作為全球半導體的重要生產基地，也很明顯在美中之間作出了選擇。此外，隨著中國經濟能力提升，各項成本也逐步提高，許多製造業也都移轉到東南亞生產，或者轉為哪都可以生產的智慧製造。

這些外部環境的變遷，讓許多在台外商都抱怨「大中華區」這個概念，在當代既沒有管理上的意義，更缺乏供應鏈的意義。企業把總部放在中國，在管理台港澳，除了語言溝通比較方便外，其他的功能都很缺乏。甚且，在跨國企業裡上班，英文也是基本要求，如果大家都可以直接講英文，管理上幹嘛疊床架屋？因此，在地緣政治、供應鏈都發生巨變的今日，「大中華區」的公司治理，顯得十分過時。

過去不少公司在投資亞洲市場時，都會基於經濟發展程度、政府體制的考慮，把日本獨立於亞洲區域之外。許多正將供應鏈移出中國的外商，也應該要開始對台灣是否歸中國管理作出新的考慮，或者至少會知道，公司的政治公關部門必須要跳過北京，直接跟公司總部聯繫才能運作。

因此現在，這些外商公司在公司治理的層面上，遲早也該發現「大中華」的意義正逐漸消失，不符合時代的需求，此刻該到了考慮把台灣獨立出來，讓台北可以直接跟歐美企業總部直接聯繫的時候。此時此刻，除了關心缺水、缺電、缺工而焦頭爛額之外，台灣政府確實也該在爭取外商投資時，給予拆分大中華的適度政策鼓勵，來符合這個新時代的需求。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航