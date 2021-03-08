藍、Lester、AY

不經不覺又一個星期，要哭的眼淚可能都流過，然後呢？

過去認識的人入獄也不少，這幾年公民社會的活躍分子，在極權的鐵棒下，總在牢房進進出出，但想來，這應該是第一次，真正意義上有朋友身陷囹圄，而且恐怕一別數年。

回想起來，最後一次和阿藍（何桂藍）在自由的空氣中對話，其實極其無聊，蓋因大家都曾住在同一區，她在Facebook發了一個status，問某區哪裡有日式燒年榚，碰巧不久前在區內買過，就回覆了一句，過不久她回覆了一句「買到，yeah」之類。

就是這樣的、無聊的生活對話，就是我和自由的她最後的一次。

Photo Credit: Newscom / 達志影像 阿藍（左）早前因去年的「6.4非法集結案」上庭。

講起最後一次，還有岑敖暉（Lester）。

應該是再上一個星期三吧，政權公布了區議員宣誓的方案，找了Lester、鄭達鴻和梁晃維到公司office對談；一直表明自己一窮二白的區議員岑先生，對邀約的唯一關注，是「有無得claim車錢」，當晚節目過後，他將車費收據發給我。

「親，有無Payme」

「有」

「好，等一兩日」

放心，車錢一定會還。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 岑敖暉1月6日被捕時。

也想提一提AY（楊岳橋），在他最後的兩天，給他發了張合照，問候一下。

「有緣再見」

「Gum for sure」

但下一次，又會是何時？

Photo Credit: AP/ 達志影像 楊岳橋從拘押所前往提堂時「比心」

其實問這個問題，可能也太蠢，與其去想何時再能相見，倒不如趁著還有時間和自由之際，把握機會好好活著（話要約飲嘢隨時畀人拉嗰位，要約就快），然後去想想，已經被迫離開的人，希望我們記住的他們，是甚麼樣子？

藍在她最後的自由日子中，花了不少時間和篇幅，打機、睇／寫Anson Lo（抱歉實在唔太識欣賞），然後她在法庭玩膠唱姜濤，聲稱在地下執到報紙，將本來看似「莊嚴」的不義審訊，變成鬧劇一場。

Lester就在那次可能是他最後的公開發言中，狂笑地暢談他打算成立「香港嫌茜黨」，參選立法會。

「係嫌棄個嫌，莞茜個茜，香港嫌茜黨。」

「我打算喺選舉論壇，向香港所有鍾意食莞茜嘅人宣戰。」

他們笑著、挺立著，好好過著他們明知道非常有限的自由的生活，然後用幽默和笑容，應對荒謬。

那仍然暫且自由的人，哭過後，就更應提醒自己，好好活著、笑著，笑世間可笑事、笑那些卑躬屈膝的可笑人。

畢竟，獨裁者最缺乏的，就是幽默感。

繼續笑著，讓精神不麻痹、心靈不麻木、生活不荒蕪，保存人性和良知，繼續做自己，這是我們每個仍然自由和將失去自由的人，和極權的戰鬥。

「一切特立獨行的人格都意味着強大。」 ——卡謬《反抗者》

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責任編輯：Alvin

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